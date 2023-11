Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El origen del vínculo Besso-Massa

El periodista recibía el mensaje de un dirigente radical, quien brindaba “explicaciones” ante una sugerente fotografía que se viralizó tras la visita de Sergio Massa a la ciudad.

Informante: ¡Oiga! Andan todos movilizados por la foto de Miguel Besso saludando efusivamente a Sergio Massa el lunes pasado. No es por salir en defensa del correligionario, pero tengo información para usted que puede explicar lo que pasó. Más que información, es un poquito de historia.

Periodista: A ver… cuénteme.

I: Es muy probable que hayan sido los más jóvenes del partido los que salieron a mostrar lo ocurrido como un gesto reprochable de Besso. Mientras la mayoría mantiene algo de neutralidad, parecía que Miguel estaba con la vincha de Massa como si fuera un fan de la primera hora. Y la verdad es que sí, en cierto punto lo es, porque se conocen de hace años.

P: ¿En serio?

I: ¿Lo ve? Usted es demasiado joven. Cuando Fernando De la Rúa llegó a la presidencia en el 99, Besso fue uno de los que levantó su categoría y terminó en el Anses. Cuando todo se fue al carajo, él se quedó y terminó trabajando para Massa cuando este se hizo cargo de esta área. Digamos, son viejos conocidos y capaz a algún radical hoy le termina dando celos esta cuestión.

P: ¿Celos?

I: A todos les gustaría tener la chance de pegar algo después del 19 de noviembre, más si Massa llega a presidente. Besso es alfonsinista y esto de apoyar al candidato de Unión por la Patria se le da casi natural, más que a algunos correligionarios que andan cuidando sus pasos para que Bullrich y Macri no se les enojen. No quiero defenderlo, vuelvo a decirle. De hecho, es probable que Besso esté buscando acomodarse también. Pero no lo culpo (risas).

Grito libertario

La periodista dialogaba con el dirigente radical sobre las “perlitas” que dejó el acto radical que tuvo lugar en la plaza Raúl Alfonsín.

Dirigente radical: Asumo que fue al acto porque vi que hicieron una nota de eso.

Periodista: Así es.

D R: Le iba a preguntar si escuchó el grito libertario en medio del discurso del “Pampa” (como apodan a Gonzalo Parodi)...

P: ¡Sí! Si mal no escuché, fue el famoso “Viva La Libertad, Carajo” (risas).

D R: Sí. Yo que estaba del lado de la calle vi de donde venía. Pasó el camión recolector de residuos y parece que uno de los trabajadores pegó el grito. Obvio que todos fingimos demencia y Parodi siguió con su discurso. Aunque alguno que otro quizás estaba de acuerdo con el grito. Y en un momento también se escuchó un “Viva Perón” (risas).

P: Me recuerda a cuando Bullrich estuvo en plaza Roca, una de las últimas veces que vino. Pasaban algunos chicos con uniforme escolar y le gritaban “Aguante Milei”.

D R: Quizás son simpatizantes genuinos del “León” o a lo mejor solo quieren reírse un poco. De hecho, esas risas no solo vienen de gente de afuera que pasa casualmente por nuestros actos. Los nuestros también se ríen mucho.

P: ¿Me perdí de otra cosa?

D R: Se escuchó una risotada fuerte cuando el Pampa halagó al “Toño” Rins y al “Turco” Jure por sus gestiones cuando fueron intendentes.

P: Quizás esa persona estaba charlando con otra y “justo” le contaron un chiste, ¿no? Aunque sería el peor timing del mundo (risas).

D: Los actos radicales siempre tienen ese… que se yo. Párrafo aparte: quiero decir que el Turco le aportó la cuota de gracia al acto cuando dijo, medio en chiste, que con varios de los que estábamos ahí “si nos habremos sacado el cuero” (risas).