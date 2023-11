El presente de Jure, a poco de dejar la Legislatura

Por Julieta Fernández

“Mi compromiso no es el de ser concejal, intendente, legislador, vaya a saber qué cosa, sino militante de la UCR y ocuparé el lugar que la UCR me indique”, fue una de las frases pronunciadas por el ex intendente y actual jefe del bloque Juntos UCR en la Legislatura, Juan Jure, en el marco del acto por los 40 años de Democracia. El próximo mes, el dirigente dejará su banca y su futuro político genera incertidumbre, especialmente luego del “baldazo de agua fría” que implicó su ausencia en la lista de legisladores de la fórmula Juez-Carasso.

“Estoy terminando mi función en la Legislatura y estoy en la generación y creación de un espacio que conduzco y se llama Córdoba con Todos, que tiene a gente de la ciudad y de distintos puntos de la provincia”, manifestó el legislador provincial a Alfil. Luego de su paso por la primera minoría en la Legislatura, el riocuartense aspira a fortalecer el espacio ‘Córdoba con Todos’ que comenzó a tomar cuerpo a partir de su “ascenso” en el tablero político provincial. En este sentido, Jure parece tener su objetivo claro: seguir jugando en la arena provincial aunque sin descuidar el terreno local.

Su presencia en el acto por los 40 años de la Democracia no se limitó a un discurso en homenaje a Raúl Alfonsín. De hecho, en poco más de 3 minutos, la alocución del ex intendente dejó “mucha tela para cortar” en relación al presente de la UCR riocuartense. Por un lado, manifestó su acompañamiento al candidato a intendente electo en la última interna: Gonzalo Parodi (quien además fue secretario de Desarrollo Social durante su gestión municipal). Por otro, no perdió oportunidad para hacer un “sutil” reproche a los ex precandidatos a intendente (Gonzalo Luján y Gabriel Abrile) por no haber ido al acto en celebración de los 40 años de Democracia. “No veo a los otros candidatos, me hubiese encantado verlos hoy. Ese es el mejor recordatorio y el mejor ejemplo que podemos dar como militantes”, expresó Jure en la plaza Raúl Alfonsín.

“Siempre se dejó en claro que quien gana, conduce. Y el resto acompaña. El que pierde no se tiene que ir a la casa enojado”, consideró Jure en relación a la falta de acompañamiento de quienes fueron adversarios de Parodi en la interna del 17 de septiembre.

Cabe recordar que, durante la campaña provincial, Jure fue uno de los armadores de la llegada de Horacio Rodríguez Larreta a la ciudad, con una agenda que incluyó una tallarineda en el Club San Martín con más de 150 mujeres del programa “Mujeres transformando barrios” (iniciativa elogiada por el jefe de gobierno porteño). En aquel entonces, aún no se sabía quien acompañaría a Luis Juez en la fórmula provincial e incluso se llegó a especular con la posibilidad de que Jure fuese candidato a vicegobernador, luego de haber ganado protagonismo en lo que fue el desembarco de Rodríguez Larreta en el sur provincial.

Con respecto al rol de la oposición en la Legislatura a partir del 10 de diciembre, Jure se mostró optimista, ya que habrá un “bloque mucho más amplio” con 23 legisladores. “Hay importantes dirigentes de toda la provincia, ex intendentes, dirigentes representativos del radicalismo provincial en lo territorial”. En relación al presente del partido en el contexto electoral actual, el ex intendente consideró que se necesita cierta renovación y rediscutir “la alianza que se viene” en el radicalismo provincial. “Hay que ver como trabajar un espacio que pueda llevar, de acá a cuatro años, a un candidato a gobernador radical”, señaló.

En el plano local, la presencia del ex intendente en un acto que, más allá de celebrar los 40 años de Democracia apuntó a “relanzar” a Gonzalo Parodi, dejó entrever algunas cuestiones: es probable que el radicalismo no busque despegarse de la figura de Jure como hizo el ex candidato a intendente, Gabriel Abrile, durante la última campaña municipal. Aunque ya se advierte que desde el peronismo insistirán con raspar a Parodi a partir de haber formado parte de la gestión Jure, hasta ahora no se advierte que los boinas blancas busquen “ocultar” el acompañamiento del ex intendente.

Según lo manifestado por el propio Jure, sus aspiraciones luego de dejar su banca apuntarán a fortalecer una línea radical que habría comenzado a tomar forma con su asunción como jefe del bloque Juntos UCR. Sus casi dos años al frente de la primera minoría le permitieron fortalecer lazos con dirigentes provinciales pero también entablar algunos vínculos con dirigentes nacionales como Facundo Manes. De cualquier manera, Jure no tiene entre sus planes alejarse de la arena política en el 2024.