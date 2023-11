Por Gabriel Abalos

[email protected]

Danza con los orishás

La cultura africana en la América colonial sumó sus ritos y sus ritmos a la trama de la colonización, y en ese proceso fue hija de una transculturación violenta. Los hombres esclavizados eran acompañados por sus divinidades en ese exilio forzado, a través de su opresión y explotación, y ellas fueron su soporte y guardianas de su sentido de identidad. Esta noche se presenta en el Teatro Real un espectáculo blanco sobre la negritud, donde la presencia de un elenco multidisciplinario de músicos, actores, actrices, y bailarines invitados promete hacer sentir la herencia de esa cultura. El Blues, el Samba, los ritmos afroperuanos y afrocaribeños son piezas del mosaico afroamericano y los llevarán a escena en el Teatro Real los músicos Gloria Acosta, Pablo Domenech y Franco Bustamante, a quienes se suman como invitados Sergio Stay, Marco Martina, Mariano Ugalde, Rolo Casas, Jorginho Silveira, Fernando Ormeño y Martín Peralta, el grupo de tamboreras (cuerdas de candombe) y el coro góspel Kumbayá. Habrá también un grupo de bailarinas para ponerle el cuerpo a esos ritmos. Una puesta escénica narra cómo dos entidades del panteón de orishás, Yemanyá la reina del mar y Xangó, el dios del fuego y el rayo, bajan y se corporizan para imponer justicia frente a siglos de opresión. Actúa José Luis “Alemán” Herrera, también autor del libro, Luly Jaime como Yemanyá. A las 21 en San Jerónimo 66, entradas según localidades de $ 4000 a $ 8000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Vicios Tangueros en redes

Comenzó a publicarse en redes, el viernes pasado, una serie de episodios que forman el registro audiovisual de la obra Los Pecados Capitales / Siete Vicios Tangueros, en el canal de YouTube del Damián Torres Quinteto (@dtquintetotango). Esta magnífica composición instrumental y coral fue compuesta en 2021 por Dante Ascaino (textos) y Damián Torres (música) para una formación de quinteto de tango (bandoneón, violín, piano, guitarra y contrabajo), cantante solista, orquesta de cuerdas y coro, con la característica de su tratamiento sonoro centrado en la música argentina, en particular el tango.

La versión audiovisual abarca ocho registros que se irán publicando los viernes de noviembre y diciembre, hasta completar una duración total de una hora y veinte minutos. La grabación fue realizada en su estreno, en julio de 2022 en el Teatro del Libertador, gracias al apoyo del Instituto Italiano de Cultura.

La obra incluye un total de siete tangos/canciones cuyos textos se basan en cada uno en los siete pecados: Ira, Avaricia, Gula, Soberbia, Envidia, Lujuria y Pereza. Y se completa con siete episodios instrumentales a modo de introducción, preludios y/o transiciones. Este viernes se publica a las 18 el Segundo Episodio, que se corresponde con la Ira, tras haberse presentado la obra con la Introducción pecaminosa. Participan del video, como lo hicieron en el estreno, además del Damián Torres Quinteto (que completan Leandro Liuzzi en violín, Matías Lanfranco en piano y Christian Esquivel en contrabajo) y Gustavo Visentín, la Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de la Provincia, además de una puesta del teatro de sombras sobre El Infierno de Dante.

Lucre Ortiz canta su aldea

En Storni Restobar Cultural (Duarte Quirós 66) hay una velada del ciclo itinerante de cantautores Canta tu Aldea, una iniciativa con invitados que viene organizando el cantautor Sergio Korn en diversos espacios culturales de Córdoba. Esta noche regresa a Storni y trae a una talentosa invitada: la pianista y compositora Lucre Ortiz, radicada en Unquillo, cuya trayectoria pasó por el folclore y el tango con Las del Abasto, por el son cubano con el sexteto Dos Gardenias y cofundó la formación de Ninfas, donde se le pegó la cumbia. Cultiva una música alegre, divertida, pero también comprometida en torno a cuestiones sociales como el ecocidio, el feminismo y la desigualdad. Por su parte, Korn es un veterano de la canción y la balada urbana local, así como un observador de las costumbres en los pueblos de provincia que son parte del paisaje. A las 22, el derecho de espectáculo es de $ 2000, se puede hacer reservas al 351 855 8538.

Feria de Arte en el CCEC

El Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) contendrá durante este viernes, de 17 a 21 los stands de la Feria de Arte de Córdoba, que son no menos de cuarenta, donde se podrá encontrar piezas de valiosos artistas cordobeses emergentes, quienes pueden comercializar sus obras en este marco. Obras únicas, prints, objetos y mucho más contienen los puestos que ocuparán los patios y demás zonas de la casa. Habrá una grilla de actividades acompañando la Feria, música y tragos para hacer más atractiva la afluencia de visitantes.

Arte Córdoba surgió como un medio digital dedicado a la difusión de artistas locales, y esta es su primer despliegue de actividades en el CCEC. Entrada libre y gratuita.

Grandes bandas tributo

Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272) es sede de una nueva edición del Festival Bandas Tributo, gratuito y solidario. Participan de la iniciativa Dm Experience (Tributo a Depeche Mode), The Dust (Tributo a Queen), Black Dog (tributo a Led Zeppelin) y Lightplay (tributo Coldplay). El ingreso es gratuito hasta las 0.30 solo con donaciones de al menos tres productos. Se reciben alimentos no perecederos (envasados o enlatados y cerrados): leche en polvo, harina, azúcar, aceite, té, café, mate cocido, galletas dulces y saladas, dulces y mermeladas. Las donaciones son a beneficio del merendero Jesús nos Ama de Villa Retiro. Los asistentes que no puedan hacer donaciones pueden comprar sus entradas en Alpogo.com, desde $ 1700.