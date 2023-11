Se picó en el PJ por el balotaje: duras críticas a Schiaretti

Por Gabriel Marclé

Días atrás, Alfil reportaba sobre los incipientes pronunciamientos de dirigentes peronistas riocuartenses a favor de la candidatura presidencial de Sergio Massa (Unión por la Patria). Lo que empezaba a configurarse como un casi total encolumnamiento del PJ riocuartense fue tomando forma de resistencia frente a los lineamientos anti-k de su gobernador y jefe político, Juan Schiaretti. La tensión entre posturas terminó de profundizarse en las últimas horas, con posicionamientos durísimos que parecen marcar una ruptura interna en el peronismo de la capital alterna, cuestión que podría impactar de lleno en el post balotaje, cuando inicie la campaña con la que los dirigidos por Juan Manuel Llamosas buscarán retener la Municipalidad.

Pese a que los cuestionamientos a la postura del gobernador ya venían explicitándose hacia dentro del partido, la cuestión pasó al plano público y se picó por completo. El mensaje más contundente y replicado en diferentes redes sociales fue el del concejal oficialista Armando Chiappe. Su pertenencia al bloque político de Hacemos no le impidió lanzar una cruda crítica a Schiaretti y sus soldados más fieles, la cual provocó temblores y agrietó los cimientos de la alianza peronista que se conformó allá por 2016.

“La extraña ‘neutralidad’ de los dirigentes de Córdoba que atacan a un solo candidato y que no es precisamente el desquiciado que está acompañado por una negacionista de la dictadura genocida. ¡Tómensela!”, había escrito en la noche del lunes el edil que también fue uno de los primeros en anunciar que votaría a Massa. Por más que Schiaretti no fue aludido ni “arrobado” en el tuit, no cabían dudas de que era el destinatario de las duras palabras que llegaron apenas minutos después que el gobernador hablara en sus redes de la “inflación desbocada del Gobierno kirchnerista” y que su esposa, la senadora Alejandra Viggo, apuntara directo contra el ministro de Economía.

Chiappe ratificó lo dicho en su tuit -el cual recibió “likes” de varios dirigentes del PJ municipal, incluso de funcionarios municipales- y profundizó durante una entrevista que brindó ayer al programa Así Son Las Cosas de FM Gospel. “Salen a atacar a un solo candidato. Me dijeron que varios dirigentes iban a tomar una posición neutral, pero en los hechos eso no se ve”, avanzó una vez más el dirigente proveniente de “La Jauretche”, espacio que antes del 2016 actuaba en las líneas kirchneristas de la ciudad y que luego se transformó en un espacio de representación local bajo el liderazgo del intendente Llamosas.

El timming de estas declaraciones tiene que ver con la cercanía del balotaje y lo que se ha configurado como un enojo de parte del peronismo local por lo que entienden como un posicionamiento “pro Milei” del schiarettismo que aparenta neutralidad y ataca a Massa. De hecho, esto fue motivo de acaloradas discusiones entre dirigentes locales, especialmente en el bloque oficialista integrado por militantes de Massa y defensores a ultranza de Schiaretti.

Lo cierto es que los más fieles seguidores del gobernador y su línea discursiva se convirtieron en minoría durante la discusión pre-balotaje. Referentes como el diputado Carlos Gutiérrez no se salen de la diatriba anti-k, pero otros dirigentes como el presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes, ya declararon que no votarán a Milei y acompañarán al proyecto peronista que participará las urnas provinciales.

A las claras, el PJ riocuartense asiste a un momento de crisis propio del cambio de era que atraviesa a la provincia, pero también por la urgencia del momento político en el que se ven inmersos de cara a la elección del próximo presidente de la Nación. Las repercusiones serán inmediatas, puesto que las bases del proyecto llamosista están en el concepto de unidad, de sumar en lugar de dividir y de dejar atrás cuestiones globales para forjar equipos grandes centrados en las problemáticas locales.

Sea para Massa o para Milei, el balotaje puso blancos sobre negros en una cuestión que desde hace tiempo venía eludiéndose y que enfoca en las diferencias, esas que siempre existieron pero que fueron remendadas por el estilo unificador de Llamosas. Sin él como candidato, puede que el PJ necesite de algún nombre que presente las mismas cualidades para que las olas del conflicto entre peronistas no se lleven puesto el proyecto de Gobierno del 2024.

“La unión es lo único que nos garantiza ganar el año que viene y no tirar al tacho la construcción que hicimos estos ocho años”, reflexionan desde el entorno de Llamosas, donde parecen bajarles el tono a las repercusiones del choque de estos días. “No quedan dudas de que iremos todos juntos”, afirman. Claro, no es algo que compartan todos, esos que aducen “diferencias irreconciliables” y un “necesario recambio generacional” en la dirigencia. Queda la sensación de que los efectos se verán inmediatamente después del domingo de balotaje.