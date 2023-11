Por Bettina Marengo



La campaña electoral de Sergio Massa en Córdoba se encamina a finalizar sin más actos ni expresiones clásicas de proselitismo, luego de la visita de la semana pasada del candidato oficialista. Unión por la Patria tiene un ojo puesto en el trabajo del peronismo del lado del gobernador electo, Martin Llaryora, de donde entiende pueden venir los votos que el tigrense necesita para intentar rebasar los 30 puntos, meta clave para sus chances frente a Javier Milei.

Fuera de eso, y aprovechando el envión del debate presidencial y la ratificación del ultraderechista de sus ideas sobre un comercio exterior sin China ni Brasil como mercados, con las relaciones diplomáticas cortadas, y un Estado que supuestamente no intervendría en el intercambio, ayer estuvo en esta Capital el secretario de Industria de la Nación, José de Mendiguren, dirigente del Frente Renovador y muy cercano a Massa.

De Mendiguren vino justamente a eso: a recordarle al mundo automotriz y autopartista cordobés que no hay vida sin Brasil y que Milei no garantiza la producción del complejo. Lo hizo en el marco de una ronda de visitas por las plantas de Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault, y luego en una reunión con empresarios para una charla bajo el lema “Córdoba corazón productivo. La Argentina que se viene”. El viaje del secretario industrial coincidió con dos cosas: la presentación de un spot de Unión por la Patria especialmente dedicado a Córdoba, sin rasgos K, donde se menciona la Reforma Universitaria del 18 pero no el Cordobazo del 69, y el mensaje del presidente Lula da Silva en apoyo a Massa: "Le pido al pueblo argentino, teniendo en cuenta el voto soberano de ustedes, que a la hora de votar piense en Argentina, piense en qué tipo de Sudamérica quiere, qué tipo de América Latina, qué tipo de Mercosur quiere crear. Juntos seremos fuertes y separados seremos débiles", escribió el brasilero en sus redes sociales. Menos cauteloso que Massa cuando estuvo en esta provincia, De Mendiguren manifestó su sorpresa porque el gobernador Juan Schiaretti no haya expresado su rechazo a la promesa de Milei de terminar con el Mercosur y suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con Brasil y China. “No puedo entender la prescindencia si te dicen que quieren terminar con el Mercosur. Igual los radicales, siendo Alfonsín un gran promotor de ese mercado”, sostuvo en una una nota con radio Nacional Córdoba, donde comentó que invitó a las recorridas fabriles su homólogo local, Eduardo Accastello, y llamó a Llaryora, pero que no tuvo eco de ninguno.

El gobernador electo no va a figurar cerca de Massa, pero los movimientos de sus principales jugadores hablan de una habitación de militancia en Capital, el departamento donde UP sacó apenas 11,6% en octubre, vota el 40% de la provincia, y necesita llegar a 30 puntos.

En la ciudad de Córdoba, los nombres de quienes están trabajando para la candidatura del peronista renovador no dejan lugar a dudas: Juan Domingo Viola, Liliana Montero, Nicolás Vázquez, Marcelo Rodio, Miguel Siciliano, Victoria Flores, todos dirigentes que responden con cargos altos que responden directamente al sanfrancisqueño. Los tres primeros lo anunciaron públicamente, pero todos están a la captura del “voto a voto, barrio a barrio” en las seccionales más populares de Córdoba, en algunos casos en forma personal. Lo que observan, dicen, es un electorado enojadísimo con el oficialismo nacional pero no tan “desesperado por votar” a Milei como lo estuvieron para hacerlo en 2015 por Mauricio Macri.

Como se ha dicho, y en los dos días que faltan para el inicio de la veda no habrá cambios, ni Llaryora ni el intendente electo Daniel Passerini (en una lista donde hay que sumar al vicegobernador Manuel Calvo) van a pasar de la línea que fijó Schiaretti, que es distancia absoluta y crítica con Massa. De hecho, algunos llaryoristas consideran contraproducente blanquear en público el voto al candidato peronista, porque la reacción del Panal es mostrar a algún jugador que esté con Milei, para equilibrar. Como el caso de Javier Pretto, el viceintendente electo.

Fuera de Capital, también hay peronistas que saltaron la tranquera del cordobesismo y expresan su deseo de que gane Massa el balotaje del 19 de noviembre. Hubo un pronunciamiento del PJ de Cruz del Eje, con el intendente Claudio Farías a la cabeza, en apoyo al ministro de Economía y por “un gobierno de consenso”. Desde San Justo también hubo novedades, luego de la definición pro Massa de la titular del peronismo de San Francisco, Graciela Brarda, que provocó revuelo casi nacional por ser la ciudad natal de Llaryora. Ayer un grupo de intendentes, exintendentes, concejales y dirigentes peronistas de casi todos los circuitos justeños, encebezados por el exintendente de Las Varillas, Fernando Coisset, se expidieron a favor de Massa. Ni Manuel Calvo ni el intendente de San Francisco, Damian Bernarte, reconocieron como “propios” a los firmantes, y aseguraron que pertenecen al ala del “peronismo nacional” de la zona.