Por Felipe Osman

Una vez más, las urnas convirtieron en realidad algo que los pronósticos sólo figuraban como un batacazo, y ahora La Libertad Avanza debe darse a la enorme tarea de tomar el mando del Estado Nacional, algo que ya en su momento fue complejo para el PRO, que en 2015 tenía en su haber dos mandatos al frente de la Capital Federal.

Para hacerlo, no sólo deberá completar el organigrama del gabinete nacional, sino también de empresas estatales, entes descentralizados y delegaciones en toda la geografía nacional.

Esta labor implica, además, ordenar el espacio, cicatrizar las heridas que dejó una campaña casi ininterrumpida de dos años y repartir roles, y no sólo en el Estado, sino en el propio esquema de LLA.

El triunfo libertario se construyó, primero, sobre una estructura partidaria diseñada ‘ad hoc’ por Carlos Kikuchi, otrora armador de Domingo Cavallo. Y luego se defendió con una fiscalización cimentada por los propios y complementada por el PRO, que -huelga decir- también hará valer su aporte al triunfo del “León”.

En la capital, la fiscalización descansó sobre los partidos que integran la alianza (Partido Demócrata – MID – Unión Celeste y Blanco), pero también sobre la agrupación que lidera Verónica Sikora (Primero la Libertad) y el Partido Libertario de Agustín Spaccesi. Sikora aportó más de un millar de fiscales, y el MID fue crucial en la reposición de boletas que hizo desde su local de calle Humberto Primo. Los baches los cubrió el PRO, coordinado en la capital por Soher El Sukaría, y hasta voluntarios del radicalismo en algunas seccionales.

En el interior, la fiscalización también se construyó con aportes del PRO, coordinado tierra adentro por Laura Rodríguez Machado. En el sur, además del apoyo de intendentes radicales y amarillos atentos a no contravenir la voluntad de su electorado y alineados con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, participó el MID, coordinado por Gustavo Manno, y la agrupación Pumas Libertarios, que conduce Celeste Ponce.

En el departamento San Justo también aportó la UCR, alineada detrás de Marco Puricelli, y el PRO. Y en Colón, un grupo de intendentes electos del PRO, la UCR y Encuentro Vecinal también fiscalizaron para el libertario.

En suma, tanto quienes pertenecen a estructuras partidarias como quienes carecen de ellas quedaron habilitados para pedir juego. Empecemos con quienes ya lo tienen.

Celeste Ponce, Gabriel Bornoroni, Cecilia Ibáñez y Rodolfo Eiben ya pertenecen a la estructura formal de La Libertad Avanza. De no mediar novedades que los lleven al gabinete, los primeros tres se unirán a la Cámara Baja a partir de diciembre y el cuarto hará lo propio en el Parlasur.

Ponce tiene línea directa con Javier Milei. Es del riñón. Y conduce una estructura formada sobre la base de voluntarios que están dando sus primeros pasos en política. Aunque podría recalar en el Gabinete, dentro de LLA la ven con más probabilidades de seguir en la Cámara y engrosar su estructura territorial.

Bornoroni llegó al firmamento libertario por su rol de titular de la FECAC (Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República) y ex presidente de la CECHA (Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina), tiene el respaldo de Guillermo Francos, que lo convalidó como responsable de la fiscalización tras las Generales, y su ámbito de acción natural es el empresarial, desde donde puede aportar al crecimiento del espacio.

Ibáñez, presidenta del MID en Córdoba, y Gustavo Manno, secretario general del partido, tienen línea directa con Oscar Zago, presidente del MID a nivel nacional y futurible para ocupar la presidencia del bloque libertario en la Cámara de Diputados. Manno, muy activo en la fiscalización de los departamentos del sur, es otro de los que tiene con qué construir territorialmente.

Rodolfo Eiben, en tanto, es el presidente del Partido Demócrata de Córdoba, y habla tanto con Milei como con Kikuchi. Eiben no sólo se mostró orgánico respetando la decisión de la Mesa Nacional de LLA cuando ordenó no tejer candidaturas provinciales en nombre de Milei, sino que además fue uno de los que se reunión con autoridades del PRO para coordinar la fiscalización post Generales. No está claro si recalará en el Gabinete o permanecerá como representante en el Parlasur.

Sikora, líder de La Libertad Primero, es otra de las dirigentes que acompaña a Milei desde el primer momento. Su participación en la fiscalización de Capital fue clave, y es tal vez la dirigente con mayor capacidad de convocatoria en Córdoba. Aportó fiscales, organizó capacitaciones, y lideró una campaña a la Intendencia que dejó plantados los cimientos para seguir creciendo territorialmente en la Capital. Tiene diálogo directo con Milei y también fue recibida por Guillermo Francos para ajustar la fiscalización del balotaje.

Spaccesi es otro de los armadores que acompañan desde bien temprano a Milei. Organizó la primera gran visita del libertario a la ciudad (la clase de economía que el libertario ofreció en las escalinatas del Parque Sarmiento), y fundó el Partido Libertario, que semanas atrás alcanzó personería nacional. Quedó cuestionado en la interna por postularse como gobernador usando las insignias de La Libertad Avanza, contraviniendo las instrucciones de la Mesa Nacional, pero también demostró capacidad de construcción no sólo en capital sino también en el interior provincial. Es un recurso valioso para el espacio, y ocupa la única banca legislativa que los libertarios tienen en Córdoba, un distrito clave para la gobernabilidad de Milei, puesto que Schiaretti es el único gobernador peronista que no se pronunció en contra de Milei ni a favor de Massa.

Diana Mondino, en tanto, es otra de las cordobesas con un rol asignado en el próximo esquema de poder. La diputada nacional electa por CABA tendrá a su cargo la Cancillería durante el gobierno de Milei.

Agustín Laje, a quien también se pudo ver en los festejos de este domingo, podría tener algún rol, aunque no necesariamente en el Gobierno. Es que Milei, que es una figura del liberalismo ampliamente reconocida a nivel internacional, se imagina a sí mismo como una suerte líder regional de las “ideas de la libertad”. Es probable que, ungido como mandatario, no pueda atender a esa agenda, y Laje, por formación y coincidencias con el libertario, bien podría sustituirlo/complementarlo en ese rol.

Abelardo Losano, finalmente, es otro de los armadores que estuvo en la etapa de construcción de la plataforma partidaria de LLA. Con línea con Kikuchi, Losano perdió centralidad cuando crecieron los cuestionamientos hacia el “japonés” por el armado de las listas. Pero la victoria suele sanar esas heridas. El domingo, Kikuchi fue parte de los festejos, y Losano podría volver a gravitar en el esquema libertario cordobés si las circunstancias acompañan.