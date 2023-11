El radicalismo nacional indicó a los correligionarios la neutralidad en el balotaje, después de las elecciones generales de octubre. Pero, casi de inmediato, el mismísimo presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, comenzó a jugar para el kirchnerismo. Ahora, llegaron los reproches.

Todavía con prudencia muchos admiten que quedaron descolocados o, peor, siendo funcionales al oficialismo, para colmo en Córdoba, la provincia que le dio la mayor diferencia a Javier Milei en todo el país.

El que sí manifestó su enojo en voz alta es el legislador provincial Marcelo Cossar. En declaraciones a Canal 10, reclamó que Morales “un paso al costado” y que le pida “disculpas” a los radicales.

En diciembre, el Comité Nacional renueva sus autoridades, y Morales pretende dejar su silla al ex funcionario kirchnerista Martín Lousteau, mientras que los gobernadores, encabezados por el correntino Gustavo Valdés, buscan su propio espacio. Según algunas fuentes partidarias, el radicalismo filo K tenía el número para imponerse, pero el poroteo fue antes de las elecciones del domingo, por lo que el escenario podría haber cambiado en perjuicio de Morales, el gran perdedor de la UCR.

“Mi partido se pronunció por la neutralidad, y a las pocas horas, encumbrados dirigentes de mi partido en el orden nacional salieron a sumarse a la campaña más obscena del miedo, algunos de manera más provocativa de lo que hubieran hecho Cristina o Máximo”, recordó Cossar.

“A esa dirigencia –subrayó- yo le quiero pedir que dé un paso al costado, que le pida disculpas al radical, que le pida disculpas a la ciudadanía, porque no han estado a la altura de las circunstancias”.

Cossar insistió con que Morales “abiertamente se sumó a la campaña del miedo, y abiertamente salió a trabajar para Massa”, pero aclaró que “no fue el único”.

De todos modos, sostuvo que “el votante radical no le hizo caso” y advirtió que el error de Morales fue “subestimar a la gente” y “creer que se la puede llevar de las orejas” a votar.

El legislador de la UCR apoyó a Milei y anunció por las redes sociales que votaría y que, incluso, fiscalizaría para La Libertad Avanza. “La única opción para terminar con lo peor del peronismo, que es el kirchnerismo, era votar a Milei”, consideró.

“El kirchnerismo –analizó- ha sido una máquina de fabricar pobres pensando de que de esa manera los podía tener cautivos”, pero celebró que “ayer (por el domingo) los pobres no perdieron su dignidad; al contrario, fueron masivamente y le dieron el triunfo a Milei, para poner fin a un ciclo que es el más nefasto del ‘83 a la fecha”.

“¿Es Milei la mejor opción? Es la mejor opción que teníamos. Ahora tenemos que tratar que le vaya bien, tenemos que ayudar porque es lo que la gente nos pide”, dijo.

Además, opinó que en la Argentina “lo que viene es muy duro, y ahí sí los dirigentes de Juntos por el Cambio tenemos que estar a la altura de las circunstancias para acompañar, y cuando no acompañemos, explicar por qué”.

Finalmente, a la vez que manifestó que “el peronismo en Córdoba trabajó para Massa”, enfatizó que para Juntos por el Cambio en la provincia “el desafío es seguir juntos como hasta ahora y ayudar a recuperar el país que nos robaron”.

En el mismo sentido, el ex diputado nacional Oscar Aguad declaró que “la reconstrucción del radicalismo no puede esperar. Hay una dirigencia que ya cumplió su ciclo y una generación joven que tiene que tomar la posta. Si no lo hacemos nuestra representación carecerá de sentido”.

Por otro lado, Luis Juez expresó que “la gente quería cambiar masivamente y los resultados te indican que eso no era una hipótesis. En Juntos por el Cambio nos desdibujamos ante la opinión pública por nuestras vanidades y discusiones”.

“Debemos ser capaces de dar un debate con profundidad, sin mezquindades, o no volveremos a estar en la consideración de los argentinos. No tengo ninguna duda de que habrá una reconfiguración de Juntos por el Cambio. Esto es bueno para la República, para las instituciones y va a ser bueno para el gobierno de Milei, porque hay que acompañar y poner el hombro sin especulaciones”, concluyó.