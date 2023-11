La Caja, primer test para gobernabilidad Llaryora-Milei

Por Bettina Marengo



Hay satisfacción política con una nota de preocupación económica en el entorno del gobernador electo, Martín Llaryora, tras el triunfo en balotaje del ultraderechista Javier Milei. En modo celebración, destacan que salieron con mejoras todos los planes electorales de la conducción que ejerce Juan Schiaretti y el todavía intendente capitalino. Cinco de cinco, dicen cerca del sanfranscisqueño, contando como éxito no solo las elecciones provinciales y de Capital sino también el hecho de que Sergio Massa y el PJ nacional hayan perdido en forma contundente en Córdoba en las PASO, las generales y la segunda vuelta, pese al segundo lugar de Schiaretti en las tres fechas. Esto revalida el kiosco anti K en Córdoba, deja bien ubicado a Llaryora en el PJ nacional y diluye la jubilación de Schiaretti.

La preocupación es el choque entre el “shock fiscal bestial” que anuncia el mileimacrismo y la agenda de Córdoba. Llaryora tiene que demostrar que puede gobernar bien la provincia de Córdoba y el gobierno de Milei es una incógnita. Hay diálogo abierto con La Libertad Avanza. El gobernador entrante ya conversa con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, con quien se encontró en los EE.UU. durante su último viaje, y se menciona una buena relación con Karina Milei, la persona más cercana al futuro presidente. El designado ministro de Finanzas de la Provincia, Guillermo Acosta, tiene el teléfono al rojo vivo. Su homólogo saliente, Osvaldo Giordano, es uno de los cordobeses que suena para integrar el gobierno del hombre de la motosierra. “A título personal”, aclaran sobre la posibilidad de que algún cordobesista se sume al nuevo esquema nacional. Si es por las ganas, Giordano partiría raudo, porque además en principio no está en el esquema llaryorista. No compartirían criterios fiscales. Lo de Florencio Randazzo está casi cerrado. Otro al que mencionan para exportación es al vicegoberandor Manuel Calvo, aunque se lo ve enfrascado en su futuro rol como ministro de Gobierno del sanfrancisqueño. También a Fabián Lopez, de Servicios Públicos, en una danza de nombres que llevará unos días descifrar y que no está exenta de intereses. “Ojalá que haya cordobeses, siempre hay cordobeses en todos los gobiernos nacionales por la calidad de nuestros recursos humanos”, pateó el gobernador electo ayer en sus primeras declaraciones públicas tras el balotaje. Por fuera de los puentes mencionados arriba, está Mauricio Macri, con relación directa con Llaryora. Un año atrás, ambos se reunían en forma no tan secreta y en esa charla el cordobés le planteó al expresidente el riesgo Milei para Juntos por el Cambio, y lo tentó con una jugada conjunta para enfrentar al kirchnerismo a nivel nacional y para, nivel local, asegurar la provincia al cordobesismo.

La Caja de Jubilaciones es una de las grandes preocupaciones de Llaryora. Según cifras del Palacio 6 de Julio, la Provincia está poniendo 6 o 7 mil millones para solventar las jubilaciones provinciales, cifra que se evitaría desembolsar si la Nación actualiza los giros y cancelara la deuda con el sistema previsional cordobés. Esto se va a discutir en el marco del Presupuesto nacional 2024 que ya está presentado en el Congreso y que empezará a debatirse bajo la impronta del nuevo gobierno. Llaryora, de la mano de Acosta, tomó previsiones presupuestarias para aumentar dos puntos la retención de aportes previsionales estatales, un lío en puerta. “Espero que muchas de las cosas que se comprometieron en campaña, se cumplan. Esperemos que se cumpla la ley, porque de lo contrario tenemos que estar todos los cordobeses cubriendo el déficit de la Caja”, dijo el electo mandatario al inaugurar el centro operativo del CPC Villa El Libertador. Con su proyecto político a largo plazo, quiere que la plata para las jubilaciones vaya a obras que, por ejemplo, lo ayuden a rearmar el vínculo con un interior provincial que le dio la espalda.

En esa línea pidió cambios sobre decisiones del actual gobierno nacional que afectan los ingresos de las provincias, como la eliminación del Impuesto a las Ganancias, que es coparticipable, y dijo que si Nación quiere achicar sus gastos, como prometió Milei, que no lo haga que no lo haga con plata de las provincias. Sin su firma, ayer los gobernadores del Norte Grande abrieron el paraguas ante de la asunción de Milei para pedirle al presidente Alberto Fernández que coparticipe el 25% de los impuestos a crédito y débito bancario y el 35% del impuesto Pais. Llaryora ayer calculó en 10 mil millones al mes el coste para Córdoba por Ganancias, Caja y otras medidas. “Esperamos que en el Presupuesto se hagan los cambios que prometieron. Hubo promesas explícitas a Córdoba en materia de retenciones, que para Córdoba son casi un robo y muchos cordobeses votaron con esa expectativa” de reducción o eliminación del impuesto a las exportaciones, señaló el sanfrancisqueño.

Esa es la agenda urgente del futuro gobernador con la Nación, junto a los subsidios para el transporte y los fondos para la obra pública. Para obtener algo de todo, el oficialismo provincial va a cobrar “en oro” cada voto que le dé en el Congreso a una Libertad Avanza que no tendrá control propio de ninguna de las dos cámaras. El ultrallaryorista Ignacio García Aresca va a ser el jefe del Interbloque Federal que puede sumar más miembros. ¿Qué no está dispuesto a votar el PJ Córdoba? Lo que tenga que ver con salud y educación pública, avances sobre la política de derechos humanos y leyes que afecten a Córdoba o a otras provincias, porque el partido nacional que quiere formatear Schiaretti de cara al 2025 tiene como plataforma la defensa del federalismo. “A eso no lo vamos a resignar”, marcó un schiarettista. Para todo lo demás, está el principio de gobernabilidad. ¿Qué dicen de la dolarización y de la eliminación del Banco Central que prometió Milei? El todavía jefe del Panal cree que más que dolarización, el nuevo gobierno va a promover un formato bimonetario o plurimonetario, con el peso como moneda para algunas transacciones y la posibilidad de intercambio libre y legal de dólares u otra divisa, al cual no se opondría. Tampoco ve mal una reforma laboral que respete los derechos adquiridos por los trabajadores. Con respecto al Banco Central, cree el saliente gobernador cree que dejará de tener la función emisora de pesos, y que las otras funciones, como la regulación del crédito, podrían ser ejercidas por otras reparticiones del Estado. Tampoco lo escandaliza.