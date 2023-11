Una mentira más entre tantas

J.C. Maraddón



En 1991, la renombrada cantante estadounidense Diana Ross publicaba “The Force Behind the Power”, su décimo noveno álbum, en el que relucía la balada “When You Tell Me That You Love Me”, compuesta especialmente para ella por Albert Hammond y John Bettis. Al ser recortada como single, la canción disfrutó de un excelente desempeño en los rankings de ventas de Estados Unidos e Inglaterra y, con el tiempo, se unió al seleccionado de los grandes clásicos de esta artista que hoy cuenta con 79 años y que inició su carrera hace más de seis décadas, como parte del legendario trío vocal femenino The Supremes.

En 1994, tres años después de salir a luz, esta misma pieza iba a formar parte de un disco bastante excéntrico de Julio Iglesias, donde el español aborda versiones que van desde “Fragile” de Sting, a dúo con su autor, hasta la “Oda a la alegría” de Ludwig Van Beethoven. Dispuesto como un producto que se enfocaba al mercado “adulto contemporáneo”, este álbum titulado “Crazy” tuvo críticas bastante dispares, pero fue muy certero en cuanto a instalar en el mercado anglosajón a una estrella de la música en castellano que de este modo se asentaba a escala global, luego de venir residiendo en Miami desde 1978.

En su interpretación de “When You Tell Me That You Love Me”, Julio Iglesias estaba acompañado por Dolly Parton, una figura de la música country que trascendió largamente el género para devenir en una celebridad artística que se animó a incursionar en el pop, el rock y el góspel. Con una buena performance como sencillo, la grabación de este extraño dueto contaba con la producción de David Foster y el correspondiente videoclip fue grabado en el castillo Oheka de Long Island. Posteriormente, Parton incluyó esta interpretación a dúo en una caja recopilatoria de sus grandes éxitos.

Para quienes hayan visto el episodio tres de la sexta temporada de “The Crown” (y sin revelar ningún aspecto trascendente de la trama a quienes no lo hayan hecho), habrá resultado llamativo que en un momento de intimidad de la pareja de Lady Di y Dodi Al Fayed, él sugiera que va a poner como fondo una de las canciones que más le gustan a ella. Y lo sorprendente es que no se trata de un hit de Duran Duran, la banda de la que sabemos que la princesa era fan, tal como se hizo explícito desde el primer capítulo en el que ese personaje apareció en la tira.

La música que Lady Di prefiere, según declama en la ficción Dodi Al Fayed, es la de Julio Iglesias. Y cuando empezamos a escuchar lo que suena, quedamos estupefactos porque no es ninguna de esas composiciones que desde los años setenta hemos escuchado sin cesar en la voz edulcorada de este solista hispano. Lo que se deja oír, mientras la pareja dialoga, es “When You Tell Me That You Love Me”, ese registro compartido por el crooner junto a Dolly Parton, que en la época en que transcurre la acción todavía estaba de moda.

Lo más loco, sin embargo, es que los biógrafos de Diana Spencer han desestimado la veracidad de ese supuesto favoritismo, porque a ninguno le consta que ella siquiera tuviese idea de quién era Julio Iglesias. No es la única licencia que se toma el argumento de esta producción estrenada la semana pasada por Netflix, cuyo tramo final arrancó ahora con cuatro episodios, que serán completados por los correspondientes al epílogo a partir del 14 de diciembre. Hay allí otras artimañas poco ortodoxas para contar la historia, cuya pertinencia podrán juzgar los espectadores que accedan a verlas.