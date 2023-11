Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Lannuti y Hurtado, anotados para el futuro libertario

El militante radical se comunicaba con el periodista para compartirle datos sobre el trasfondo de los festejos libertarios en Río Cuarto.

Militante: Le voy a compartir una foto. Mire bien y dígame si conoce a alguien.

Periodista: No se ve muy bien. Hay mucha gente. ¿De dónde es esto?

M: Es la foto que se sacaron los que fiscalizaron para Javier Milei el domingo, festejando. Mire bien, le digo. (Hace zoom)

P: ¿Esa es Mónica Lanutti (concejal de Juntos por Río Cuarto)?

M: ¡Exacto! Muy activa fiscalizadora y militante de Milei en el balotaje. También está el dirigente del PRO, Rolando Hurtado. A eso yo le llamo amor por la camiseta. La edil se puso a jugar fuerte y no temió mostrarse en los festejos. De hecho, es la única concejal cambiemita que se mostró laburando.

P: Como dice usted, sentido de pertenencia.

M: Sí, pero debe haber algo más. Capaz en estos días se explica un poco mejor por qué están abiertamente mileístas. Piense…

P: ¿Qué sugiere?

M: PAMI, ANSES, AFIP, todas oficinas que se van a repartir entre libertarios y gente del PRO. En el caso de Mónica, no va a poder renovar como concejal, capaz la pueden integrar a alguna oficina. Tiene experiencia y recorrido en la rosca, cosa que le falta a los jóvenes libertarios. Me parece que pueden llegar a confiar en ella.

P: ¿Ya la ve fuera de la alianza de Juntos con radicales?

M: Me parece que sí.

Llamosas reaparece

El periodista consultó con su informante en el Gobierno de Río Cuarto para conocer la agenda que tendrá el intendente Juan Manuel Llamosas por estos días.

Periodista: Lo que hace que no se lo ve al intendente dando notas, ¿no? Desde la semana antes del balotaje que no se lo escucha. Seguramente, las próximas declaraciones que brinde serán jugosas. Esto me lleva a preguntar, ¿cuándo reaparecerá?

Informante: Según lo que tengo de su agenda, será el viernes durante la inauguración del Centro de Gestión Municipal de barrio Alberdi. Es uno de los actos más esperados por el Gobierno y se estimaba que sea inaugurado hace algunas semanas. Hizo bien, porque el intendente hubiera quedado a tiro para que ustedes le pregunten de todo. Con Sergio Massa derrotado, supongo que ahora será más fácil declarar sobre el presente del país.

P: Debe estar pensando muy bien sus respuestas.

I: Un tipo previsor y cuidadoso como él seguramente dirá lo justo y necesario. Lo que no quita que hay respuestas difíciles de dar. ¿Usted qué le consultaría?

P: Entre tantas preguntas, me interesaría saber qué opina sobre la propuesta de Javier Milei de sacarle la obra pública a los municipios y provincias.

I: ¡Ah! Excelente consulta. No veo la hora de saber qué va a decir. Mucha gente está igual, esperando a ver qué dice. Me parece que ya pasó esto de la cordialidad institucional. Podría empezar a mostrar un poco los dientes porque es algo totalmente antipático.

P: Pero, ¿no le está debiendo plata de obras la gestión actual? Aparte, Llamosas siempre se jacta de las obras hechas con fondos propios.

I: Es cierto. La cuestión es que no decir nada o hacerse el que no importa lo puede dejar en una posición incómoda. Para empezar, los siete meses de gestión que le quedan no van a ser fáciles si no llegan fondos para obras, sabiendo que la recaudación local golpeada. Pero también tiene que empezar a hablar como dirigente provincial y saber que todo lo dicho será tomado por intendentes que van a trabajar con él cuando tenga un lugar en el gabinete de Martín Llaryora.







Intendentes en alerta

La periodista dialogaba con el informante de la región respecto de los dichos del presidente electo, Javier Milei, sobre el financiamiento de obras públicas. El futuro mandatario aseguró que “no hay plata” y que los intendentes “deberán buscar la forma de financiarla”.

Periodista: Imagino que ya habrán escuchado las declaraciones del presidente electo. Sobre las obras…

Informante regional: Se viene fiero el panorama, por lo que él mismo dijo. Pero no es algo que los intendentes no advirtieran. De hecho, el principal argumento de muchos para acompañar a Sergio Massa, incluso siendo de otro color político, fue ese. Los municipios no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo la mayoría de las obras necesarias para sus localidades. De ahí a que hasta algunos radicales estaban muy agradecidos por las obras que llegaban de Nación.

P: ¿Sabe si van a plantear algo?

I R: Hay varios que asumen por primera vez ahora en diciembre. Incluso son de un color político distinto a las gestiones actuales. Ya de por sí, esas transiciones demandan un trabajo importante. A eso hay que sumarle esta preocupación por los recursos que no van a estar llegando. Me dijeron que podría haber una reunión esta semana, le prometo novedades si me entero de algo.

P: Quedo a la espera entonces. Supongo que ahora el rol del gobierno provincial va a ser clave para esto.

I R: Sin dudas. Cuando uno lo piensa bien, varios intendentes fueron astutos en incorporarse a la estructura del PJ provincial. Más allá de las diferencias con su partido, no se puede negar que a algunos les va a venir bien tener un nexo más directo con el Panal después de que el futuro presidente diga que se las van a tener que arreglar solos.







Lanzamiento encaminado

El analista le compartía a la periodista un video en el que el tribuno de cuentas, Mauricio Dova, se lanza como candidato a intendente.

Analista: Mire esto. El lanzamiento número no se cuanto de Dova (risas).

Periodista: Quizás este ya es más en tono de campaña. Por lo que veo.

A: Claro. Pero nadie tenía dudas de que el tribuno se había lanzado. Prácticamente comenzó a tirar guiños cuando asumió la presidencia del Tribunal y hasta ha encabezado actos. ¿Se acuerda el famoso #VamosCaminando? Quizás ahora con un mensaje más perfilado, Dova lanzó un video y fíjese que habla de que en 2016 inició su camino.

P: Primera gestión de Llamosas.

A: Claro. Es entendible que lo mencione porque, después de todo, su trayectoria en el Ejecutivo empezó ahí. Pero hay que ver cómo le cae esto a algunos llamosistas que no les gustará que quede “pegado”. Más allá del hecho objetivo de que él formó parte de la gestión y además fue secretario de gobierno, un rol para nada menor.

P: No es el único que ha lanzado mensajes de campaña resaltando su paso por la gestión. (Camilo) Vieyra también lo hizo.

A: Es verdad. Bueno, el timing de la mayoría está claro. Después del ballotage se iba a empezar a poner interesante la cosa.