Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El “arbitraje” de Chiappe

La periodista dialogaba con el asesor político sobre el transcurso de la jornada maratónica de presentación de informes anuales en el Concejo Deliberante.

Periodista: ¿Hasta qué hora van a estar en el Concejo?

Asesor político: No descarto que tengamos que pedirnos una pizza a la noche, como ya hemos hecho otras veces. Algunos colegas van y vuelven pero siempre alguien está en estos momentos. Es lo que toca.

P: Es todo un tema lo de la duración de estos informes. La parte de las preguntas es la que más tiempo lleva.

A P: Pero ojo, hay algunos que hacen de árbitros (risas). El concejal Armando Chiappe, en reiteradas oportunidades, pidió la palabra y le decía a sus colegas que no redundaran en algunas preguntas ya hechas y también pidió que “no moralicen” porque por ahí se perdía mucho tiempo en eso. Dijo que eran concejales, no fiscales y que no se trataba de un “careo” con los funcionarios.

P: Fuerte pero le doy la razón en eso de que los informes se hacen eternos. Quizás se podrían haber distribuido de otra manera y empezar hace algunas semanas.

A P: En años anteriores se hacía eso. No más de dos o tres informes por día. Pero también le nombro otras perlitas del día: el “reto” al subsecretario Franco Castaldi. El concejal Parodi le preguntó varias cosas sobre el programa de recuperadores urbanos y cuando el edil dio por concluida su intervención, el funcionario le dijo “no, ahora usted me va a escuchar a mí”. Se ligó algunos llamados de atención de Darío Fuentes (presidente del Concejo) y Guillermo Natali (presidente del bloque HpC).

P: ¿Algo más? (risas).

A P: Ya que lo pregunta: sí. Mónica Lannutti le preguntó algo sobre las vacunas a Marcelo Ferrario al mejor estilo massista: “por sí o por no”. Después, Mariana Giorgetti le hizo una pregunta incómoda a la secretaria Mercedes Novaira. Sobre supuestas denuncias de maltrato laboral.

P: Uh, ¿cómo se me pasó algo así?

A P: No duró prácticamente nada esa intervención pero sí dio mucho de qué hablar en los grupos de Whatsapp. La pregunta fue si el sindicato de trabajadores municipales le había hecho llegar algún tipo de denuncia al área de Educación pero Novaira dijo que no y que estaba abierta al diálogo con el sindicato. El momento fue algo raro, eso sí.

Nazario arrancó por la educación

El periodista recibía el mensaje de un dirigente del peronismo, quien se refería al último video publicado por Adriana Nazario.

Dirigente: ¿Vio lo último de Adriana Nazario? Se ve que la victoria de Javier Milei la reactivó en lugar de bajarla.

Periodista: Puede ser que me crucé algo de eso por ahí. ¿Puede ser que habló de la educación?

D: Sí. Eso mismo. Ahí se lo comparto. Justamente sale a decir que a ella le preocupa el tema. Dice como diez veces que es “muy importante” la educación. Dice que Río Cuarto tiene que transformarse en una gran escuela y que para eso están trabajando. Eso sí, no le escuché una sola propuesta.

P: Eso vendrá más adelante, supongo. Si todavía ni es candidata.

D: Tiene razón. De hecho, ¿sabía que iba a hacer un acto esta semana? La derrota de Sergio Massa en el balotaje le arruinó los planes.

P: Me llegó ese dato. ¿Usted dice que no están los ánimos para lanzarse?

D: Claramente no. Yo creo que ella y su equipo realmente creían que Massa iba a ser presidente. Ahora deben estar reagrupándose para organizar el plan a futuro, pero me parece que no están con la misma expectativa que antes.

P: No sé si coincido. Si fuera como usted dice, Nazario ni siquiera saldría a mostrarse activa.

D: No le queda otra que moverse. Pero le digo que no es lo mismo ser candidata del peronismo con Massa que con Javier Milei. Estamos nadando en aguas desconocidas.

P: Puede ser que las chances sean diferentes. Pero queda claro que quiere ser candidata.

D: ¡Seguro! No tengo dudas de eso. Veremos con qué siguen estos videítos de campaña, aunque me parece raro arrancar con el tema educación. Da a entender que la ciudad necesita una transformación con eso y sin embargo es uno de los elementos más valorados de la gestión de Juan Manuel Llamosas. Al menos es lo que dicen desde la Municipalidad.







Siguen las encuestas

El informante le compartía al periodista detalles de una encuesta que se publicó en los últimos días.

Informante: ¿Se pensó que las encuestas se iban a terminar después del balotaje? ¡Estaba muy equivocado! (Risas)

Periodista: Necesito descansar de los números, pero no soy tan iluso. Supongo que se refiere a lo municipal ahora.

I: Así es. Es una que hicieron desde el Centro de Estudios para el Desarrollo de Río Cuarto…

P: Espere… ¿es el centro de estudios que labura con Mauricio Dova?

I: ¡El mismo! (Risas). Le paso datos del presidente del tribunal de cuentas. Dicen que su imagen subió con respecto a las últimas mediciones, llegando al 72 de imagen positiva, el número más alto de todos los precandidatos consultados, entre los que están Agustín Calleri, Guillermo De Rivas, Adriana Nazario y hasta Gonzalo Parodi del radicalismo. El nivel de conocimiento de Dova está medio bajo, comparándolo con el de Nazario. Creo que la ex diputada le saca unos puntos. Eso sí, según esta encuesta, el que está bajo es Guillermo de Rivas. Le dan 29 puntos, menos de la mitad que el resto.

P: ¿En serio?

I: Sí. Vio como son las encuestas, pero usted entenderá como viene el tema de la candidatura peronista. Según este centro de estudios, la cosa está pareja entre los cuatro peronistas y el que más se acerca a ganarle en números al candidato de la oposición es Dova. Sin embargo, también encuestaron el hipotético escenario de interna y De Rivas le ganaría a Dova por un punto. No quiero pensar como caen estos números en la Municipalidad, pero tengo el presentimiento de que todos van a salir a responder con sus propias encuestas.

¿Se frena la autovía Río IV - Holmberg?

El informante de la región llegaba a la periodista para comentarle sobre el freno de la Autovía Río Cuarto-Holmberg. Según informó LV16, la obra se habría frenado el día de ayer y habría 40 personas cesantes.

Informante regional: Cuando Milei dijo que “no hay plata” para obra pública, me veía venir todo esto de la Autovía y el freno de la obra. Si bien la obra ya venía a un ritmo bajo, no se sabe qué ocurrirá después. Mucha incertidumbre y muchos puestos de trabajo que están en la cuerda floja.

Periodista: Había que licitar la segunda etapa todavía, ¿no?

I R: Entiendo que sí. Es un efecto dominó que, salvo que el presidente electo se desdiga, lo vamos a seguir viendo en otros aspectos. Viene muy fiera la mano y ni siquiera asumió todavía.