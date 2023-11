Por Julieta Fernández y Gabriel Marclé

Vieyra al Rotary

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre el cambio de autoridades del Rotary Club Río Cuarto. Allí resultó electo el ex secretario de Gobierno, Camilo Vieyra.

Informante: ¿Qué tal Camilo? Buena forma de seguir en el radar. Fíjese que el comunicado aclara que la entidad es apartidaria, pero, fuera de eso, esto le puede dar cierto plus a Vieyra.

Periodista: Coincido en que este rol le puede dar cierta visibilidad. Aunque desconozco si sigue teniendo intenciones de ser candidato a intendente.

I: No he escuchado lo contrario, pero hay todo un enigma en relación a los que puedan llegar a ir por fuera. Porque, seamos sinceros, ni Vieyra ni Dova ni algún que otro peronista que haya dicho que tiene intenciones de ser candidato va a ir con el sello del PJ. Todo indica que se va a terminar dirimiendo entre (Adriana) Nazario y (Guillermo) De Rivas.

P: No querían ir a internas así que será el que mejor mida. Es lo que andan diciendo.

I: Exacto. Pero no descarto que haya peronistas que quieran ir por fuera y, en un contexto como éste, las fuerzas “minoritarias” pueden hacer la diferencia. Ojo, tampoco quiero dar por sentado que habrá una polarización entre Gonzalo Parodi (candidato radical) y el candidato/a llamosista porque mire lo que pasó a nivel nacional. Uno nunca sabe…

P: Hablando de eso, los libertarios también andan buscando alguien que encabece algún proyecto municipal. Pero volviendo a Vieyra, además de visibilización, le va a tocar un contexto difícil

I: Eso mismo dijo él cuando fue electo, pero, justamente y por esa misma razón, puede que tenga más visibilidad en un rol social y eso siempre viene bien.







“Airosos” y “pinchados” en el informe

La periodista se encontraba con el trabajador del Concejo Deliberante durante el fin de semana y dialogaron sobre la primera jornada de informes anuales del gabinete de Llamosas.

Periodista: ¿Descansando después de la maratón del otro día?

Trabajador Concejo: Intenso. Nos faltaba la bolsa de dormir nomás. Si no fueron 14 o 15 horas seguidas, pega en el palo.

P: ¿Quiénes diría que salieron más “airosos”?

T C: Le diría que, de los seis que se presentaron el jueves, Germán Di Bella fue el funcionario que pasó la prueba sin problemas. No hubo tantos cuestionamientos después de que presentó su informe y la verdad es que es un secretario que dialoga con la oposición sin ningún inconveniente. Tampoco hay que olvidarse que el candidato a intendente, Gonzalo Parodi, había dicho en una entrevista que si tuviese que llevarse a algún funcionario del llamosismo, lo elegiría a él.

P: Es verdad. Tiene sentido entonces que haya pasado bien la prueba. ¿Y del resto?

T C: (Marcelo) Bressán sin dudas tuvo la parte más jodida. Esperable porque su área abarca muchas cuestiones que siempre están en el ojo de la tormenta: transporte, higiene urbana, el ex Edecom. Creo que (Mercedes) Novaira también tuvo sus momentos de cierta tensión con algunas de las preguntas.

P: ¿Vio a (Marcelo) Ferrario?

T C: Creo que ahí fue más de lo mismo. Porque las preguntas que se le hicieron fueron muy parecidas a las de informes anteriores. No hubo sorpresas en las respuestas tampoco. Especialmente con lo del médico trucho, por ejemplo. Sí noté que la opo estuvo afilada con Desarrollo Social, área que depende de la secretaría de Salud.

P: ¿Nos faltan dos más? Creo que fueron seis.

T C: Le debo el de Iván Rozzi pero sé que no duró tanto y el de Agustín Calleri fue casi a trasnoche así que no estuve. Pero ahora que prácticamente se lo descarta de la carrera electoral, me atrevo a decir que no lo deben haber pinchado tanto como en años anteriores. Antes la oposición se quejaba de cuando Calleri postergaba su informe y se frotaban las manos cuando sabían que iba a presentarse. Esta vez no se vio nada de eso.







¿Nace el “sordismo”?

El periodista recibía el mensaje de su informante en los espacios libertarios de la ciudad, quien le comentaba sobre una de las “bombas” de la semana.

Informante: ¿Emiliano Sordi de intendente? A esa si que no la veíamos venir (risas).

Periodista: Ni usted ni nadie. Aunque, si se fija bien, la política está dando varias sorpresas. Increíble era decir que Javier Milei sería presidente y mire dónde estamos

I: Totalmente. Pero le digo, no rebotó mal su primicia. Bueno, usted lo habrá visto en las redes.

P: Me llegaron un par de mensajes. Noté algunos escépticos. De hecho, Sordi dice que no es verdad lo de su eventual candidatura.

I: Pfff. ¿Y usted le cree? Si no estaba al tanto de que lo están midiendo, con la reacción de las redes capaz lo considera. Había mucha gente que comentó al posteo donde replicó su nota y los comentarios fueron positivos para Sordi, como le digo.

P: ¿Lo quieren compitiendo?

I: Lo quieren tirándole golpes a la política tradicional (risas). Fuera de joda, muchos políticos de años desearían tener la repercusión que generó esta noticia sobre Sordi. De alguna manera, fue la señal que esperaban los “medidores” para subirlo en la lista de considerados. Yo que él, en lugar de bajarme, me subo.

P: No es para cualquiera esto.

I: ¿Seguro? Me parece que solo hace falta encender el fuego sagrado en la gente y ganarse récords de likes.







Seguridad, otra vez en crisis

El periodista consultaba con su informante en el peronismo sobre las repercusiones que generó la noticia del asesinato de un comerciante en barrio Castelli.

Periodista: ¡Señor! No me quiero imaginar el lío en el que deben andar algunos por estos días. Lo de la inseguridad es cosa seria y estamos viendo muertes muy seguido.

Informante: ¿Se acuerda de que los veranos siempre son complicados? Arrancó antes de lo pensado este año. Se vienen días durísimos y algunos en la Municipalidad lo están empezando a mostrar. Mucha preocupación y también de enojo.

P: Lo de la preocupación es esperable, pero ¿enojo? No entiendo.

I: ¿Se acuerda de las cámaras de videovigilancia que el Gobierno de Córdoba fue trayendo a cuentagotas durante la campaña provincial? Parece que en algunos sectores están colocados los domos, pero no las cámaras. Me dicen que eso enojó mucho a la gente de la zona donde fue el homicidio. Por supuesto, ese enojo se traslada al Gobierno, porque pensaban que las cámaras iban a llegar antes.

P: He visto de esos domos sin cámara. Pensé que iban a llegar rápido.

I: No se preocupe, que ahora seguro saldrán anuncios de cámaras y esas cosas, tal vez cuando llegue el gobernador a la ciudad en unos días. Mientras tanto, el intendente (Juan Manuel Llamosas) estuvo pidiendo celeridad en las acciones preventivas y ya se delinearon estrategias para patrullar estas zonas picantes con la gente del EPU, pero también confiaban en que ahora se va a trabajar mejor con la incorporación de más policías que egresaron hace unos días. Necesitan que la violencia y estos hechos no escalen, porque si no se va a venir una campaña muy larga y desgastante.