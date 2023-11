Avanzada nacional de Schiaretti preocupa a los díscolos del PJ

Por Felipe Osman

Lejos del ostracismo que el 25 de junio parecía augurarle la frase: “hay una generación que se retira”, el schiarettismo sigue pisando firme en el PJ cordobés. Primero, con una candidatura que terminó cosechando 1.800.000 votos. Y luego, con una avanzada sobre el gabinete de Javier Milei que le garantizó lugares clave para la relación Provincia-Nación.

La designación de Osvaldo Giordano al frente de Anses y de Franco Mogetta en Transporte implica que dos alfiles del actual gobernador moverán en el gabinete nacional palancas clave para la próxima gestión provincial. De confirmarse el desembarco de Fabián López en Energía, serán tres.

Esto no solo implica una sobrevida para el schiarettismo, que jamás disimuló su aversión por Sergio Massa, sino también para el viguismo, que ya avisó que “parte de la dirigencia cordobesa deberá dar cuenta de su error”. El medio para transmitir el mensaje fue la cuenta de “X” (ex Twitter) del presidente de la bancada oficialista en la Legislatura, Leonardo Limia. La autoría intelectual de la advertencia, todos descuentan, es de la senadora nacional.

El nuevo aire que el schiarettismo ha cobrado a partir de la categórica derrota de Unión por la Patria, sumada a la debilidad del próximo oficialismo nacional, que necesita con desesperación votos en el Congreso, respaldo en las provincias y cuadros técnicos capaces de operar la enorme maquinaria del Estado Nacional, preocupa a los jugadores encuadrados dentro del peronismo de Córdoba que respaldaron la candidatura presidencial del tigrense.

El razonamiento que parte desde el Centro Cívico (y hace eco en el PJ de la capital) es que "Quienes votaron en contra de Córdoba no pueden ser la imagen de un peronismo cordobés que se propone jugar a escala nacional".

La traducción práctica de esa sentencia sería que quienes comprometieron sus esfuerzos a favor del kirchnerismo no pueden ser beneficiados con roles protagónicos en las próximas gestiones. Y la advertencia llega justo cuando gobernador e intendente electos dan las últimas puntadas al armado de sus equipos de Gobierno.

En empoderamiento del schiarettismo -y, por conexidad, del viguismo-, hace pensar que la “Jefa” de la capital tendrá mucho peso en la configuración de los gabinetes. Por lo pronto, ya hay tres figuras importantes del viguismo que recalarán en posiciones clave: Paulo Cassinerio en el Ministerio de Desarrollo social de la Provincia, Raúl La Cava manteniéndose al frente de la Secretaría de Políticas Sociales de la ciudad, y Héctor Campana llegando a la Secretaría de Vinculación Comunitaria de Córdoba.

¿Qué sucederá con quienes trabajaron, de manera frontal o subrepticia, por la postulación de Massa?

No es seguro. Se supone que habría un veto en su contra, aunque ese veto pueda o no ser total. En el segundo caso, no implicaría que no ocupen lugares en el gabinete, pero sí que estén limitados, ya sea desde los recursos, ya sea desde un control estricto desplegado por las segundas líneas, dificultando que los aludidos puedan germinar o engrosar estructuras propias y aumentar su peso específico dentro del oficialismo.