Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Activando “modo diputada”

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le compartía una foto de la empresaria local, Belén Avico, que asumirá como diputada el 10 de diciembre.

Informante: Poco se dice sobre los diputados de Río Cuarto que habrá a partir del 10 de diciembre. Quizás todo se centró tanto en la pésima elección de Juntos por el Cambio y que Bullrich no llegó al ballotage pero acuérdense que hay una empresaria local que entrará al Congreso. Subió unas fotos en las que se la vio

Periodista: Ha sido bastante perfil bajo, capaz por eso no se la ha nombrado tanto.

I: Yo tengo mucha intriga de cómo será su perfil legislativo. Ella muchas veces dijo que será una representante del sector privado, que su idea es aportar desde ahí. Será interesante ver también cómo jugará en este Congreso en el que la fuerza del presidente electo necesitará contar con aliados.

P: Creería que Avico bancará al oficialismo en la mayoría de las cuestiones.

I: Uno creería que sí. Insisto en que, en esto de no haber aparecido mucho durante la campaña, hay gente del PRO que no ha estado muy a gusto con eso. Yo no pretenderia otra cosa porque a ella la sumaron como alguien “outsider”, pero entiendo los reproches que puedan hacerse.

P: He escuchado los mismos comentarios, también cuando fue el cierre de campaña federal de Bullrich en Río Cuarto.

I: Claro. Yo estoy expectante porque no es poca cosa que tengamos a dos diputados de la ciudad. (Carlos) Gutiérrez renueva su banca. Esperemos que sea beneficioso para los riocuartenses.

Rumores “fuertes” en Anses

El periodista acudía a su informante para conocer las últimas noticias sobre el reparto de dependencias nacionales de la era Milei en Río Cuarto.

Periodista: ¿Llegó alguna noticia desde Buenos Aires? Me genera mucha curiosidad lo que está pasando en Anses.

Informante: ¿Cómo le va? Acá llegan pocos datos reales, pero algunos rumores fuertes.

P: ¿A qué se refiere con “fuertes”?

I: Que ya me llegó de varios lugares. Cuando suena así, la verdad es que no queda otra que prepararse para que se cumplan esas cosas.

P: ¿Y qué se dice?

I: Que desde que Osvaldo Giordano fue convocado para asumir al frente de ANSES, los schiarettistas de la ciudad empezaron a llamar como locos a sus contactos para ver si había forma de jugar ahí. Desesperados algunos, me dicen. Pero lo que se cuenta es que esto ya es un caso cerrado y que solo falta que lo anuncien.

P: ¡Pero dígame algún nombre!

I: ¿Para qué? Si seguro usted ya los debe haber escuchado. Se nombra a Darío Fuentes (presidente del Concejo Deliberante) y también a la titular del Centro Cívico, Samantha David. Lo de Fuentes me parece un poco alocado porque fue uno de los que se la jugó por Sergio Massa en los últimos días de la campaña. Capaz esto pesa en la decisión.

P: ¿Entonces?

I: No los sabemos, pero el que asuma seguramente será alguien que haya hecho buena letra durante la campaña. Me parece que Carlos Gutiérrez puede influir en la decisión, así que yo le preguntaría a él directamente. Pero creo que está confirmado: el titular del ANSES será alguien del schiarettismo. Ahora, de PAMI y AFIP no tengo novedades.







La agenda municipal hasta fin de año

El periodista consultaba con el dirigente del peronismo sobre la agenda municipal para el mes de diciembre.

Periodista: ¿Cómo cierran el año en la Muni? ¿Maratón de inauguraciones? ¿Vacaciones?

Dirigente: ¿Vacaciones? Ja. Ya pasó esa época. Es más, el que no viajó, se jodió, porque ahora viene la campaña municipal.

P: ¿Y las obras? El otro día se suspendió la presentación del CGM Alberdi.

D: Se postergó. Entre nos, no era momento para hacer algo festivo cuando la ciudad estaba golpeada por la muerte del comerciante en Castelli.

P: Aparte, las preguntas iban a ir directo ahí. ¿No?

D: Un poco de eso hay. Es más, entre nosotros, había varias actividades previstas para estos días y se suspendió la mayoría. Me parece que no va a ser un fin de año con fiesta y guirnalda. Primero hay varias cosas por solucionar. De suerte que el intendente tuvo que aparecer en la visita del gobernador (Juan Schiaretti), porque si no me parece que iba a seguir guardándose.

P: Hace muchísimo que no da notas. Eso es más que llamativo.

D: Obviamente. Y estoy seguro que él lo sabe. El tema es que tiene que ser tiempista, como lo es con todo. Tal vez no es el momento de salir a exponerse entre la inseguridad y Javier Milei presidente. Hay que esperar que se calme un poco la cosa.

P: Otra cosa más. Llamosas no asumirá en la Legislatura, ni ahora ni nunca parece.

D: No. Ya se veía venir. Así que esperaremos a ver qué ocurre. Yo creo que le tienen guardado un lugar en Provincia, pero falta para eso. A menos que Juan decida llamar a elecciones para el primer trimestre y se vaya antes.

P: ¿Eso es información o imaginación?

D: Es una percepción. Imagínese que, si el último mes fue difícil y no se pudo trabajar tranquilo, lo que se viene en la campaña puede ser mucho más duro. No es lo mismo una de tres meses que una de seis. Tal vez el intendente está preparándose para dar esa respuesta.

Recomposición salarial

La periodista recibía un mensaje del informante municipal, quien le recordaba sobre un planteo vertido por integrantes de La Lista Azul en los últimos días, previo al acuerdo salarial obtenido por la actual conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales (que superaría el 180% anual).

Informante municipal: Varios seguramente respiren aliviados con esto del aumento pero le digo que hasta hace muy pocos días había un malestar generalizado en algunas dependencias porque hace rato que venían reclamando esta recomposición. Le pued nombrar gente de Economía, Salud, el Corralón Municipal, el ex Edecom. La Lista Azul venía hablando más que nada de la canasta básica, que en algunas categorías no se está llegando a cubrir y ya trepó a más de $350 mil.Pero el reclamo también venía porque los empleados del EMOS ya habían logrado un 63% para el segundo semestre.

P: ¿Y cree que van a calmarse las aguas con el último acuerdo?

I: Supongo que sí. No quita que no haya habido algunas rispideces en los últimos días porque hay empleados que estaban enojados con los delegados gremiales y algunos hasta consideraban desafiliarse, por lo que me han dicho. En una de esas el acuerdo ayuda pero hay sectores que de por sí ya han marcado varias diferencias de forma con la conducción actual.