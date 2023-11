Enroque Corto

Vargas cruza Circunvalación

El periodista llamó al informante del Concejo para conversar en la previa de la sesión preparatoria que definirá las autoridades del Concejo. Después, la charla perdió su curso.

Periodista: Ya que estamos hablando de todo un poco, ¿hubo alguna novedad con los presidentes de seccionales del PRO que se sumaron a Hacemos Unidos vía Yanina Yael Vargas?

C.: Ahhh, eso marcha en orden. Lo que le puedo agregar, es que Vargas ya está laburando afuera de Circunvalación.

P.: ¿Cómo es eso?

C.: Sigue sumando dirigentes PRO para Llaryora y Passerini. Estuvo reunida con dirigentes de San Justo, Río Segundo y del sur de la provincia, y ya estarían listos para sumarse a las filas de Hacernos Unidos. Obviamente, sin perder su identidad PRO..

P.: Ja, ja… identidad…

C.: Desde luego… acá nadie tiene que abjurar de sus banderas para sumarse, somos un espacio amplio.

P.: Cómo usted diga… ¿Tiene los nombres?

C.: Claro que los tengo. Pero si se los doy ahora, me entorpece el proceso. No sea impaciente, que la semana próxima los va a tener.

De la Sota en el PJ Córdoba

Ayer hubiera cumplido años el exgobernador José Manuel de la Sota, fallecido en 2018 en un accidente automovilístico en la autovía Córdoba-Río Cuarto. En medio de la tensión peronista y el traspaso de mando entre Juan Schiaretti y Martín Llaryora, casi todo el PJ se dio tiempo para recordar al creador de Unión por Córdoba.

Informante: Obviamente una de las primeras en recordarlo fue la hija, la diputada Natalia de la Sota. Siguieron Daniel Passerini, Juan Schiaretti, Martin Llaryora... y muchísimos dirigentes más.

Alfil: En algunos casos, una forma de recordar que De la Sota es del PJ Córdoba y fue cordobesista ¿no?

Informante: Puede ser. Usted sabe que los ausentes como De la Sota no están fuera de la política. Sino, pregúntele a Massa.

Massa está “abatido”

En las últimas horas se acentuaron las conversaciones, por lo bajo, de los massistas cordobeses para acelerar el duelo post balotaje. Por esto, uno llamó al periodista y le contó detalles.

Dirigente Massista: ¿Cómo anda? No llamó más, no… son bravos ustedes.

Periodista: Bueno, no se enoje. Estuvo un poco corrida la agenda. Lo noto sensible.

DM: No, ya está. No pasa nada. Hay que seguir.

P: ¿Qué cuenta?

DM: Vi que ustedes publicaron que viene el amigo ‘Juanjo’ Álvarez.

P: Así es…

DM: Le cuento algo a la pasada, hablé con Sergio hace unos días.

P: ¿Cómo lo notó?

DM: Abatido. La verdad, fue muy duro y lo noté mal en serio. Pero olvídese, el hombre se va a reconstruir rápido. Acuérdese lo que le digo.

Llaryora y la economía social y circular

El informante y el periodista cruzaron mensajes.

Informante: La tercera Cumbre Mundial de Economía Circular dejó cosas muy interesantes. Yo sé que a usted le gusta más la rosca, pero sabrá mejor que yo que “funcionario que funciona bien” tiene proyección en el equipo de Llaryora. Y ahí se enmarca esta data que le voy a contar.

Periodista: Lo escucho.

I.: Entre otras cosas, la cumbre realizada en Feriar la semana pasada permitió mostrar la alianza gestada entre el municipio local y la imprenta cooperativa más importante del interior del país. Se trata de Comercio y Justicia Editores Cooperativa de Trabajo Ltda. y el Ente BioCórdoba que firmaron un convenio con la articulación de la Dirección General de Cooperativas y Mutuales, que conduce Martin Bergese.

P.: ¿El referente del GEN?

I.: El mismo. Un funcionario prolijo, así dicen. La cosa es que se logró un acuerdo muy piola que consta de la entrega 25 toneladas al año de rezagos industriales de papel prensa, los cuales serán reciclados y reutilizados por la Escuela Municipal de Economía Circular (EMEC), para transformarse en material pedagógico con impacto social para el sistema educativo público y privado.

P.: La famosa sinergia entre la economía social y la economía circular.

I.: Así es. Y es un área que le gobernador electo pretende potenciar fuertemente. De hecho, Llaryora pasó por ese stand la semana pasada y quedó muy conforme.