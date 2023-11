Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Bombardeo” a Negro en Holmberg

El informante se comunicaba con el periodista para comentarle sobre los últimos días de la gestión de Miguel Ángel “Minino” Negro en Santa Catalina – Holmberg.

Informante: Parece que a “Minino” Negro no lo van a dejar retirarse tranquilo de la intendencia de Holmberg. Cuarenta años estuvo el tipo gobernando sin problemas y ahora se le viene encima una avalancha.

Periodista: Se alió con gente del radicalismo y le salió mal. Hasta lo imputaron judicialmente. Todo dos meses antes de dejar la intendencia. ¿Lo dice por eso?

I: No quiero discutirle eso que dice, pero sí agregarle que el cierre de gestión no tendría por qué ser tan desastroso como está siendo. Al intendente lo están bombardeando los que van a asumir en diciembre. No le votan el presupuesto, le piden informes todas las semanas, hacen que se frenen varias obras que están en marcha.

P: ¿Cómo es eso?

I: El presupuesto 2024 todavía no fue aprobado. Está bien, Negro pide que aumente poco menos del 100% y eso es una locura. Pero, mientras tanto, varias obras quedaron paralizadas. Están en el 60% algunas y no pueden seguir.

P: ¿Y eso de quién es responsabilidad?

I: No importa tanto eso, sino que los que quedan en el medio son los vecinos. Personalmente, creo que Maximiliano Rossetto parece querer que su gestión arranque habiendo dejado a “Minino” en el suelo. Desde el Concejo Deliberante, le tiran con informes para que presente su declaración jurada de bienes, como si estuviera ocultando algo. Es algo que ya bordea el intento de humillación. Podrían tener un poco más de decoro, porque después lo acusan a Negro de odiar y ellos están respondiendo de la misma manera. Le digo, los que padecen esta transición tortuosa son los vecinos que vienen de un Massa vs. Milei y siguen con Rossetto vs. Negro.

P: El versus de Holmberg ya tiene ganador. Rossetto va a ser intendente.

I: Sí. Prepárese para un diciembre de más denuncias. Ya vienen anticipando que se van a encontrar con un lío de gestión y lo van a exponer para empezar la gestión con algo de ventaja. La pesada herencia…







Crispación en EMOS por los salarios

Un informante del Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) contactaba al periodista para hacerle llegar un reclamo del sector.

Informante: ¿Cómo puede ser que se nos rían de esta forma? Estamos esperando que la Municipalidad haga con nuestros sueldos lo mismo que hizo con el de municipales. ¿O acaso ellos tienen coronita que negocian siempre después que el gremio nuestro?

Periodista: Leí por ahí que hay diferencias entre los aumentos anuales.

I: ¿Diferencias? Es algo más que eso. Ayer (por el lunes) les confirmaron a los municipales una recomposición que les llevó el anual al 182 por ciento, mientras que el acuerdo que el Concejo aprobó hace unos días para nosotros alcanza apenas el 140 por ciento anual. Es mucho un 40 por ciento. ¡Un montón! Evidentemente hay un trasfondo político en esto.

P: ¿A qué se refiere?

I: Puede que la Municipalidad le esté pasando factura a nuestro sindicato por los últimos dichos de Ricardo Tosto (secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias). Creo que “mezquino” fue la palabra que usó para criticar al intendente (Juan Manuel Llamosas) por no haberse pronunciado a favor de Sergio Massa en el balotaje. Puede que esas cosas le hayan terminado costando caro a los trabajadores. Yo no pierdo la esperanza y creo que vamos a tener recomposición. Solo espero que esto sea un tirón de orejas.

Los equipos técnicos de Parodi

La cronista llegaba al informante para consultarle sobre la presentación de equipos técnicos que acompañan la candidatura de Gonzalo Parodi. Por otra parte, el ex candidato a intendente, Gabriel Abrile, fue consultado en LV16 por algún ofrecimiento de parte de La Libertad Avanza. “No creo que eso ocurra”, respondió el dirigente.

Periodista: ¿Qué me cuenta de los equipos técnicos? Algo dijimos hace un tiempo, que podía venir por el lado de la Red Federal.

Informante: Y no le erró. No le adelantaré mucho porque hay varios grupos de trabajo pero el concejal Marcos Curletto dirige los equipos y estará en la presentación.

P: Imagino que responde al perfil técnico que ha mostrado en el bloque.

I: Totalmente, pero también desde el propio espacio técnico que tiene la Red Federal, con varios profesionales del grupo Quinta Generacional. Pero también seguro hay un costado político en esto porque no deja de ser un acuerdo con una de las partes que compitió en la interna, ya que la RF acompañaba a Gonzalo Luján.

P: Todo esto en medio de ciertas “tensiones” con Gabriel Abrile..

I: ¿Qué quiere que le diga? A priori, parece de mal perdedor que siga diciendo que la interna no se debiera haber hecho. Tiene derecho a tener su postura pero él accedió de igual manera a competir y parece que se olvida que fue candidato en 2020 porque justamente había sido el más votado en una interna.

P: Su espacio niega que quiera ir por fuera en las municipales.

I: Quizás no lo termine haciendo pero no vi que fuese tajante en su respuesta. En la radio dijo que “no cree que eso vaya a ocurrir” cuando le preguntaron si iría con LLA. Debería haber sido más contundente, si es que no quiere dejar dudas.

Preocupaciones en la previa al 10D

El informante de la región llegaba a la cronista luego de advertir diversas preocupaciones en localidades de los distintos departamentos del sur.

Informante región: Qué días raros se están viviendo. Uno escucha que hay intendentes preocupados por el tema de la obra pública y lo que dijo el presidente electo. Lo entiendo de aquellos que habían rechazado a acompañar a Milei pero, ¿y los que hicieron silencio? O peor, ¿los que jugaron para Javier Milei?

Periodista: Noto muchas expresiones similares. También con el tema de los trenes por ejemplo.

I R: Así es. En el departamento Roque Sáenz Peña hay trabajadores preocupados por la posible privatización. Es triste que, si termina siendo así, sea la gente la que pague los platos rotos como siempre pero los dirigentes deberían hacer una autocrítica.

P: ¿Dónde quedó la frase que se oyó de tantos intendentes que decían que “ellos no pueden decirle a la gente a quien votar?

I R: Está perfecto. Yo no le quiero caer a la gente y tampoco creo que ellos hubiesen podido “influir” en un voto que ya estaba bastante consolidado pero sí dudo que hayan sido ingenuos y no se la hayan visto venir. La única verdad es que será clave el rol que tenga la Provincia en esto porque no se ve venir un buen panorama con la llegada de recursos de Nación.