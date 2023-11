Parodi presenta equipos técnicos (Abrile tensiona)

Por Julieta Fernández

El candidato radical y referente de Evolución, Gonzalo Parodi, presentó a su equipo técnico en el auditorio del Hotel Menossi. Lejos de adherir a la idea de una “campaña corta”, Parodi se aferra a lo planteado durante la campaña que llevó adelante previo a la interna de septiembre. El jefe del bloque Juntos por Río Cuarto apuesta a dar un mensaje de un proyecto de ciudad “que sea viable y aplicable a los tiempos que corren”. Algo que va en línea con la publicación de su libro “En Sinergia” y que ahora cuenta con referentes de distintas líneas partidarias que llevarán adelante las distintas aristas de su plataforma.

Tal como lo había anticipado Alfil, el concejal y referente de la Red Federal, Marcos Curletto, tendrá a cargo la coordinación general de los equipos técnicos de la campaña. Desde su espacio alegan el perfil técnico del edil, quien se ha “cargado al hombro” gran parte del trabajo técnico dentro del bloque de la primera minoría. En total, son siete áreas temáticas las que tendrán a cargo a distintos referentes para desplegar la campaña municipal (en un momento en el que el oficialismo no descartaría adelantarlas).

La concejala Yanina Moreno Zamanillo -alineada al ex precandidato, Gonzalo Luján- dirigirá el equipo técnico de Humanidades. Esta área comprenderá aspectos como Derechos Humanos, Salud, Educación, Niñez, Género, entre otras aristas. Lucas Gil -también afín a Gonzalo Luján y directivo del ex Edecom por la oposición- llevará adelante el aspecto de Seguridad y Prevención. De esta manera, tres dirigentes que formaron parte de uno de los esquemas adversarios de Parodi, tendrán lugares estratégicos en la campaña electoral.

Por otra parte, el analista político Jeremías Biglia (integrante de Evolución Radical) tendrá a cargo el eje de Desarrollo Económico, mientras que Soledad Cosio (integrante de la Fundación Río Cuarto 2030) estará al frente de Modernización del Estado y Jéssica Frattari coordinará Planificación y Desarrollo Urbano.

El nombre de la ex candidata del partido Respeto, Lucía de Carlos, también aparece en la lista de integrantes del equipo técnico de Parodi. La abogada tendrá a su cargo el eje Ambiente, a partir de su activismo y especialización en la temática. Mientras que el dirigente del Frente Cívico, Humberto Benedetto, estará al frente del eje Movilidad Urbana.

La tensión con Abrile

La semana pasada se llevó a cabo una reunión para limar asperezas entre el candidato a intendente y el ex candidato, Gabriel Abrile. No obstante, esta semana, el médico mantuvo su postura y volvió a plantear que no estaba de acuerdo con la forma en que se llevó adelante la interna en la que Gonzalo Parodi resultó ganador. “Estamos convencidos de que no teníamos que ir a internas. Lo dije en mayo porque teníamos que esperar a ver qué pasaba en lo provincial, nacional y a partir de eso, tener mejores condiciones para decidir quién sería candidato”, planteó Abrile a LV16, a la vez que consideró “el tiempo nos empezó a dar la razón”.

La edil (e integrante del equipo técnico de Parodi), Yanina Moreno Zamanillo, también había planteado a la emisora local que “la idea es que Abrile esté integrando la campaña pero aún no lo ha hecho”. El ex candidato a intendente aseguró que sigue manteniendo conversaciones con el espacio de Parodi “para ver si están dadas las condiciones y si coincidimos en la forma de ver la política”. También negó que tenga pensado participar de la elección municipal por fuera del radicalismo (concretamente con La Libertad Avanza).

La ausencia del ex candidato en la presentación de equipos técnicos de Gonzalo Parodi sería un indicio de que, por el momento, aún no se ha logrado un consenso entre ambos espacios y que el médico, al menos por ahora, no se plegaría a acompañar la candidatura del dirigente de Evolución.