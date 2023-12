Enroque Corto

Última Mesa Provincia Municipios

Esta semana tuvo lugar la última reunión del ministro de Gobierno, Julián López, con los presidentes de los bloques políticos que nuclean a los 427 municipios de Córdoba.

Periodista: ¿Fue una reunión protocolar solo de despedida, o se trabajo en algún temario concreto?

Informante: Hubo temario. Se habló de la creación de las Policías Municipales que ya están contempladas en el Presupuesto del ´24. También del Fondo Permanente y por supuesto de la preocupación de lo que pueda venir a nivel nacional con el ajuste de shock que prepara Javier Milei.

P.: Me imagino. Hay preocupación en los municipios.

I.: Y por ahora, hay sensación de ir hacia lo desconocido. Por eso, los intendentes le pidieron al ministerio de Gobierno que pida a la Caja de Jubilaciones que el aporte por aguinaldo se pueda hacer en tres cuotas. Tras ello, sí hubo una despedida muy cordial porque, la verdad, se trabajó bien en la Mesa. Veremos cómo seguirá la cosa.

En el nombre del padre…

Ayer se realizó la sesión preparatoria del Concejo Deliberante y, como era de esperar, quedaron varias perlitas. Una la aportó el informante del recinto.

Informante Concejo: Oiga, leí en el diario que usted trabaja cómo iban a quedar todos acá, en el Concejo Deliberante.

Periodista: Así es. Lo venimos siguiendo al tema…

IC: Lo veo, buena información. Un detalle. Vi que el hijo de (Luis) Juez quedaría con la vicepresidencia tercera…

P: Sí, porque serían la segunda minoría en el juecismo.

IC: ¿Qué loco no? Pensar que Juez pataleó por el Consejo de la Magistratura cuando el peronismo se dividió en el Senado. Hoy su hijo se beneficia por lo mismo, porque se partió el bloque. Porque ese lugar le correspondería a Laura Vilches, de la izquierda. Vio, no hay que escupir para arriba…

LLA: Manno quiere quedarse a jugar en el Sur

El periodista conversaba con su informante libertario, con el que habla a diario para chequear el avance de las negociaciones del espacio en Buenos Aires. Sin novedades en ese plano, la charla tomó otros rumbos.

Periodista: Bueno, ya que no hay novedades de este tema, y que por lo que me dice no las va a haber hasta la semana próxima, entreténgame con algo más… ¿Qué tiene para contar?

Informante Libertario: A ver… se lo digo así, con Milei ya sentado en el sillón de Rivadavia, hay varios dirigentes que quieren volver a jugar en elecciones municipales, y uno de ellos es Gustavo Manno, del MID.

P.: Manno, me acuerdo… Hasta donde yo entiendo, la expectativa de Manno era que una serie de pases al Gabinete Nacional le abriera un lugar en Diputados. ¿Me equivoco?

I.L.: Me temo que sí. El juego de Manno está en otro lado. Con base en el sur, tiene ganas de hacer crecer en el departamento Río Cuarto a La Libertad Avanza, con la mira puesta en las elecciones de la capital alterna. La expectativa es que el espacio gravite en ese test electoral.

P.: ¿Ese es el objetivo, o es el objetivo secundario que se ha planteado ahora porque ve lejana la posibilidad de llegar a Diputados?

I.L.: Ese es el objetivo. A fin de cuentas, Manno es un armador. Se confunde si cree que todos quieren la exposición de Diputados que, además, muchas veces termina siendo un freezer… Hay formas y formas de verlo, pero como lo veo yo, la mejor parte de lo que viene está en construir territorialmente.

Juez, agradecido por las disculpas de Milei

Un dirigente del Frente Cívico le contó al periodista que vio en la noche del miércoles una entrevista a Luis Juez en el canal de noticias TN.

Periodista: Me lo perdí. En estos días la oferta de entrevistas es muy vasta.

Juecista: Le cuento, entonces.

P.: Por favor.

J.: Juez le hizo muchos guiños a Javier Milei. Destacó la importancia de garantizar la gobernabilidad frente a un peronismo que puede ser muy agresivo.

P.: Entiendo.

J.: Pero especialmente enfatizó que en la Asamblea Legislativa en que Milei y Victoria Villarruel fueron proclamados presidente y vice, el liberal se acercó a él y le pidió disculpas por aquella barbaridad que dijera una candidata de La Libertad Avanza en Córdoba.

P.: Sobre la hija…

J.: Sí. Milei le pidió disculpas porque la ofensa fue de una dirigente de su partido. Juez, muy agradecido.