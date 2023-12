Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Mensajeros de Llaryora

La periodista recibía un mensaje del informante de la región, quien le comentaba sobre los roles que tendrán los intendentes salientes María Nélida Ortíz (Alpa Corral) y Luis Poloni (Chucul) en el gobierno provincial. La jefa municipal de Alpa Corral confirmó a LV16 que, junto a su par radical, serán nexo entre el gobierno provincial y los municipios de la zona.

Informante regional: Estaba más cantado que el arroz con leche que Nélida Ortíz tendría un rol en Hacemos por Córdoba. Yo creo que se lo dije hace unos cuantos meses.

Periodista: ¿Pero es un cargo concreto o es un rol más “armador”, por decirlo de alguna manera?

I R: Entiendo que habría una cuestión de cargo o rol más institucional. Recuerde que hace poco anduvo Myrian Prunotto por Río Cuarto y la región y se reunió con varios intendentes en las últimas semanas. Ya son prácticamente un bloque de mandatarios salientes y electos que forman parte de este grupo y, como ya sabemos, el contexto amerita que haya una relación más que fluida entre la Provincia y los Municipios.

P: Por el tema de los recursos…

I R: Así es. Pero me quiero detener en Poloni y Ortíz porque algunos correligionarios me escribieron para decirme: “Se veía venir”. Bueno, ambos intendentes comparten algo con la vicegobernadora electa.

P: Obvio, son radicales.

I R: Y han sido muy críticos del comité Provincia. Ortíz, por el tema del sello radical para las municipales y Poloni por el tema de que obtuvo apoyo del partido en el reclamo por la re-re. Si mi memoria no me falla, Prunotto no ha tenido pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre Marcos Carasso.















Medina se cruzó con Lanutti

El periodista recibió un mensaje de su informante en el Concejo Deliberante, respecto a la segunda tanda de funcionarios municipales que presentaron su informe anual en el Legislativo.

Informante: Le cuento una que acaba de suceder durante la presentación de Ana Medina (secretaria de Género) en el Concejo.

P: ¡Cierto! Están los informes. Cuénteme…

I: En la ronda de preguntas a la secretaria, Mónica Lanutti pidió la palabra. Le preguntó si controlan el material que difunden para los programas de ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas. Ahí le dice que no tiene relación con la situación de las abuelas de plaza de mayo, que dicen estar llegando desde Nación junto al material ESI. Todos se quedaron como “¿qué está diciendo?”. Medina le respondió que la lucha de las abuelas es algo que no se discute y que debe estar vinculado al tema fundamental de los DDHH. Asimismo, le dijo que “no lo ha visto” a ese material, a lo que Lanutti responde que le llegó por comentarios de gente, no sabemos cuál y le respondió que el vínculo entre madres y abuelas de plaza de mayo con la ESI puede tener que ver con los 40 años de democracia.

P: ¡Ah! Todo mezclado.

I: Exacto. Son cosas diferentes. Lanutti le dijo que no estamos en tiempos de hacer ideologías políticas en los colegios, para sacar chapa de libertaria empedernida (risas). La cara de sus compañeros de bancada fueron reveladoras.

P: Me imagino. ¿Y terminó ahí?

I: No. Pidió la palabra Guillermo Natali (presidente del bloque oficialista) y dijo que claramente el Gobierno que asumirá en diciembre viene por los derechos adquiridos. Aprovechó y le tiró un palo a Lanutti. Pensar que ella lloraba cuando recordaba a las madres en alguna sesión del 24 de marzo. Cambia, todo cambia.

Con subas, sin SUBE

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre la actualidad del transporte público en la ciudad.

Dirigente Peronista: Ya es mucho esto del transporte. Como si ya no hubiera incertidumbre por todo, los laburantes tienen que terminar el año con este quilombo de los colectivos, la tarifa, sube si o sube no.

Periodista: ¡Tugo! (risas). Es un chiste.

D.P: (Risas) Estuvo muy bien. Y tiene razón, pero la verdad es que a esta altura uno ya no sabe que leer de las señales que nos da la política. Viene Sergio Massa, lanza la tarjeta SUBE, la gente celebra, el peronismo festeja. Dos semanas después, gana Javier Milei, la tarjeta SUBE no arranca, lo que terminaría subiendo es el boleto…

P: ¿Y el peronismo no festeja?

D.P: ¡Obvio que no! ¿Cómo vamos a festejar que a la gente le cueste 400 pesos hacer un viaje al laburo? Todos tendrán que asumir su cuota de culpa.

P: Lo del boleto es problemático. Si suben los combustibles, sube el boleto.

D.P: No me voy a parar en detalles, pero hace poco escuché a un secretario asegurar que no iba a subir el boleto. Sabemos que las cosas cambian, pero podrían tener un poquito más de cuidado a la hora de decir cosas. Podemos terminar pensando que mienten conscientes de lo que hacen.

P: De todas maneras, le corrijo lo de la SUBE. Dicen desde la empresa que la semana que viene ya arranca a funcionar.

D.P: ¿La misma empresa que está pidiendo cuarenta palos para pagar sueldos y que amenaza con ir a paro? Esta semana puede pasar de todo, pero me parece que lo de la SUBE no está entre las opciones.

La técnica massista

El asesor político llegaba a la periodista para comentarle, entre risas, sobre la “técnica massista” empleada por los concejales durante el informe anual de los funcionarios.

Informante: Segunda jornada de informes anuales y ya me atrevo a decir que la “técnica massista” está siendo la preferida de algunos concejales.

Periodista: ¿Cómo es esa técnica? ¿Por sí o por no? (risas)

I: Claro. Parece que, pese a haber perdido el ballotage, alguna que otra cosa positiva nos dejó el ministro de Economía. Y debe ser bien valorada por los concejales porque, aunque algunos hasta lo digan entre risas, no deja de ser una herramienta válida para arrinconar a los funcionarios. El otro día fue Mónica Lannutti con Marcelo Ferrario (Salud) y hoy (por ayer) lo escuché a Marcos Curletto aplicando algo similar con el subsecretario de Cultura.

P: ¿Por qué tema? Me perdí esa parte.

I: El robo del cuadro del Museo de Bellas Artes. Un tema que se diluyó en su momento pero el edil había presentado un pedido de informe que consultaba si había algún protocolo de seguridad para proteger el patrimonio cultural del museo. Como Fernando Sassatelli no le respondía de manera directa, el edil terminó diciéndole que esto era “por sí o por no” como Massa-Milei.

P: ¿Y respondió al final?

I: No de manera directa pero sí dijo que había ciertos mecanismos que se aplicaban, aunque no un protocolo o algo similar como había preguntado el concejal opositor.