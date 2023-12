Regresa Passerini y define el gabinete municipal

Por Gabriel Silva

Casi como un menú de lo que será la semana política en Córdoba, el arco dirigencial espera por el primer plato de las definiciones en materia de gabinete que se daría a conocer este jueves con el equipo que acompañará a Daniel Passerini, quien hoy estará regresando de Chile. Con algunas confirmaciones de última hora, y otras incógnitas que se mantienen, el entorno del intendente electo ratificó que la Secretaría de Gobierno quedará para Rodrigo Fernández, la Secretaría General para Sergio Lorenzatti. Pero, hay casilleros que aún no se completaron, entre ellos, Educación que quedará para una mujer que no pertenece al PJ. Ayer, a este diario desde un sector hablaron de una persona del PRO, mientras que otra fuente calificada dijo que se trata de alguien que “no forma parte del PJ, pero no es PRO”.

Así, la sucesora de Horacio Ferreyra, quien se irá a la Provincia con Martín Llaryora, será una extrapartidaria como para dar señales más profundas a la ampliación de Hacemos a partir del último turno electoral. Y a pesar del hermetismo de un sector del PJ, otros reconocieron que en algún momento se habló de la legisladora electa del radicalismo, Brenda Austin.

“Imposible. Lo veo complicado, no creo…”, respondió un radical que conoce a la exdiputada nacional que tiene pasado en Franja Morada. Igual, otras fuentes del peronismo reconocieron a este diario que el nombre sonó.

Austin fue quien desarrolló los Parques Educativos en la primera gestión de Ramón Javier Mestre como titular de Educación en aquella administración. Aunque el contacto no vendría por el lado del mestrismo, sino por otras terminales.

Al igual que en el caso de la mujer que suena en el PRO y en quien, dentro del espacio amarillo, tienen muchas expectativas.

En tanto, en Políticas Sociales –que podría cambiar de nombre- está confirmada la continuidad del viguista Raúl La Cava. Como en Economía Florencia Constantini será quien suceda a Guillermo Acosta y en Ambiente seguirá Jorge Folloni. Concretado esto, es casi un hecho que en el Ente Bío Córdoba continuará Enzo Cravero.

Asimismo, otro de los que tendrá un nuevo período en la gestión municipal será Ariel Aleksandroff en Salud.

Al Coys, desde el Palacio 6 de Julio desembarcará Verónica Bruera y restan las confirmaciones en vocalías y direcciones. A pesar de que se conocía que Passerini pretendía que su gestión no tenga nada con condimentos del entorno del actual secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, algunas esperanzas de continuidad en el ente conservaban.

El despacho de la secretaría de Participación Ciudadana seguirá en manos de Juan Domingo Viola, quien tomará licencia en el Concejo. En tanto, quien seguirá en el Legislativo será Marcelo Rodio, quien no arribará a la Agencia Córdoba Deportes y quedó con el control de Tamse en manos de Eduardo Ramírez.

A Seguridad irá Claudio Vignetta; a Urbanismo, Diego Peralta; Cultura seguirá para Mariano Almada, quien podría incorporar Comunicación y resta quien quedará con la flamante Secretaría Desarrollo Local y Modernización.