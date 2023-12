Con la pelea en Diputados y el control en Legislatura, De Loredo mira el 2024

Por Gabriel Silva

El diputado Rodrigo de Loredo venía con todo acomodado para tener un cierre empoderado y un poco más armonioso después de lo que fue un turbulento 2023. Con el control del bloque mayoritario de la UCR en la Unicameral, como lo adelantó Alfil hace casi dos semanas; y con la pelea abierta en otros frentes que hacen a la cotidianeidad del radicalismo, la disputa central estaba en el control de un bloque unificado en Diputados.

Cuando De Loredo asumió en la Cámara baja en 2021, la bancada radical se fracturó: el bloque UCR quedó en manos de Mario Negri y el joven, al comando de Evolución. Sin embargo, los últimos movimientos del radicalismo a nivel nacional dejaban presumir un bloque unificado con la pelea por esa jefatura entre De Loredo y el diputado por provincia de Buenos Aires, Facundo Manes.

El poroteo venía favoreciendo al cordobés, hasta que ayer en horas de la tarde ese conteo se empezó a complicar. Fundamentalmente, por el rechazo que el jujeño Gerardo Morales, en su rol de todavía presidente del Comité Nacional, tiene a que ese poder sea para De Loredo.

En horas de la siesta, un grupo de diputados entre los que estaban el propio De Loredo, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning y Luis Picat, hicieron correr un documento en el que señalaban que “la campaña electoral concluyó y nuestro país necesita de un enorme esfuerzo colectivo equilibrado y bien conducido ante una coyuntura de fragilidad económica y social”. También hablaron de “dispersión de representación” y dijeron que “la unidad del radicalismo en el Parlamento es fundamental para recuperar la capacidad de articulación política entre espacios de representación y niveles de gobierno, y superar el clima de discurso único y excluyente”.

“La unidad y el trabajo en equipo deben regir a los órganos y bloques del radicalismo que viene para construir una representación responsable y asegurar la gobernabilidad” cerraron los 23 parlamentarios en el documento. En busca de la unidad y el respaldo para que la misma sea liderada en el bloque por De Loredo.

Algo que rechazan Morales, el propio Manes, diputados jujeños, una porción de bonaerenses y parte de Evolución. Con lo cual, esa docena de diputados hasta anoche no respaldaba la unidad bajo el control del cordobés. Aunque al cierre de esta edición no se descartaba una conducción colegiada como una salida salomónica a la tensión.

Cuestiones por cerrar en la Unicameral

Al margen de la indefinición sobre el bloque radical en la Cámara baja, ayer hubo una reunión de legisladores electos de la UCR con pares del PJ. Todos nombres que asumirán mañana y en el marco de conversaciones propias de este diciembre con recambio.

Se sabe que el bloque radical más representativo será el que contenga a intendentes salientes, gente del negrismo, deloredistas y también representantes del espacio de Javier Bee Sellares. No obstante, la ruptura que en los últimos días confirmó Dante Rossi en un bloque que integrará junto a Sebastián Peralta, evidencia nuevas tensiones. Ayer, un radical que conoce los pasillos de la Unicameral reconoció que hay algunos dentro del bloque que monitoreará De Loredo con intenciones de que el bloque de Rossi no funcione como parte del interbloque.

“Si los alfonsinistas no se integran al bloque, no los van a dejar que integren el interbloque. Es un pedido que viene de arriba”, reconoció una fuente a este diario.

Algo que puede provocar que afloren nuevas tensiones en el radicalismo legislativo a horas de la jura en la sesión preparatoria que se desarrollará mañana.

Los rounds pendientes

Después de estas discusiones, la hoja de ruta marca la manera en la que pueda resolverse el foro de intendentes –casi con seguridad la semana próxima- y para mucho más adelante, la pelea por el Comité Provincia.

En la primera batalla, se sabe que De Loredo, a partir del vínculo con el riotercerense Marcos Ferrer, va a impulsar al intendente de Almafuerte, Rubén Dagum, como contó este diario.

Mientras que, sobre la discusión por el partido para el año que viene, en los últimos días creció con fuerza la posibilidad de un acuerdo del diputado con su compañera de bloque, Soledad Carrizo. La dirigente del norte viene recorriendo la provincia en busca de avales, decidió respaldar al excandidato a intendente en esta pelea en la Cámara baja y todo esto se hizo con el fuerte aval del mendocino Alfredo Cornejo en representación de los gobernadores.

En tanto, otro sector observa para esa pelea guiños del deloredismo a Brenda Austin, la legisladora electa que asumirá mañana y que ayer desde su cuenta de ‘X’ desmintió cualquier tipo de acercamiento con el PJ para llegar a la secretaría de Educación en la gestión de Daniel Passerini.

“Voy a asumir como legisladora para dar todos los debates que están ausentes en Córdoba. Para construir desde las ideas y controlar desde nuestro rol de oposición. Hay quienes creen que todo se compra y se vende. A mí no me cuenten nunca ahí. Ya lo dije: la idea de partido único de (Martín) Llaryora no es mi amplitud ni participación. Es menos democracia e intento de visión hegemónica”, cerró.