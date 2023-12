Por Víctor Ramés

La agresividad y la violencia no son exclusivas de una ciudad, ni de una nación, ni de un barrio, son parte de la naturaleza humana. Los diarios La Patria y Los principios -ambos rivales ideológicos y enrolados en diferentes formas de presentar los hechos- proveen casos de dolorosas, nefastas y muchas veces trágicas fricciones humanas, cuya constante es la ausencia de empatía. Dejemos hablar a los hechos.

De La Patria, miércoles 19 de enero de 1910:

“¡Necesita comentarios!...

El colega antinormalista Los Principios, dando cuenta del hecho de que un maestro, en un acceso pasional matara a su esposa, maestra de escuela también, suicidándose él en seguida, dice «de un escándalo más que no necesita comentarios».

Opinamos lo contrario. El hecho debe comentarse, no malévola y capciosamente, con hipocresías como lo hace el diario pseudo católico, sino ampliamente, ante la luz de la serena razón y con pleno conocimiento de causa.

Porque ¡solo a él se le puede ocurrir que tenga algo que ver en el crimen el carácter de maestros de las víctimas!

En cabeza de fanáticos, vacía de sesos y abundante en odios y prejuicios acres, puede caber semejante comentario descabellado.”

De La Patria, viernes 21 de enero de 1910:

“Reyertas mujeriles – El día de ayer y de hoy han sido fecundos en cuanto a reyertas entre mujeres se refiere. Ahí van unas cuantas:

Ayer a las 9 a.m. transitaba por calle Sarmiento la mujer Angelina de Bulacio, cuando al llegar a la esquina Salta se topó de manos a boca con la mujer Dolores Jaime, quien por antiguos resentimientos la insultó groseramente. La Bulacio que no es de las que se quedan calladas, le retruco con iguales o parecidas frases, y se hubieran ido a las manos a no mediar la intervención del agente de facción Reyes Gutiérrez, que las condujo a la comisaría, sección 1°, de donde fueron conducidas al Buen Pastor.

Hoy como a las 9 a.m. más o menos se encontraba en el río frente a la comisaría sección primera la mujer Estanislada de Córdoba, llegando a los pocos momentos a dicho lugar Carmen Medina con intenciones de ventilar al aire libre ciertas cuentas pendientes entre ambas y como las dos eran de «agallas» se insultaron a más no poder, rivalizando en palabras obscenas.

Las contrincantes fueron a terminar la discusión al Buen Pastor.”

Citamos la sección Policiales de Los Principios, domingo 3 de abril de 1910:

“MUJER QUE HIERE -

A las 2.30 p. m. de ayer, la mujer Ercilia Lescano vecina de Adelaida Baigorria, pasó frente al domicilio de esta, sito en los altos norte del Pueblo General Paz y como la primera no diera las buenas tardes, fue suficiente para que la segunda se enfadara, empezando a injuriarla torpemente.

Como no contestara el insulto la Lescano, aquella salió en su persecución hasta alcanzarla y levantando una piedra arrojósela dándole en la cabeza de modo que le produjo una herida en el parietal derecho, dándola a la vez en tierra.

Procedió en el hecho el auxiliar Rómulo Cires y el cabo José Palavecino.

La heridora fue enviada al Buen Pastor y la lesionada fue en su domicilio atendida por el médico de la policía.”

La víctima reaparece en un listado de personas heridas en la sala militar del Hospital San Roque: “Ercilia Lescano, herida contusa en la línea tempo parietal izquierda, parte media y contusión leve en la región iliaca, cara posterior izquierda.”

Prosigue el parte:

“LOS CASEROS TERRIBLES

En jurisdicción de la comisaría 3, el vigilante chapa 286, a solicitud de su colega Ramón Gutiérrez, de la central, procedió a la detención del italiano Francisco Belessi.

En la policía seccional el primero expresó que arrendaba a esté último una pieza y que so pretexto de que se le atrasaban los alquileres, penetró al domicilio ocupado por el denunciante, trepando luego sobre el techo, que empezó a destruir, no obstante las protestas de Gutiérrez.

Conforme es práctica, en la comisaría procedióse al registro del detenido, al cual se le secuestró un cuchillo de que estaba armado, por cuya contravención se le impuso la multa de 25 pesos, que obló para obtener la libertad.”

“DRAMA CONYUGAL

Mujer agresiva-

Al Buen Pastor ha sido remitida procedente de la sección primera, Constancia Pereyra y á la

cárcel de detenidos, Sixto Suárez, marido de aquella.

Ambos esposos tuvieron en su domicilio, sito en calle Catamarca, 227, un disgusto doméstico originado por celos que daba el marido á la mujer, hallándose éste algo ebrio, La Pereyra, creyéndose injuriada y sin atender al estado inconveniente del esposo, tomó una silla, ases-

tándole un recio golpe en la cabeza, produciéndole una leve herida y no satisfecha aún, continuóle estropeando.

Dicha mujer es de 30 años y su marido de cuarenta; ella lavandera y él jornalero.”

“MUJER ESTROPEADA –

El sujeto Andrés Heredia, soltero, carrero de oficio, presentóse a la casa

de Agueda de Ceballos, domiciliada en la Nueva Córdoba, jurisdicción de la comisaría tercera y no tardó en llegar allí la mujer Gregoria de Arias a la cual el primero, sin mediar motivo disculpable, tomóla a puñetazos, mientras le

dirigía torpes injurias.

El autor del incidente fue preso y enviado a la cárcel de detenidos.”

“UN SARGENTO EBRIO Y AGRESIVO-

Anteayer tarde ocurrió en calle Fragueiro entre 27 de Abril y Caseros un grave desorden en el que fueron protagonistas un ciudadano cuyo nombre ignoramos y un sargento de la policía de esta capital.

Estos en compañía muy amigable paseaban en carruaje descubierto por la cuadra mencionada.

Ambos iban bien alegres, especialmente el sargento de policía.

De pronto los amigos se tomaron en discusión violenta por causas que ignoramos, pues estos datos no se dan en la policía, siendo agredido el particular, por el sargento, quien sacando un revólver que llevaba apuntó a su contendiente martillando el arma por varias veces, pero no salió el tiro a causa de que el revólver estaba descargado.

Naturalmente que se hizo el desorden del siglo y el hecho fue presenciado por numeroso público, que se expresó en términos muy poco favorables para el sargento de policía.”