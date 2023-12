Enroque corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Austeridad obligada”

El periodista hablaba con el intendente electo que asumirá en su cargo el próximo domingo.

Periodista: ¿Y? ¿Cómo viene preparándose para el diez?

Informante: Le confieso que estoy entre ansioso y nervioso. Imagínese que, para muchos de nosotros, estuvimos toda la vida soñando con una oportunidad como esta. Y le remarco el “soñando” porque algunos no creyeron que se iba a terminar la era de los mismos de siempre. Y acá estamos…

P: ¿Y ya tiene planificado lo que hará el día uno? Todo arranca el lunes.

I: Lo que me imagino es que, antes de gobernar, primero habrá que leer los diarios y los mercados. Todo dependerá de cómo arranque la presidencia de (Javier) Milei. Desde ahí vamos a tener que empezar nuestros gobiernos. Por lo que uno puede anticipar, se vienen tiempos duros.

P: Cuidado con lo que va a decir. Muchos se pueden asustar. Los empleados municipales, por ejemplo.

I: Los números son los números, pero arrancar con despidos y recortes sería mucho. Lo que sí, no esperen que haya muchos lugares nuevos para ocupar. Menos si algunos ya van marcando la cancha.

P: ¿A qué se refiere?

I: ¿No vio lo de Serrano? El intendente electo (Ismael Goñi) se está haciendo famoso en el país porque dice que solo va a hacer un nombramiento y que se va a mantener con el mismo plantel municipal. Solo asumirá un secretario de Finanzas y algunos coordinadores por área, pero la planta política actual se va junto con el intendente que termina su mandato (Enrique Busso).

P: ¿Y qué opina de esto?

I: Que es extremo, pero entendible. De hecho, creo que algunos municipios están tan golpeados económicamente que deberían imitar algo de esto. Nosotros sabemos que la austeridad no es una expresión de deseo ni una propuesta, sino una obligación. Se vienen tiempos muy duros, de atarlo con alambre. El ajuste a la política se hará en lo nacional y de ahí para abajo no quedará otra que aplicar la misma fórmula.

Bossio presentó renuncia

El director saliente del PAMI local, Fernando Bossio, confirmó al programa Así son las Cosas que presentó su renuncia en la delegación local del PAMI. El dirigente peronista llegaba a la cronista para hablar sobre lo sucedido.

Dirigente peronista: Bossio presentó la renuncia, ¿se enteró?

Periodista: Quizás vaya en línea también con lo que hizo la titular del PAMI nacional, Luana Volnovich. Entiendo que aún no se la habrían aceptado.

D P: Es posible que vaya en línea con lo de Luana. También están las especulaciones de si tiene que ver el tema del alquiler del inmueble donde funciona el PAMI. Sé que ustedes habían mencionado algo. Bueno, Bossio dijo que hay dos contactos de locación porque está la sede y un anexo en calle Alvear y que no se pudieron poner de acuerdo en el precio con el propietario.

P: ¿Pero se hablaba de una judicialización o entendí mal?

D P: No, de hecho Bossio no lo negó y dijo que estaban en búsqueda de inmuebles para que quienes se dedican a eso puedan hacer su propuesta. Pero, para dar tranquilidad, aseguran que no habrá desalojo en la sede ni nada por el estilo.

P: Pero se está buscando otro inmueble…

D P: Eso parece. Ahora, más allá de esta cuestión, el balance que ha hecho Bossio es bueno. Dice que han laburado muy bien con los distintos prestadores y laboratorios. Incluso que “nunca estuvieron tan bien acompañados y remunerados como en estos cuatro años”.







Fuerte debate interno en la UNRC

El informante de la comunidad universitaria local comentaba con el periodista sobre las reacciones que generó una propuesta realizada por el rectorado.

Informante: ¿Vio lo del proyecto que presentó la Secretaría Económica de la Uni?

Periodista: ¿Puede ser más específico?

I: El que amplía la resolución que se había aprobado el año pasado, para invertir fondos en plazos fijos y eso.

P: ¡Ah! Sí. Escuché que se armó revuelo con eso.

I: Oyó bien. Básicamente, el rectorado está planteando que hay un escenario de incertidumbre muy grande respecto al presupuesto universitario y las medidas que va a tomar Javier Milei cuando sea presidente. Por eso, esto de meter la plata en un plazo fijo puede ser una alternativa para resguardar los fondos que queden. No se habla de los sueldos, obvio. La plata esa quedará intacta. El tema es la forma en la que se hagan esas inversiones. Hay cuestionamientos porque puede entenderse que la Universidad se mete en la bicicleta financiera con fondos públicos, ¿entiende?

P: Me llegó esa postura. ¿Es tan así?

I: Creería que no. Lo que hay es un real miedo por el financiamiento de la Universidad. Veremos si se aprueba en el Consejo Superior, pero seguro se verá un debate fuerte. Pase lo que pase, estoy seguro que Marisa Rovera debe estar bastante tensionada. Asumió para hacerse cargo del rectorado en uno de los momentos más delicados para la casa de altos estudios.

Encuestas sobre obras

La cronista dialogaba con el analista sobre una encuesta que llegó a algunos vecinos de la ciudad sobre la obra pública en ejecución.

Analista: No descansan las encuestadoras y consultoras. Cuando en la mayor parte del país todo parece haber relajado un poco, acá todavía queda un último tirón.

Periodista: ¡Y qué tirón! Pero hay que descansar un poco después de un año como éste.

A: Ojalá podamos hacerlo pero no será descanso al 100% hasta que no se vote acá. Y de hecho, ya hay encuestas circulando. No solo para ver qué dirigente mide mejor sino por algo que será clave para cerrar bien la era Llamosas: la obra pública.

P: Y en un contexto de mucho recorte, por lo que el propio Milei ha dicho.

A: Por eso se ve que andan dando vueltas estas encuestas sobre qué obras son consideradas prioritarias por parte de los vecinos. Dato clave para la gestión que se va pero también para la que viene. Le debo el nombre de la consultora pero varios colegas recibieron un link por SMS que los redirige al cuestionario.

P: Venga de quien venga, es algo que deben estar midiendo desde varios frentes. Dicho sea de paso, la campaña ya está tomando otro color estos días. Al menos desde el peronismo.

A: Sin dudas. Con (Guillermo) De Rivas ya lanzado como precandidato pero (Adriana) Nazario tampoco quiere quedarse atrás y muestra una agenda con muchas instituciones de la ciudad y región.

P: Dicen que las encuestas tendrán un rol importante en esa pulseada.

A: Uno creería que sí pero también hay una realidad: hay encuestas para todos los gustos hoy en día (risas).