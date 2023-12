Enroque Corto

Schiaretti se despidió de sus funcionarios

Con un brindis en el hotel Quorum, el gobernador saliente Juan Schiaretti se despidió de sus funcionarios.

Informante: Fueron intendentes, legisladores y funcionarios. Estuvo bueno, ambiente de camaradería, aunque también hubo caras de desconcierto, mucho funcionario que no sabe a dónde irá desde el 10 de diciembre.

Periodista: ¿Fue (Martín) Llaryora?

I.: Sí. Estuvo, pero el único orador fue Schiaretti.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Fue un discurso muy en sintonía con lo que venimos escuchando, con muchas críticas al peronismo y con deseos de éxitos a la gestión de Javier Milei. Por un último, dijo que se iba tranquilo porque Córdoba queda en excelentes manos.

JpC va a la Justicia por el Tribunal de Cuentas

El dirigente juecista informó al periodista que Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva presentarán hoy la prometida acción judicial contra la reforma legislativa que produjo cambios al funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Juecista: Usted sabe que cuando el gobernador Juan Schiaretti no vetó la ley, y la promulgó, avisamos que habría una reacción judicial.

Periodista: Así es.

J.: Bueno, eso sucederá el jueves.

P.: ¿Confirmado?

J.: Claro que sí. El propio Corvalán lo anunció. El peronismo pretende cambiar por ley atribuciones constitucionales del Tribunal de Cuentas. Por eso, Corvalán y Leiva irán a la Justicia.

P.: Estaremos atentos.

J.: Corvalán dijo que los peronistas “no quieren que controlemos los gastos públicos y no lo vamos a permitir”.

Boletería libertaria

El periodista vio un flyer compartido por uno de sus informantes, y le sacó charla para ver en qué derivaba el asunto.

Periodista: Estimado, ¿qué es eso que está compartiendo en su estado de WhatsApp?

Informante Libertario: Lo que ve, estamos organizando los colectivos para viajar a la asunción de Javier Milei. Tenemos que demostrarle nuestro apoyo en la calle, porque sabemos que no vienen tiempos fáciles.

P.: Entiendo. Pero, ¿por qué pone el precio?

I.P.: No me extraña que le sorprenda. Usted está acostumbrado a ver peronismo. Pero acá la cosa es distinta. No estamos armando colectivos para mandar gente. Solamente estamos organizando el viaje, y el que quiera viajar, se paga el viaje. Nosotros no funcionamos con plata del Estado.

P.: Bueno, en realidad, todavía no tienen las cajas…

I.P.: Cuando las tengamos, no las vamos a usar para hacer política.

P.: Mire que para tenerle tanto rechazo al peronismo… están invitando a demasiados al gabinete, ¿no le parece?

I.P.: Ja, ja… Ese es otro asunto… ¡Todos son bienvenidos a las fuerzas del cielo! No vamos a mirar el pasado de los dirigentes, a nosotros nos importa el futuro…

Despedida de Calvo

El vicegobernador Manuel Calvo se despidió ayer de la Legislatura con un discurso. Hoy será la sesión preparatoria donde asumirán los nuevos 70 legisladores y los tres tribunos de cuentas.Informante: Calvo destacó que pudo cumplir con el objetivo de fortalecer la calidad institucional con innovación, transparencia y vinculación con la sociedad.

Alfil: Desde ahora, al Ejecutivo, ¿no?

Informante: Así es.Vuelve al Ejecutivo, al cargo de ministro de Gobierno de la gestión Llaryora. Pero ayer agradeció el acompañamiento de los legisladores, y los consensos aportados. Y le digo, tocaron tiempos duros con el tema Oscar Gonzalez, no crea que todo fue un jardín de rosas...

El récord del secretario de Gobierno

Es la semana de las despedidas para muchos en la Municipalidad que tienen otro destino a partir del próximo domingo. Entre ellos, el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, que será el jefe de bloque del oficialismo en la Unicameral. Por varios motivos, el informante municipal llamó al periodista.

Informante Municipal: ¿Vio la publicación de Siciliano en redes?

Periodista: ¡La vi! Un corazoncito lastimado puso el hombre, ¿qué pasó? Al final…

IM: No, no se adelante. El corazón lastimado es porque deja la Ciudad, pero tiene destino asegurado. Nuevos desafíos.

P: Veo…

IM: Aparte, le dejo un dato que es bastante simpático por lo que presagiaban varios. Después de casi 25 años es el único secretario de Gobierno que asume y cumple el mandato completo. Digo porque varios decían que era un cargo fusible, que en cualquier momento podía haber cambios y el hombre ahí está. Desde la época de (Ramón) Mestre padre o de (Rubén) Martí que no había una secretaría de Gobierno que se sostuviera sin modificaciones en cuatro años. Le dejo el dato…

La despedida de los legisladores provinciales

Donde también hubo varias despedidas fue en la Unicameral con los parlamentarios que dejan sus cargos. Ayer tuvieron la última sesión de este período, por eso el informante legislativo llamó al periodista.

Informante Legislativo: ¿Cómo anda? ¿Ya armó el arbolito?

Periodista: Todavía no. Hay mucho trabajo por delante todavía…

IL: Así me gusta. Tengo un par de datitos que le gustan a usted. Porque fueron muy emotivas algunas despedidas en la Legislatura.

P: ¿Ah sí?

IL: Sí. Por ejemplo… hubo una cena de los peronistas. Ahí hubo de todo, los que estuvieron fieles a Schiaretti, los que se inclinaron por Massa, los socialistas, los que siguen, los que no… bueno, en fin. De todo. Circularon algunas fotitos y es muy simpático ver cómo algunos aprovecharon para hacer los dedos en ‘V’ y otros se contuvieron.

P: Mire usted.

IL: Después dos radicales que lo hicieron a su modo. (Orlando) Arduh con una foto junto a su equipo, selfies, agradecimientos varios. Y (Marcelo) Cossar que también mostró a su gente, pero le agregó una de él solo con una remera que tenía el nombre de una canción de John Lennon “War is Over”. La guerra terminó, ¿qué tal? Pícara, ¿no?

P: Si usted lo dice… le mando un abrazo.