Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Bertea “se tiró un lance” para el 2028

El dirigente peronista se acercaba al periodista con un comentario sobre la situación del PJ local.

Informante: ¡Está para cualquier cosa esto!

Periodista: Póngame en contexto porque no entiendo la frase.

I: Que la política local está para que pase cualquier cosa. No tenemos candidato para votar un intendente el año que viene y ya tenemos dirigentes que piensan en el 2028. ¿Puede creerlo?

P: ¿Qué? No le creo.

I: Recién escuché en la radio Gospel una nota a Pablo Bertea. Parece que se envalentonó después del acto que le armó a Guillermo De Rivas en la vecinal Saenz Peña.

P: Pero, ¿dijo algo en concreto?

I: No dijo “voy a ser”. Nadie puede controlar lo que vaya a pasar en cuatro días, mire si van a hacer cálculos de lo que pasará en cuatro años. Pero no lo descartó. Es más, quedó como que ese es su siguiente paso, trabajar para competir más adelante. Le digo, entre compañeros ya se venía escuchando algo por el estilo. Alguno lo veía trabajando para presentar algo el año que viene, pero parece que ahora quiere ser uno de los “jefes” de la campaña de De Rivas.

P: Supongo que es lógico, ¿no?

I: No conozco un funcionario que no aspire a llegar más alto. Ahora, me pregunto. Si Bertea quiere ser candidato en 2028, ¿eso quiere decir que lo de Guillermo De Rivas es para un solo mandato? Pucha, no alcanzó a llegar a la Municipalidad que ya le están acortando la gestión (risas).

Dovis insiste con la interna

El periodista recibía el mensaje de un informante que traía a la agenda un nuevo capítulo en la situación del último lanzado del peronismo.

Informante: Escúcheme. Yo sé que usted debe estar meta y meta con la asunción del nuevo presidente y el nuevo gobernador, pero le ofrezco algo que tiene que ver con la rosca local. ¿Le interesa?

Periodista: Siempre estoy más atento a lo local que a lo de afuera. ¿Qué tiene para contar?

I: ¿Vio que Gustavo Dovis pide interna en el peronismo? Bueno, ahora fue con todo.

P: ¿Cómo sería eso?

I: Ya no se limita a posteos en las redes y a dar entrevistas picantes. Ahora acudió al Consejo Provincial del Partido Justicialista con una carta pidiéndoles que se expidan respecto a su situación. Quiere ir a interna y está convencido de que el Código Electoral lo avala. Es eso del Artículo 26 de la ordenanza que establece las reglas del proceso electoral local.

P: Recuerdo eso. Lo vi la semana pasada. Ahora, esto toma otra escala, ¿no cree?

I: Y claro. Dovis les acusa que las paredes están pintadas con nombres de más de cinco precandidatos que quieren participar de las elecciones. Mandó pruebas de esto, junto con todos los posteos en redes de los otros que manifestaron sus ganas de participar. Mauricio Dova, Luis “Tin” Sánchez, Roberto Aguilera, además de Guillermo De Rivas y Adriana Nazario. Tiene razón que son muchos, el tema es si le dan bola.

P: ¿Deberían?

I: Yo creo que sí, pero no creo que ocurra. Juan Manuel Llamosas no llama a interna y tiene el aval de los dirigentes más importantes del partido si así lo quiere. Lo que me imagino es que las autoridades provinciales van a leer este documento y lo primero que van a pensar es “cómo permitieron que se les arme este lío”. ¿Entiende?

P: Claro. Liderazgo y esas cosas.

I: Y sí. Lo pueden interpretar como una consecuencia de los problemas que puede tener Llamosas para controlar estas situaciones. No digo que se esperancen de un fallo a favor de Dovis, pero el intendente no debe tomarse esto como un cheque en blanco.







Aumento de taxis

La cronista recibía un mensaje del trabajador del Concejo Deliberante sobre el aumento de la tarifa de taxis que comenzará a regir este viernes.

Trabajador Concejo: Aumento del 40% en los taxis a partir del viernes. Para que lo tenga en cuenta por si usa el servicio el fin de semana (risas).

Periodista: Un bajón pero también era esperable en este contexto.

T C: Y en las últimas semanas se ha hablado muchísimo de un aumento en el boleto de transporte que, a mi criterio, es inevitable. El año pasado se aprobó un incremento en la última sesión del año, así que es posible.

P: Estaba pensando lo mismo el otro día. También creo que eso está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué tal el tema de los taxis?

T C: El aumento sería hasta febrero. La bajada de bandera estaría en 840 pesos si hablamos de la diurna y 905 pesos la nocturna.

P: Se viene un verano muy complicado.

T C: Ya lo ha dicho el mismo presidente electo. Pero con el transporte en particular se viene brava la cosa. Un boleto como el que se está plateando, de cerca de $400, va a traer mucha bronca en los usuarios. Todo lo que estuvo relativamente “calmo” durante la campaña, va a empezar a salir por otros lados. A eso hay que sumarle el tema del subsidio que la empresa percibe por parte de la Muni y todo el embrollo que será adaptarse a un gobierno nacional que no promete traer muchos recursos a la ciudad.

P: Acaba de deprimirme (risas).

T C: Disculpe. Es lo que hay (risas).

Dova busca “capitalizar” la calle

El informante del peronismo le compartía a la cronista el último spot del tribuno de cuentas, Mauricio Dova.

Informante peronista: Dova sube la apuesta y ya hay más material de él en modo candidato. Pero ojo, asegura que es el único que camina los barrios. Ahí me parece que se va a ligar unas cuantas críticas de los compañeros (risas).

Periodista: Es posible. Pero nadie puede negar que desde que asumió como tribuno ha estado en ese “mood”. Incluso desde antes.

I P: ¡Qué semanitas que se vienen! Uno levanta una piedra y ya aparece un precandidato a intendente del peronismo.

P: Usted se ríe pero los que puedan ir “por fuera” generan bastante preocupación en los partidos tradicionales. Entendiendo que la pulseada del candidato oficialista tiene otros nombres, claro está.

I P: Yo no me preocupo mucho porque a esto ya lo hemos visto otras veces. Seguramente la mayoría se va a acomodar. Ahora, permítame decirle que esta campaña municipal se me ha hecho demasiado densa.

P: Y eso que, oficialmente, no ha arrancado.

I P: Muy densa y con mucho “suspenso” para mi gusto por el lado de mi partido. Pero también entiendo que la idea es apuntar a campañas más breves y que no atocigun tanto. En lo último creo que estamos fallando.

P: Lo dijo usted, no yo (risas).