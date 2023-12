Enroque Corto

Llaryora, el oficialismo y los ‘cartelitos’ opositores

Desde muy temprano la atención en la Unicameral estaba puesta en los nuevos rostros que empiezan a recorrer cada uno de los pasillos. Algunos legisladores que se reencontraban en el recinto, otros que ingresaron juntos hasta que se produjo un movimiento que el informante legislativo detalló con precisión cuando se acercó al periodista.

Informante Legislativo: ¿Observa a las dos legisladoras radicales que vienen allá?

Periodista: Sí.

IL: Vea que tienen un papel enrollado. Observe cómo lo van a repartir entre los legisladores de Juntos por el Cambio.

P: ¿Qué dicen?

IL: Van a machacar con el control por el Tribunal de Cuentas. Ahora, mire del otro lado del recinto. Observa cómo se mueve (Miguel) Siciliano, estrenando su rol de jefe de bloque oficialista. Ahí está hablando con un peso pesado para que haga algo. Intuyo…

P: Es cierto.

IL: Mire cómo Siciliano le dice a los opositores ahora que no se extralimiten. Ahí está con (Alejandra) Ferrero, (Matías) Gvozdenovich… van a tratar de llegar a un acuerdo. Olvídese, llegó (Miguel) Nicolás. No veo acuerdo ahora…

P: Se puso tenso, es cierto. Cuando termine la sesión veremos cómo sale.

IL: (Finalizada la sesión) ¿Vio? Se mandaron igual. El tema es que no le avisaron al juecista Gispert que tenía el cartel dado vuelta. Ay… cuando no sale, no sale…

Una cuestión de tiempos

La ceremonia de jura de Martín Llaryora y de su vice, la radical Myrian Prunotto, comenzó con retraso respecto al horario anunciado para la Asamblea Legislativa. El evento estaba previsto para las 7,30 horas, todos dieron por sentado que iba a iniciar a las 8, pero finalmente comenzó a las 9 de la mañana. Alfil le preguntó a un alto funcionario que esperaba al todavía electo mandatario los motivos de la tardanza. He aquí el diálogo.

Alfil: ¿Habrá pasado algo?

Informante: Pasó que Martín es Martín.

Alfil: ???

Informante: Hay que acostumbrarse a los tiempos de Martín.

Alfil: Tiene fama de impuntual el nuevo gobernador...

Informante: Como José Manuel de la Sota. En ese punto, olvídense de la puntualidad de Schiaretti. Martin tiene sus tiempos para llegar.

Moreno (y las 62-O) llegó al Concejo

El periodista se encontró con su informante del Concejo en la asunción de Daniel Passerini como intendente, y en una pausa de la ceremonia conversaron de esto y aquello.

Periodista: Finalmente (Ricardo) Moreno llegó al Concejo…

Informante del Concejo: Así es. El desembarco de Rodio a Transporte de la Provincia movió la lista y el secretario Político de las 62 Organizaciones aterrizó en el Concejo.

P.: ¿Cómo se dio?

I.C.: Si me pregunta a mí, lo raro hubiera sido que no se diera. Tenga en cuenta que el penalista estaba en un lugar muy expectable de la lista, y extrañaba que terminara afuera.

P.: Explíquese.

I.C.: A cada quién le puede gustar más o menos Moreno, pero hay cosas que son indiscutibles. La primera, es un dirigente político que tiene territorio y se sabe mover. La segunda, ha construido una organización sindical con presencia a nivel provincial. Y la tercera, y más importante de todas, si me pregunta a mí, es que ha tenido un juego muy apegado a la estrategia del peronismo cordobés. Recuerde que de todo el gremialismo, las 62-O fueron el único espacio que adelantó que acompañaría a Schiaretti incluso en la presidencia. Si une la línea de puntos, está claro que quienes sospechaban que podía ser inorgánico al momento de votar en el recinto estaban sacando mal las cuentas.



Molina Herrera, incombustible

El periodista interrumpió su fin de semana para conversar con su informante gremial, ya que se había quedado con intriga por el desenlace de las elecciones en Luz y Fuerza.

Periodista: Estimado, perdone que le interrumpa el descanso, pero quiero que me cuente telegráficamente cómo salió la elección en Luz y Fuerza.

Informante Gremial: ¡Amigo! Hace bien en preguntar porque adivinar no podría…

P.: ¿…?

I.G.: ¡Ganó Molina Herrera!

P.: ¿En serio?

I.G.: Así como lo escucha. Contra viento y marea, se impuso por 27 votos a Tomás Di Toffino, que había juntado a casi toda la oposición.

P.: Tiene razón, no lo hubiera adivinado. ¿Tiene los números?

I.G.: Anote: La lista de Jorge Molina Herrera, Unidad Celeste y Blanca, sacó 608 votos. Di Tofino, con la Azul y Blanca, quedó segundo con 581. En tercer lugar quedó la lista Verde y Roja, de Gabriel Suárez, con 171. Y afuera del podio, la Rosada, con 59.

P.: ¿Bueno para Llaryora?

I.G.: Eso dígamelo usted… pero yo creo que la “nueva” conducción les queda más cómoda que si ganaba Di Toffino.