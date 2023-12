Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Buena letra

El informante peronista dialogaba con la periodista en la previa a la llegada del gobernador Martín Llaryora al Palacio Municipal.

Informante peronista: Alguien me dijo que hay más precandidatos a intendentes que otra cosa y…

Periodista: Puede ser (risas). Vi a Guillermo De Rivas y a Mauricio Dova, quizás se me pasó otro (risas).

I P: A esos me refería. Seguro en el Teatro Municipal haya más. Pero más que precandidatos, veo mucho dirigente queriendo hacer buena letra. De Rivas es funcionario y, más allá de si es candidato o no, seguro tenga algún lugar importante en lo que venga después. Me intriga ver si el gobernador le tira un centro a quien él considere que puede ser el próximo candidato o candidata…

P: Yo no creo que eso ocurra pero no está de más estar atentos al discurso en el Teatro.

I P: Así es. Mientras, le digo que también hay mucha expectativa por lo que pase en el Centro Cívico local y ver si habrá muchos cambios en las delegaciones.

P: Algunos ex intendentes podrían ir ahí, se comenta…

I P: Seguramente. Sabemos que hay varios boyando por ahí y que están buscando hacer pie en algún lado. Así como varios de los que están en esta plaza ahora (risas).

P: Tuvieron bastante tiempo de rosquear porque esto ya está arrancando bastante tarde y lo del teatro seguramente se va a demorar.

I P: Como dice la frase: Dios los cría y el viento los amontona.

El Concejo aborda el Presupuesto 2024

El periodista consulta con su informante en el Concejo Deliberante para confirmar el tratamiento del proyecto de Presupuesto para el año próximo.

Periodista: Señor, ¿tiene idea de cómo viene el tema del presupuesto? La semana pasada iban a empezar con el tratamiento en primera lectura, pero vi que se sigue posponiendo.

Informante: Iba a tratarse el jueves pasado, pero pasaron cosas (risas). Después si quiere le cuento…

P: Me interesa, pero quería consultarle cómo viene la recepción del proyecto.

I: Bueno, es obvio que se iba a esperar lo que pase esta semana con la economía post Javier Milei. Aunque había algunos detalles que preveían una situación de desajuste, parece que pueden pasar cosas que necesiten de algún cambiecito. Me parece que se va a escuchar mucho la palabra austeridad y puede haber novedades en temas contractuales, pero eso ya se verá. Con el nuevo presupuesto, se concibe la absorción de algunas áreas que quedarán dentro de Gobierno, como lo son Comunicación y Gobierno Abierto. Más recursos para esa cartera, pero con explicaciones lógicas. Viene muy tranquilo. No hay ruido entre oficialistas y opositores porque el presupuesto ha sido diseñado con mucho cuidado, sin más polémicas. Aunque alguna cosita salte, no hay lío entre oficialistas y opositores. Ahora, entre oficialistas y oficialistas sí…

P: ¿Cómo es eso? ¿Tiene que ver con el “pasaron cosas” que me dijo?

I: Iba a eso. Hubo una comunicación de que se retrasaba el tratamiento y todos supusieron que era por esperar que asuma Milei. Pero he visto algunas fricciones dentro del bloque, específicamente entre llamosistas y nazaristas. Se escuchó “que Llamosas le pida a Guillermo De Rivas que se lo apruebe”. Parece que no cayó bien que se la estén jugando tanto por el secretario de Gobierno y los que militan a Adriana Nazario se empacaron. Parece que para evitar que se levante algún concejal de la banca para desaprobar el presupuesto, prefirieron esperar a que se enfríe la cuestión.







LLA evalúa acuerdos

En medio de la asunción de Martín Llaryora y la de Javier Milei, el periodista consultaba con el dirigente peronista sobre los movimientos que se podrían ver por estos días.

Periodista: ¿Está siguiendo las transmisiones?

Dirigente: No tengo ganas, le juro. Al mediodía prendo el asadito y miraré Twitter, pero no quiero estresarme un domingo.

P: ¡Eh! ¿Esa es su forma de celebrar la democracia? Bueno, el lunes le pregunto de nuevo qué opina de lo que vaya a pasar en la ciudad desde esta semana.

D: ¡Ah! Pero a eso se lo puedo responder ya. Desde el lunes, muchos se van a poner a hacer fila en la puerta de la Municipalidad para ver si se pueden acomodar para el 2024.

P: ¿Por qué dice?

D: ¿No se enteró? Ya hay varios libertarios hablando de trabajar junto a nosotros para retener la Municipalidad el año que viene. Entienden que esto es lineal y que, lo que ocurre en Nación y Provincia, también ocurrirá acá. Si un funcionario de (Juan Manuel) Llamosas terminará trabajando para Milei, ¿por qué no habría dirigentes de La Libertad Avanza trabajando para el Gobierno municipal? Le digo, son varios los que están evaluando acuerdos.

P: Era de esperarse algo así. No me sorprendería.

D: Los gestos están y los acuerdos de arriba derraman para abajo. Todos quieren ampliar, pero es más fácil hacerlo desde el oficialismo. Se viene el segundo capítulo del Partido Cordobés.

LH: Críticas en la asunción

El informante de Las Higueras se comunicaba con la cronista para compatirle fragmentos del discurso del flamante intendente, Gianfranco Lucchesi.

Informante Las Higueras: No la vi en la asunción, asumo que no habrá podido estar pero desde ya le digo que lea este discurso que le voy a pasar (envía archivo). Fíjese que Lucchesi no se guardó nada respecto de la gestión anterior.

Periodista: Ratificó su intención de hacer auditorías, eso me habían dicho.

I L H: El tema es que tuvo expresiones muy fuertes y lo tenía al Negro (como apodan a Alberto Escudero) ahí nomás (risas). Hay que admitir que es un estilo que tiene el intendente, de no tener drama en decir las cosas y no es algo que no haya planteado anteriormente en el Concejo Deliberante y en otros ámbitos.

P: Igual, por las fotos que vi, creo que la transición fue bastante cordial.

I L H: Totalmente. Sonrisas y abrazos no faltaron. Pero la mención a los números del Municipio responde también a una promesa que hizo Lucchesi de mostrar la situación a los vecinos cuando se tenga un panorama. Y hubo frases fuertes como “podremos equivocarnos pero no cometer delitos”. Me recordó a los tantos cruces que hubo entre Lucchesi, cuando era concejal opositor y el ex intendente. También con la ex presidenta del Concejo y ex candidata a intendenta que, dicho sea de paso, no fue a la asunción y tampoco a la jura de los concejales.

P: Tuvieron rispideces con Lucchesi en las últimas sesiones.

I L H: No sé si se ausentó por motivos particulares pero todos pensamos que algo de eso puede haber influido.