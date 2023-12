Enroque Corto

Juez llegó Consejo de la Magistratura, vía Villarruel

El periodista habló con su informante del Frente Cívico, que con gran entusiasmo le contó que su jefe ahora tiene pista libre para llegar al Consejo de la Magistratura.

Informante Juecista: Estimado, ¿supo las buenas nuevas?

Periodista: ¿Buenas nuevas? No sé a qué se refiere, las que escucho yo son todas noticias bastante ásperas como para calificarlas de “buenas”.

I.J.: Córdoba estará representada en el Consejo de la Magistratura. Luis (Juez) finalmente tendrá su silla ahí.

P.: Ah, de eso hablaba. Imagino que la salida de CFK del Senado allanó el camino.

I.J.: Así es. Habiendo asumido el cargo, Victoria Villarruel firmó el decreto que la ex vicepresidenta tenía pisado.

P.: ¿Habrá terminado la historia de desencuentros de su jefe con el libertario?

I.J.: Todo eso es pasado.

El saludo de los asesores

El domingo por la mañana, apenas concluyó el discurso del gobernador Martín Llaryora en al Unicameral, se produjo un saludo particular entre dos personas importantes en el entorno del actual mandatario y del gobernador saliente, Juan Schiaretti. Por esto, el informante legislativo llamó al periodista.

Informante Legislativo: Disculpe que lo moleste, le quería contar algo que pasó ayer (por el domingo) en la Unicameral.

Periodista: No es molestia, cuente nomás.

IL: Resulta que apenas salió Llaryora eran pocos las personas que estaban en la puerta del recinto. Al lado de la escalera. Es decir, que casi nadie presenció esto bastante pintoresco que le quería contar y que tiene como protagonistas a dos personas…

P: ¡Cuánta vuelta, viejo! ¡Al grano!

IL: Bueno, salía Llaryora y a un costado esperando, charlando de manera muy amena y con algunas carcajadas estaban Daniel Pastore y Roberto Sposetti. El flamante ministro de Vinculación Comunitaria y el histórico asesor de Schiaretti. Es más, Sposetti le gritó de manera muy acalorada un ‘¡aguante gobernador!’ que generó algunas sonrisas en los que presenciaron el momento.

Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

Asumieron ayer los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde por primera vez el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba no tiene la mayoría.

Informante: Juraron María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán por la oposición y Silvina Rivero por el oficialismo.

Alfil: ¿Presidente?

I: Corvalán fue el elegido. Con la promesa de controlar al máximo toda acción de gobierno y con la idea de esperar qué dice el TSJ sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado hace unos días.

A: Luis Juez, el referente de ambos tribunos opositores, salió a decir justamente eso: que habrá controles de todo.

I: Imagine ahora que fue designado en el Consejo de la Magistratura.

Los dos intendentes de Córdoba

Un concejal del radicalismo le confesó al periodista que antes de la sesión del sábado pasado, en la que asumiría el nuevo intendente Daniel Passerini, evaluaron objetar la fecha en que todo habría de ocurrir.

Periodista: No entiendo…

Concejal radical: Ustedes los periodistas duermen demasiado la siesta. El acto de asunción de Passerini fue el 9 de diciembre, y debió ser el 10. Fíjese que como no medió una renuncia de Martín Llaryora, al menos durante unas horas Córdoba tuvo dos intendentes.

P.: Bueno, unas horas… No cambia nada…

C.R.: No. Pero tenga en cuenta que modificar la fecha de conclusión de un mandato por la conveniencia de un funcionario, en este caso de Martín Llaryora, que quería asumir la Gobernación temprano para poder luego viajar a Buenos Aires al acto de Javier Milei, encierra cierta gravedad. Le pregunto ahora, ¿cuándo termina el mandato de Passerini? ¿El 9 de diciembre de 2027, o el 10? Los mandatos son de cuatro años y no pueden modificarse a voluntad. Esta vez fue por un día, y como usted dice, no parece nada. ¿Y dos días, estaría mal? ¿Y una semana?

Nuevo logo provincial

El flamante funcionario advirtió al periodista sobre un detalle de forma del nuevo gobierno de la Provincia.

Funcionario: ¿Notó que el flamante gobernador estrenó nuevo logo de la provincia de Córdoba?

Periodista: La verdad que no.

F.: Mire, ahí le mando una foto. Lo estrenó en el acto de traspaso de mando en la ciudad de San Francisco. En las pantallas de fondo se podía ver el mapa de Córdoba con los colores de la diversidad, con nueva letra y todo.

P.: Yo lo veo más cerca de los colores del cooperativismo, ¿eh?

F.: Podría ser también (sonrisa). Bueno, lo importante acá es que Llaryora llega dispuesto a imprimirle su impronta a la gestión provincial, incluso, también desde las formas.