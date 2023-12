Llamosas le demostró a Llaryora quién es su favorito para el 2024

Por Gabriel Marclé

Entre lunes y martes, Martín Llaryora concretó su primera visita oficial a la capital alterna como gobernador de Córdoba y en su paso dejó varios títulos, anuncios y señales políticas, algunas de las cuales tuvieron repercusiones netamente locales. El mandatario provincial presentó nuevas medidas en materia seguridad, tomó juramento a funcionarios de su gabinete y también se reunió con la Asociación de Bomberos Voluntarios, además de mantener reuniones con Juan Manuel Llamosas y su gabinete. En cada uno de los eventos también estuvo presente Guillermo De Rivas, el secretario de Gobierno que Llamosas quiere como sucesor en el Palacio de Mójica.

Llaryora mantuvo una nutrida agenda de actividades que compartió con su flamante gabinete y también con Llamosas, pero el intendente riocuartense aprovechó la oportunidad para dejar más que claro la preferencia por De Rivas como el candidato que el oficialismo presentará en las municipales del 2024. El gobernador terminó involuntariamente metido en la rosca sucesoria del Imperio, aunque para nada incómodo con la situación: aunque no hubo manifestaciones públicas, “el favorito” del llamosismo y Llaryora se mostraron muy cercanos.

Cada foto en la que aparecía el gobernador, también tenía al secretario de Gobierno de Río Cuarto presente, ya sea en el fondo o en el centro de la escena. De Rivas estuvo cuando se presentaron las armas no-letales para los agentes policiales y también en la primera fila del Teatro en el que Llaryora tomó juramente a los nuevos funcionarios de su gabinete. Pero las señales más fuertes se vieron ayer, durante la visita del jefe provincial al cuartel de Bomberos Voluntarios. Allí, la figura del funcionario riocuartense se emparentaba casi con la de un intendente municipal. Incluso, durante la reunión, estuvo sentado al lado de Llaryora.

La presencia del gobernador en Bomberos tuvo que ver con el compromiso provincial de proveer a la institución los fondos necesarios para terminar el cuartel de Banda Norte, una de las deudas pendientes del Estado para con las fuerzas bomberiles. Claro que esta reunión sirvió de escenografía perfecta para que De Rivas ganara lugar en la agenda provincial, tocando una fibra que seguramente generará dolores en algunos de sus rivales. Es que el anuncio del gobernador, con De Rivas al lado, se produjo en un sector que tenía plantada la bandera de La Militante con el legislador Franco Miranda y, por consiguiente, la de Adriana Nazario.

Justamente, el marcado protagonismo del secretario de Gobierno y “favorito” del llamosismo contrastó con los movimientos de la aspirante a la candidatura PJ. Nazario no estuvo en ninguna de las actividades de Llaryora en la ciudad, ni siquiera asistió a la asunción de ministros. La ex diputada se excusó por cuestiones de agenda, pero ni siquiera hubo mención en sus redes respecto a la visita del gobernador. Por el contrario, Nazario sí las utilizó para saludar a Edgar Bruno -su “pollo” entre los intendentes delasotistas- quien por esas horas asumía la intendencia de Canals.

La distancia entre la ya lanzada precandidata y Llaryora se hizo notar. En contraposición, el acercamiento a De Rivas también le aporta al funcionario riocuartense la posibilidad de crecer por osmosis y que su figura pública crezca en términos de reconocimiento público -cuestión en la que todavía está “algo bajo”. Más allá de eso, Llamosas recibió ciertas señales de respaldo de parte del gobernador, quien podría haber elegido no meterse y pedir que De Rivas no se pegue para sacar ventaja. Aun sin pronunciarse, el gobernador hizo mucho más por la estrategia de Llamosas al no ponerle barreras al juego propuesto por los estrategas del oficialismo local.

Por otro lado, el gobernador expresó en todo momento que Llamosas -quien tuvo muchas chances de ser su vice- “tiene todo mi apoyo”, pudiendo dar a entender que estará de acuerdo con acompañar a De Rivas si el criterio del intendente así lo expresa.

Una vez más, los llamosistas se toman el tiempo de aclarar que “nada está definido” respecto a quién será el candidato del PJ y que el dialogo con los demás precandidatos existe. Está permitido dudar de esta definición debido a la manifiesta preferencia por De Rivas y también por los signos de tensión que surgen de los sectores que representan al resto de los pretendientes. Negando que se trate de una cuestión zanjada, en el PJ de Llamosas afirman que, en condiciones normales, el nombre del candidato saldrá en los próximos 60 o 70 días.