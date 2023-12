Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Calleri fuerza el tie-break?

El periodista recibía un mensaje de un informante dentro del Partido Justicialista local.

Informante: Le comparto algo que está causando revuelo entre algunos compañeros que ya no entienden nada sobre las elecciones del año que viene.

Periodista: ¿Qué será?

I: Mientras (Juan Manuel) Llamosas lo pone en carrera al “Tití” (Guillermo De Rivas) y (Adriana) Nazario vuela en solitario, ahora nos encontramos que la cosa no está nada definida y que algunos que pegan el salto a Provincia no tienen problema en pensar que pueden pelear por la candidatura. ¿Sabe a quién me refiero?

P: ¿Agustín Calleri? Pero si acaba de asumir como presidente de Córdoba Deportes.

I: Parece que no es una cuestión que le impida soñar con ser intendente en 2024. Es lo que dio a entender en una nota que dio a LV16. Primero se hizo el ofendido en chiste porque lo descartaban de la pelea y nombraban a De Rivas y Nazario. Pero después dijo que “nunca hay que descartar nada”. Parece que hay un tercero en cancha y quiere forzar el Tie-break (risas).

P: Es realmente llamativo esto. Habrá que estar atentos.

I: Claro. Él dice que falta tiempo para votar y que no está definido el candidato, pero también aclara que no se baja. O sea, no lo dice así, pero se entiende.

P: Como si la cosa no viniera lo suficientemente confusa…

I: Bueno. Quién le dice que Calleri empiece a crecer desde este lugar en Provincia y que se arme bien para ganarle en las encuestas al resto. No deja de ser un ascenso importante, ya que va a trabajar todos los días cerca del gobernador. Le digo que, aunque no llegue a ser candidato, esto ya lo vuelve a poner en partido.

P: ¿No nos estará haciendo entrar en algo que no tiene futuro?

I: No sé. Lo que sí, Llamosas no quiere dar muchas pistas sobre cómo terminará. Aunque se nota mucho que ayuda a uno de los candidatos, su gente dice que todos están en carrera. Tal vez esto de Calleri haya sido acordado para alejar un poco esto del favoritismo por De Rivas.







Municipio responde a la SAT

Sobre el cierre de esta edición, la periodista recibía un mensaje del informante en referencia al comunicado oficial del gobierno local en respuesta a las “presiones” de la empresa de transporte local. En un flyer difundido en redes sociales, la SAT planteaba que “no escuchar ni responder es no interesarse en solucionar un problema de la ciudad”, en referencia tácita al Ejecutivo local.

Informante peronista: Se re contra picó. La Muni salió a responder a la SAT por los mensajes que están dando en las redes y medios y que le apuntan al intendente por no darle la audiencia que piden. Todos hemos visto que la empresa está planteando que el boleto debiera aumentar y hasta aseguran que se quedan cortos con el valor de $400 que pedían hace unos días.

Periodista: Creo que también fue fuerte esto de reducir la prestación del servicio y no avisarlo antes.

I P: La Municipalidad habló de eso y dicen que no fue una medida autorizada por ellos. Aunque, entre nos, había funcionarios que el lunes no querían dar declaraciones sobre el tema. Ahora el Ejecutivo aclara que se va a multar a la empresa como corresponde pero creo que lo interesante es el núcleo del mensaje. “La Municipalidad ratifica que no va a ceder ante las presiones públicas de parte de la empresa” y dicen que ha “faltado a la verdad” en reiteradas ocasiones.

P: ¿A qué se refieren en ese punto?

I P: Creo que más que nada a lo del diálogo con el Municipio. El gobierno dice que no se ha cortado y además hay una cuestión que excede al gobierno local y es lo que vaya a hacer el nuevo gobierno nacional en materia de subsidios. Otro datito que me parece interesante es que el comunicado aclara en mayúsculas que la Muni no le adeuda nada a la empresa y está al día con sus compromisos, al igual que Provincia y Nación. Les frenaron un poco el carro, claramente.

La “pesada herencia” en Reducción

El informante en la región se comunicaba con el periodista para comentarle sobre la asunción del nuevo Gobierno en Reducción.

Informante: “Cacho” (José) Graziano volvió a la intendencia después de un tiempo. Va por su quinto mandato después de haber estado 16 años seguidos y antes que el peronismo le sacara el trono. Parece que en su vuelta no se va a guardar nada y ya le está tirando golpes a los que se fueron. Ya va a escuchar algo de la “pesada herencia” que le dejó Andrés Passero Garay.

Periodista: ¿Tan rápido? Cuénteme.

I: Según el nuevo-viejo intendente, le dejaron un compromiso de más de 100 millones de pesos entre sueldos y cheques a fecha. Tan grande es el problema, que va a declarar la emergencia económica y financiera, además de revisar todos los cheques que fueron emitidos. También va a prorrogar la deuda por 180 días para recaudar y una moratoria grande para que se regularicen los ingresos. Viene pesada la mano, dice.

P: ¡Ah! Está pesado el tema…

I: Y con lo que se viene para la economía, peor. Dicen que podrían terminar pidiéndole ayuda al Gobierno provincial y me parece que (Martín) Llaryora tendrá que salir a auxiliar. Por más que la gestión de Reducción sea de Juntos por el Cambio.

La foto que no fue

El dirigente peronista se encontraba con la cronista en el microcentro de la ciudad, minutos después de la actividad de Martín Llaryora en la explanada del Palacio Municipal.

Dirigente peronista: Varios intendentes que recién asumen en el Teatro Municipal, me dicen. Parece que será una buena convocatoria. Estuve chusmeando algunas fotos de las asunciones en la región y me da mucha lástima que no se haya dado con “Minino” (como apodan a Miguel Negro) y Maxi Rossetto.

Periodista: Cierto. Hubiese sido una foto histórica para el pueblo porque no hubo otro intendente desde el retorno de la democracia que no fuera Miguel Negro.

D P: Totalmente. Más allá de que no hubo alternancia durante tanto tiempo, que significa que algo bueno habrá hecho Minino en su paso por la Municipalidad, era importante esa imagen.

P: Igual, él ya había anunciado que no quería “ser parte de eso” porque pensaba que prestarse a ir a la asunción era quedar pegado a cualquier error que pueda cometer la nueva gestión.

D P: No lo comprendo, sinceramente. Creo que hubiese sido un gesto de respeto e institucionalidad muy importante. Es muy loco que hasta Cristina y Milei tienen una foto sonriendo durante el traspaso de mando pero en Holmberg no.