Con fricciones en la región, el Grupo Colón teje el diálogo directo con Llaryora

Por Gabriel Silva

Las transiciones en el Gran Córdoba, particularmente en el departamento Colón, arrojaron en las últimas horas tensiones de todo tipo y en la mayoría de las localidades. Porque en La Calera, las fricciones que se aguardaban entre el peronista saliente Facundo Rufeil y el vecinalista aliado de Juntos que arribó al poder, Fernando Rambaldi, se concretaron. Y pueden acentuarse en las próximas semanas.

Pero, además, en Mendiolaza, la mujer del PRO, Adela Arning hizo viral su enojo en redes por cómo encontró las arcas del municipio y salió a cruzarla ayer mismo su antecesor, el histórico radical, Daniel Salibi. Quien, por estas horas, y tal como lo adelantó Alfil, está cerrando su lugar en el esquema provincial del gobernador Martín Llaryora.

Sin descontar que, en Río Ceballos, el traspaso entre el peronista Eduardo Baldassi y el radical Ezequiel Lemos no fue en los mejores términos y la continuidad del PRO en Villa Allende, con Pablo Cornet en la sucesión de María Teresa Casiux de Vélez, asoma con la necesidad mutua de otro diálogo con El Panal. Todos como parte de algo que crece sin referencias provinciales, por fuera de los liderazgos de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, y en busca de un diálogo directo para negociar con la Provincia: ésa es la semilla del Gran Córdoba por germinar que algunos ya denominan el Grupo Colón.

“Recibimos un municipio con muchas deudas y sin dinero en la caja. La web del municipio está caída y no podemos cobrar impuestos. Les pido a los vecinos que se acerquen a pagar”, fue la súplica de Arning, la mujer del G25 en redes. Lo que motivó una respuesta de su antecesor. “Estoy sorprendido porque la intendenta que asumió hace tres días no está contando toda la verdad. Por supuesto que hay una deuda flotante que debe rondar los 60 o 70 millones de pesos. Pero falta decir que hay una acreencia de más de 600 millones de pesos que está en la calle. Me gustaría que Adela cuente su idea de vender la deuda a la Provincia, que es algo que me pidió antes de que me fuera”, disparó Salibi.

A este diario, algunos integrantes del Gobierno provincial que articulan en la región reconocen que siguen las fricciones. “La piña entró”, dijo una persona de Colón y no descartan avances en las conversaciones entre la propia Arning y el flamante ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta. Diálogo que tiene, entre los motivos principales, hacer frente a los sueldos en la localidad.

“Hay que pagar sueldos por 200 millones de pesos y en la caja había un poco más de 1,8 millones”, señalaron a este diario desde el entorno de Arning. Quien, además de hablar con Acosta, tejió lazos en el último tiempo con una histórica rival de Salibi: la vicegobernadora Myrian Prunotto, vecina de viejas tensiones con el exintendente. Más aún, ante el inminente arribo del hombre en el territorio para articular.

“Antes, tiene que haber humo blanco y para eso falta”, advirtió a este diario un hombre que conoce a varios intendentes de la región. Y que no descarta que se conforme una reunión conjunta con foto incluida de todos, pero ya en la gestión. De la misma manera que ocurrió hace algunas semanas, antes de asumir.

La Calera y los anticuerpos del PJ

Fue una de las elecciones más polémicas porque el PJ se rompió, el exintendente Facundo Rufeil no logró la reelección, su opositor también peronista, Gastón Morán, tampoco, y la puja de tercios quedó para Rambaldi. Quien apenas asumido también habló de la herencia, dijo que “cuando no se roba, la plata alcanza” y agregó: “no sabemos si habrá plata para pagar sueldos y los aguinaldos”. Además de “vivir austeramente con lo recaudado”.

El entorno de Rufeil, además de señalar que Rambaldi habló de confiar en el ente metropolitano, cuando en campaña dijo que el municipio iba a salir si ganaba, sostiene que entregaron el “municipio con equilibrio fiscal”. Algo que descartan los aliados en La Calera.

No obstante, la novedad de los últimos días podría ser la unidad de los dos bloques del peronismo que quedaron en el Concejo, con Rufeil y Morán, que podría cambiar la mayoría legislativa. Algo que, según reconocen vecinos de Rambaldi de otras localidades, es una posibilidad.