Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Rossetto reconoció logros de “Minino”

En diálogo con su informante en la región, el periodista se ponía al tanto de las declaraciones realizadas por el recientemente asumido intendente de Holmberg, Maximiliano Rossetto.

Informante: ¡Oiga! Esta semana nos despertamos en un país diferente. ¡Y no es por la devaluación del dólar a 800 pesos!

Periodista: ¡Cuánto entusiasmo! ¿A qué se debe?

I: No es entusiasmo, sino sorpresa. Le cuento por qué…después de todo el lío que se armó en la transición de Holmberg y los palos que se tiraron entre Maxi Rosseto y (Miguel) “Minino” Negro, parece que ahora reina la paz.

P: ¿Cómo es eso?

I: El nuevo intendente asumió sin hablar de pesadas herencias ni culpar a los que se fueron de los problemas que tienen. Más bien, si hay herencia, Rosseto dio a entender que fue bastante liviana.

P: Eso es nuevo. Expláyese.

I: Dijo que se había hecho una buena política de obra pública y que la infraestructura básica estaba casi completa, por lo que no los va a afectar del todo la eliminación de la obra pública nacional. Además, alabó al capital humano que recibieron.

P: Sorpresivo, si me permite…

I: Espere que hay más. Rossetto afirmó haberse encontrado con un municipio “ordenado” y que le permitirá gestionar sobre una base sólida. Creo que fue inteligente al no despotricar contra “Minino”. Fue intendente durante cuarenta años porque la gente lo apoyó y eso debe ser reconocido.

P: Claro. No era bueno arrancar tirándose contra el intendente más longevo de la provincia.

I: Así es. Eso sí, habló de austeridad. Así que seguro se van a hacer ajustitos.

Parodi y “los argentinos de bien”

El dirigente peronista compartía con el periodista un enlace hacia la publicación del candidato a intendente radical, Gonzalo Parodi.

Dirigente Peronista: Vamos a tener que empezar a elegir las palabras con mucho cuidado. Bah, al menos nosotros los peronistas que no tenemos ganas de que nos pongan como seguidores de Javier Milei.

Peronista: ¿Usted dice? Mire que vengo leyendo a varios “compañeros” suyos pidiendo la cabeza de dirigentes que apoyaron al Gobierno que vino con este ajuste.

D: Que se hagan cargo. Cada uno sabe lo que hizo antes del 19 de noviembre. Algunos estábamos militándolo al único candidato a presidente que daba señales de estabilidad. Otros se fueron con Macri y Milei. En fin, no le quería hablar de eso. Le decía, hay que cuidar las palabras para no quedar pegados y me parece que Gonzalo Parodi está haciendo lo contrario.

P: ¿Por qué?

D: Mire esto. Lo publicó hace minutos. Repudio al ataque de los narcos contra el gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), con una frasecita final que dice muchísimo. “Maxi es una esperanza para todos los argentinos de bien”. ¿Le suena? “argentinos de bien”.

P: ¿No está hilando muy fino? Capaz es casualidad.

D: (Risas) ¡Nada es casual! Está hablando en idioma Javier Milei, ¿no se da cuenta?

P: ¿No cree que es el marketing político?

D: Puede ser que esté buscando votos, pero ¿a qué costo?

P: Me parece que exagera.

D: A eso lo vamos a saber dentro de poco. Pero entiendo la estrategia del “pampa”. Claramente se quiere acercar a los que se consideran parte de los argentinos de bien. Vamos a ver si envejece bien esa frase, no vaya a ser que Parodi y los compañeros nuestros que se fueron con el peluca pasen a la historia por ser los que avalaron lo que se viene.

La transición en PAMI

La cronista recibía un mensaje del informante sobre las respectivas transiciones en dependencias nacionales como el PAMI.

Informante: Por lo que se dice, Fernando Bossio seguiría unos días en el PAMI hasta que se designe a la nueva autoridad local. Es una disposición que se planteó a nivel nacional como para ordenar todo el proceso de transición.

Periodista: Hay muchos rumores fuertes por el tema del PAMI.

I: El que más pisa fuerte por el momento es el del PRO. De hecho, circula desde la semana posterior al ballotage. Se dice que Rolando Hurtado, médico y presidente del PRO departamental, estaba entre las opciones. Eso da a entender que algunos más del PRO se podrán acomodar ahí.

P: Ya que está, le pregunto por otro nombre que ha sonado estos días. El de un ex director…

I: También me llegó el comentario pero ahí no me atrevo a decir más nada porque me han dicho que no tiene mucho asidero. De hecho, Gonzalo Luján había dicho que se retiraba de la política durante un tiempo.

P: Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Creo que todo es posible.

I: Seguro. Veremos hasta cuando se estira esta transición pero hay varios que pusieron el ojo en el PAMI local. También hay incertidumbre por lo que pase en la ANSES y la expectativa de que algún schiarettista vaya a esa dependencia. Será un cierre de año movidito.

La indirecta de Chiappe

El informante le compartía a la periodista los últimos tweets del concejal de Hacemos por Córdoba, Armando Chiappe. “El extraño caso del ‘dirigente’ justicialista que nunca vimos en el partido en ninguna actividad o discusión, que no se le conoce a nadie que le siga pero que, en virtud de vaya uno a saber qué razones, es consultado por su opinión en diversos temas”, señaló el concejal en lo que sería una referencia tácita al dirigente del PJ, Juan José Oses.

Informante: ¿Le gusta el chisme?

Periodista: Me ofende que me lo pregunte, a esta altura ya debería saberlo (risas).

I: Me siento como “Juariu” stalkeando en redes sociales pero creo que sé a quién le ha estado apuntando el concejal Chiappe en sus últimos tweets. Casi seguro que a Juan José Oses. Ha salido en un par de medios en el último tiempo porque se ha estado reuniendo con Gabriel Abrile pero también ha sido consultado en calidad de dirigente peronista y empresario. Y parece que al concejal no le cae muy bien…

Periodista: Ah sí, estuve viendo varios tweets pero no sabía a quien se refería. ¿Está seguro que es a Oses? Es otro de los que se ha anotado entre los tantos que quieren ser candidatos a intendente por el peronismo (risas).

I: Casi con seguridad que se refirió a él. Y no lo deduzco tanto por el posteo en sí, sino porque recuerdo que hubo un par de cruces en redes entre el concejal y Oses. Hace un par de años, en plena pandemia, estuvo en agenda el tema del financiamiento de Bomberos. No recuerdo con exactitud el proyecto pero Oses le cayó a Chiappe por no querer tratarlo y lo chicaneó bastante. Le dijo que si después había algún bombero muerto, iba a tener que dar explicaciones.

P: Ah, no fue para nada tranqui el cruce.

I: No. Pero además, parece que la discusión se elevó un poco más y el propio Oses dijo que Chiappe lo había bloqueado de Twitter. Capaz todavía queda una pica de ese entonces.