Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Leones organizados

El informante universitario llegaba a la periodista para comentarle sobre el posicionamiento de la agrupación “Nuevas bases”, un espacio estudiantil de derecha dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A raíz del paro docente a nivel nacional, la agrupación estudiantil planteó que la medida “atenta directamente con nuestra formación académica y nos deja en una situación de incertidumbre”. Además, pidieron que “se busquen soluciones sin afectar el derecho a estudiar. No somos rehenes de conflictos ajenos”.

Informante: Lo sigo sosteniendo: en la Uni hay muchísima gente de derecha o que comulga con ideas que van en esa dirección. Lejos de esa idea que siempre da vueltas de que “son todos zurdos”. Quizás no estaban representados en organizaciones pero de a poco empiezan a hacerlo. Mire este comunicado en contra del paro (envía link).

Periodista: No conocía este espacio. ¿Es muy nuevo?

I: Quizás tienen menos de un año. En su momento llamaron a votar en contra de la toma, en esa asamblea que se hizo en octubre. No sé si tienen una gran estructura pero buscan representar a los estudiantes que piensan de esa manera y que no se identifican con ninguno de los espacios que había en la Universidad. Ni siquiera Dinámica, que hoy conduce gran parte de los centros de estudiantes y suele rechazar los paros pero no estilan posicionarse políticamente.

P: Entonces, este espacio está bastante alineado al actual gobierno.

I: Ojo, no es una agrupación directamente vinculada a LLA pero sí, la mayoría claramente comulga con el modelo del gobierno. Y veo que en algunos comentarios en las redes les señalan contradicciones: si uno es parte de la comunidad universitaria, debiera defenderla independientemente de quien esté gobernando y se debe bregar por un presupuesto acorde para que funcione como corresponde. Eso incluye docentes bien pagos. Pero bueno, yo creo que esto prueba un punto: siempre hubo leones y leoncitos en la Universidad. Quizás solo faltaba que se organicen.







Arrancó la encuesta de victimización

El periodista recibía el mensaje de un dirigente de la oposición.

Dirigente: Me cuenta un conocido en las barriadas que arrancaron hoy los operativos que está haciendo la Municipalidad con esa famosa encuesta de victimización.

Periodista: ¿Este lunes? No sabía. ¿Sabe de qué va?

Informante: Dice que son preguntas tipo censo, pero que están más direccionadas hacia el tema de la inseguridad. Según me han contado, el Gobierno quiere ponerle números a este tema, pero también vincularlo con la situación de los barrios según el nivel de pobreza que hay en cada sector.

P: ¿Y usted qué opina sobre eso?

I: Creo que es complicado caer en el argumento de que la inseguridad sube porque hay una crisis de pobreza. Más allá de que puede ser válido, no sé si a los vecinos los convence eso. No se olvide que estamos en la ciudad donde el presidente Javier Milei ganó por goleada. Más allá de eso, creo que está bien lo que están intentando hacer.

P: ¿La encuesta?

I: Claro. No está de más tener datos y cifras, siempre y cuando se usen bien. Seríamos demasiado necios, por demás, si saliéramos a criticar este intento cuando es lo que pedimos desde siempre. Pero también tienen que llegar otras acciones, porque con los números no alcanza. El diagnóstico tiene que ser acompañado de un tratamiento efectivo para erradicar una enfermedad.

Apuro por los cambios

El periodista dialogaba con su informante en el oficialismo sobre la situación de los servicios públicos.

Periodista: Qué meses se vienen, ¿no? Se deben venir novedades con el tema higiene urbana, con la licitación. Imagino…

Informante: Vamos por partes. Lo de la basura es una de las prioridades del año, pero está primero lo del transporte público. El eje inseguridad copó la atención, pero en cualquier momento se va a empezar a hablar de los colectivos. De hecho, ya hay algunos haciendo consultas entre usuarios y hay algún que otro reclamo.

P: Es que se terminaron las vacaciones y los colectivos son parte fundamental del normal funcionamiento de la cotidianeidad. ¿No cree?

I: Sin dudas. Y eso empieza a generar presión. Parece que el intendente está pidiendo que aceleren todo. Están esperando que se junten todos los números del estudio que está haciendo la UTN (Universidad Técnica Nacional). La cuestión es que se tenían que tener acciones concretas antes de abril, pero no sé si van a llegar.

P: ¿Y cuáles serían esas “acciones concretas”?

I: Lo de las frecuencias y recorridos por lugares clave. Uno de los reclamos que hace la gente es la poca cantidad de líneas que hay para algunos recorridos, algo que influye mucho en la frecuencia. Otra es que los horarios funcionan depende del día, que no hay puntualidad. Después está lo del estado de los colectivos, que más allá de las renovaciones de flota todavía tienen muchas cuestiones pendientes. Pero el principal problema es el costo del boleto…

P: Y ahí todos se tiran la pelota entre sí.

I: No hay más discusión que el problema de la quita de subsidios. Así como está, el sistema es insostenible. Los cambios que puedan hacer no van a incluir un boleto más barato y a eso lo tienen que hacer saber. El tema es que el usuario sienta que la inversión que hace en el colectivo tenga devolución en un mejor servicio. ¿Cuándo lo veremos? No se sabe, pero tiene que ser en cuanto antes. Si el transporte sigue siendo un problema, este año va a ser imposible.

Siguen los raspones por inseguridad

La periodista recibía un mensaje del informante a raíz de la réplica del concejal juecista, Pablo Benítez, a los dichos de la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina. La funcionaria dijo a FM Gospel que hubo sectores de la oposición que pedían la renuncia del intendente a raíz de los reclamos por la inseguridad.

Informante: Bajó un poco la espuma pero siguen los crucecitos por la inseguridad. Más que nada después de lo que dijo la presidenta del Concejo. El juecista Benítez salió a decir que están tranquilos con su accionar y que esto no es solo de ahora, sino que desde la gestión anterior están advirtiendo el problema.

Periodista: Supongo que Benítez se sintió aludido porque asistió a las marchas.

I: Como le dije en su momento, hubo gente que evitó asistir para que no se “politice” y otros que consideraron que no asistir era hacer la vista gorda. Creo que ambas miradas son válidas. Benítez dijo que el oficialismo “reaccionó” tardíamente pero pidió que sigan firmes con estos últimos operativos de seguriad. Eso sí, un detallito. ¿A qué le recuerda cuando alguien termina sus posteos con la palabra “Fin”?

P: Adorni, claramente.

I: Parece que el Kily ya está adoptando referencias libertarias (risas).