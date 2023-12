Enroque Corto

Sindicatos públicos, en alerta

El informante municipal texteó al periodista, comentándole la última definición de los sindicatos públicos de Córdoba.

Informante Gremial: Estimado, le comparto un documento firmado por los gremios estatales de Córdoba, Sep, Uepc, Suoem, Luz y Fuerza y demás…

Periodista: Déjeme adivinar, es un calco del comunicado que la CGT Nacional difundió el miércoles.

I.G.: No del todo. Está vinculado, pero se dirige centralmente al Gobierno Provincial. El comunicado dice que “Ante las medidas económicas anunciadas por el nuevo Gobierno Nacional y frente a las presiones para que las provincias repliquen esas medidas, los gremios estatales de Córdoba reclamaron al Gobierno Provincial”: 1, garantía de cumplimiento del acuerdo salarial vigente hasta el 31 de enero. 2, garantía de preservación de los puestos de trabajo, especialmente los que todavía no han accedido a la estabilidad. 3, Garantía de que no se aplicará el aumento en los Aportes Personales incluído como facultad en el último presupuesto. 4, Garantía de que no se volverá a aplicar el diferimiento para el cobro de los incrementos salariales en los haberes de los jubilados provinciales. 5, Normalización de los servicios del APROSS.

P.: Anotado… y, ¿cómo sigue la historia?

I.G.: Según indica la misiva, va a haber estado de sesión permanente mientras se espera una pronta respuesta a esos reclamos.

Mestre despide el ‘23 y se prepara para el ‘24

El periodista compartió ayer un café con un dirigente mestrista de los que no se rinden.

Mestrista: Ramón Mestre está activo, como siempre. Le cuento. La semana pasada mantuvo reuniones con intendentes y dirigentes del departamento Río Segundo. También con concejales de La Calera y de Córdoba, y, en definitiva, con dirigentes de los distintos departamentos.

Periodista: ¿De qué se habló?

M.: Se tratazon diagnósticos de la realidad política de la Argentina y de Córdoba. Ahora viene la despedida del año en la Capital.

P.: ¿Ah sí? ¿Cuándo?

M.: El martes 19. Ya le voy a confirmar dónde.

P.: El lunes, el Comité Central de la UCR podría fijar la fecha de las elecciones internas. Serían en abril. Supongo que el mestrismo se moviliza con un ojo allí.

M.: Por supuesto. Mestre siempre ha dado batalla, y el 2024 no será la excepción. Esté atento.

Ambiente tiene árbol

El informante llamó un rato antes del cierre del diario para confirmar la integración del Ministerio de Ambiente de la Provincia, debutante como tal a partir del nuevo gobierno de Martin Llaryora. La ministra, se sabe, es Victoria Flores, dirigenta propia del sanfrancisqueño.Informante: Le cuento: habrá cuatro secretarías en la cartera de "Tori". De Ambiente, a cargo de Federico García, exintendente de Laguna Larga. De Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Carlos Scotto, que era el secretario de Ambiente de Juan Schiaretti. De Economía Circular, a cargo de Nicolás Vottero, y de Cambio Climático, donde estará Augusto Carreras. Estos últimos dos secretarios provienen del espacio de la propia "Tori" y son técnicos con bajo perfil.

Alfil: Un ministerio grande, ambicioso.

Informante: Así es. Le cuento sobre los subsecretarios. En Biodiversidad va Miguel Magnasco, que viene del Coys, y Fernando Masucci, que estaba en Gobierno con Miguel Siciliano.

Alfil: Buena info.

Informante: Hay más. Economía Circular tiene dos Subsecretarías. Residuos por un lado, donde irá Germán Juri, ex director de centros verdes en el Coys, y Empleos Verdes, que quedará a cargo de Natalia Bustos, anterior directora de Deportes en la Municipalidad, del espacio de Siciliano.

Alfil: ¿El resto?

Informante: El resto se lo debo.

Ajuste y escándalo en Cosquín

En sus primeras horas como intendente de la ciudad, Raúl Cardinali vive horas complejas. Máxima tensión en la Municipalidad luego de que diera marcha atrás con el pase a planta de trabajadores nombrados por la anterior gestión.

Informante: No sabe, a esta hora, están los compañeros en la puerta del municipio protestando.

Periodista: Cuénteme desde el principio, ¿qué pasó?

I.: El intendente Cardinali firmó un decreto que directamente anula el pase a planta permanente de 75 trabajadores de la Municipalidad de Cosquín que habían sido designados por Gabriel Musso, el ahora ex intendente saliente. Recuerde que el socialismo aliado al peronismo de Hacemos Unidos, perdió las elecciones frente al candidato patrocinado por Carlos Caserio.

P.: ¿La razón?

I.: Dicen que es un ajuste dado el contexto nacional pero el decreto, concretamente, habla de “vicios” en esos nombramientos. “Se nombraron a 75 agentes a planta permanente sin concurso, examen de idoneidad y competencia previa necesaria; como así también sin la asignación legal y en debida forma de la obligatoria partida presupuestaria, y por si no fuese suficiente, jamás tuvieron la aprobación del Tribunal de Cuentas de Cosquín”.