Nazario: fuera de agenda llaryorista pero aún en modo campaña

La ex diputada no participó de la agenda de Martín Llaryora en la ciudad pero se sigue mostrando en “modo candidata”. Sin certezas sobre una pronta fecha electoral, la dirigente optó por no asistir a los últimos actos y actividades políticas del PJ provincial (salvo a las que involucraron a “los propios”).