Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Controlar el grifo

La periodista llegaba al informante municipal luego de que el Sindicato de Trabajadores Municipales emitiera un comunicado en el que pide al Ejecutivo la revisión paritaria pero además insta a que cese la entrada de nuevo personal a fundaciones y cooperativas. También pidieron que en el Concejo Deliberante se “ponga fin a las comisiones de trabajadores de planta con cargos jerárquicos que no cumplen sus funciones y son meramente militantes partidarios”.

Periodista: Me llegó un comunicado del gremio municipal y me llamó la atención un pedido que hicieron sobre algunas contrataciones en particular.

Informante municipal: Me pareció excelente. Entiendo que llama la atención porque pocas veces se plantea eso públicamente. Son cosas que todos sabemos pero puede sonar raro que venga del sindicato pero es lo que corresponde, más en este contexto de austeridad obligada.

P: Se habló de las contrataciones en fundaciones y cooperativas. Si mal no recuerdo, hace unos años eso estuvo en agenda con los informes anuales.

I M: Claro, se criticaba el presupuesto que se iba en personal en algunas fundaciones del Estado. Esto no quiere decir que avalemos esta idea de que todo el personal del Estado es “ineficiente”, no es el espíritu del mensaje que se quiere dar. De hecho, se pide que se mejore el salario y las condiciones en las que trabajan compañeros de algunas áreas. Especialmente aquellas en las que se ha denunciado maltrato. Eso no quita que hay casos puntuales de militantes partidarios a los que no se los ve nunca.

P: Hablando de eso, el comunicado menciona que hay gente que figuraría como trabajadores de planta en el Concejo y no cumplen sus funciones.

I M: Más que eso: algunos hasta tienen cargos jerárquicos. A varios les habrá ardido la oreja este fin de semana.

Funes quiere ser “el león” del 2024

El informante le comentaba al periodista sobre otro lanzado por la intendencia, esta vez desde La Libertad Avanza.

Informante: ¿Cuántos precandidatos a intendente tenemos ya?

Periodista: Y, en el peronismo ya nos vamos acercando a la decena. Si sigue así, al debate lo van a tener que hacer en una cancha de futbol (risas).

I: Bueno…le aporto uno más.

P: “No de nuevo”, decía. ¿Quién?

I: Eugenio Funes. ¿Lo tiene?

P: Peronista devenido en mileista. ¿Es él?

I: Claro. “La intendencia de Río Cuarto va a cambiar de signo político”, puso en sus redes junto al emoji de un león. El video que acompaña esa frase es una clara declaración de precandidato. Dice que el año que viene va a haber una alternativa política que compita por la Municipalidad y que garantice tranquilidad, seguridad y libertad. Se da a entender que él pretende liderarla como candidato. No hace falta ser Einstein para entender lo que está haciendo.

P: ¿Soy yo o casi todos creen que pueden ser candidatos?

I: Así es. Funes salió a pegar con el tema seguridad. Le tiró a Hacemos por Córdoba por la seguridad, las detenciones en la cúpula del manejo del sistema penitenciario. Después, dijo que (Juan Manuel) Llamosas no salió a dar la cara por la muerte del comerciante en Castelli. La batalla de Funes hoy es contra quienes le dieron un cargo y después lo sacaron.

P: De alguna manera, eso le puede servir para instalarse. ¿No es lo que buscan todos?

I: Sí, pero le hago una pregunta. ¿No les parece raro que un ex K quiera ser intendente? No sé cómo lo tomará el votante libertario a esto. Digo…no hay más casta que Funes. Cuando Alberto Fernández ganó la presidencia, lanzó la agrupación albertista ParTE, la cual integró con el periodista Hernán Vaca Narvaja y el que fue titular de la AFIP Río Cuarto en estos años, Luis Amor. Pegó cargo en el gabinete llamosista, en el ex Edecom. Cuando lo marcaron por “irregularidades”, terminó yéndose del cargo y, buscando donde anidar, cayó con La Libertad Avanza. Ese es el prontuario reciente.

P: Bueno…habrá que anotarlo.

I: Hágalo. Le comento una perlita. El video en cuestión es la primera publicación que hace en mucho tiempo. De hecho, las últimas fotos en sus redes lo muestran como corredor en algunas competencias. En una de ellas, sale junto a (Luis) “Tin” Sánchez. Se ve que es amigo de otro de los que han pintado la ciudad con su nombre como candidato.







Nazario sigue su gira sindical

El periodista recibía el mensaje de su informante en el peronismo.

Informante: ¡Flash de noticias! Adriana Nazario se juntó con José Luis Oberto (titular de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio). Sigue con la gira sindical.

Periodista: No se podría considerar precandidato sin haberse reunido con el secretario general del gremio más numeroso de la ciudad.

I: Claro, por eso me parece que viene dejando lo mejor para el final del año. Ya se juntó con la Rural, el CECIS y ahora con el sindicato más fuerte de la ciudad. Oberto pesa en la CGT. Ahora, ¿se da cuenta del detalle?

P: ¿Cuál?

I: Oberto fue el primero que se juntó con Guillermo De Rivas cuando el funcionario se declaró precandidato. Digo, si De Rivas buscaba sumarlo a sus sponsors, esta reunión del sindicalista con Nazario podría indicar lo contrario. Pero, como sabemos, después terminan todos juntos.

Las tormentas de diciembre

La cronista se encontraba con el dirigente oficialista en la tarde del domingo.

Dirigente oficialista: Espero que su fin de semana haya estado dentro de todo tranquilo. Yo no veo la hora de que termine el año. Con todas las cosas que nos han pasado, solo faltaba que se viniera una tormenta marca cañón.

Periodista: Muchísimos daños por lo que estuve viendo. Y hubo reunión del Comité de Emergencia, ¿no?

D O: Así es. Municipio, Provincia y distintas instituciones trabajando para tratar de normalizar todo y asistir. Solo agradezco que la hayamos sacado más barata que en otros puntos del país y que no tuvimos que lamentar muertes. Parece la maldición de diciembre. En 2013, también en esta época, fue terrible lo que pasó y gobernaba Jure. Bueno, el clima no ha discriminado entre peronistas y radicales (risas).

P: Más que diciembre, le diría que muchas de las tormentas “heavy” que se han visto en el último tiempo se han dado muy poquito antes de las elecciones. Me acuerdo de Gabriel Abrile compartiendo videos de las calles anegadas y reclamando la falta de desagües en ciertas zonas.

D O: ¿Serán las famosas “fuerzas del cielo” como dicen los libertarios? No estarían muy de nuestro lado si es así.