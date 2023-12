Seguridad: el oficialismo sondea adhesiones opositoras en la Unicameral

Por Gabriel Silva

“En Juntos por el Cambio hay una intención clara de oponerse a cualquier cosa”. La frase la lanzó a Alfil un integrante del arco opositor en la Unicameral y en la previa a un debate intenso cómo el de mañana por el proyecto de seguridad que envió el Ejecutivo la semana pasada. Lo que deja a las claras que, si el oficialismo realiza modificaciones a la iniciativa original y agrega letra de un sector de la oposición, el proyecto contaría con el respaldo de una porción que quiere despegarse del liderazgo de ese arco que pretende ejercer Juntos.

Posibilidad que entre los referentes del bloque Hacemos Unidos no descartan y para la cual el punteo con las correcciones arrancó ayer mismo en la reunión de comisión que se desarrolló en la Unicameral. Y van, desde la modificación al artículo 2 para dejar explícito que los trabajadores de las empresas de seguridad privada no formarán parte del sistema público, hasta el registro de las cámaras de videovigilancia privadas. Para que no se le pida material a un domicilio particular o casa de familia como sí se le podría requerir a un comercio o establecimiento privado.

En medio de ese trazo de la discusión que se produjo ayer en la Legislatura y que se reactivará con la comisión de esta tarde a las 15, un sector de la oposición entró en la búsqueda de argumentos para rechazar la primera iniciativa legislativa del llaryorismo. Entre ellos, algunos legisladores que lo expresaron en sus redes sociales como el integrante de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, y la radical Brenda Austin.

El discípulo de Elisa Carrió planteó en la red social ‘X’: “para reducir los niveles de violencia en la sociedad no podemos tener 428 fuerzas estatales en la provincia de Córdoba, una por cada municipio y comuna y 1 provincial, y tantas empresas privadas con armas "menos letales" como sea posible. Puede haber violaciones masivas de Derechos Humanos”.

En tanto, la radical hizo un detalle de su rechazo, entre lo que destacó que con el proyecto “modifican el sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana para incorporar como parte integrante a las prestadoras de seguridad privada”. “El Estado transfiere y delega en manos privadas su función esencial de prevenir y combatir el delito”, dijo Austin.

Ambos, cosecharon las esperadas críticas del oficialismo, pero también motivaron la reacción idéntica entre otros radicales y dirigentes del PRO. Con la coincidencia del peronismo y algunos integrantes de Juntos acerca de las iniciativas que se respaldan en Nación al presidente Javier Milei y se rechazan en Córdoba al llaryorismo.

Por lo que, a los 33 votos de Hacemos Unidos, el bloque que lidera Miguel Siciliano intentará volver a sumar el respaldo de la integrante del PRO, Karina Bruno, del peronista Federico Alesandri –que fue muy crítico la semana pasada en comisión- y del libertario Agustín Spaccessi. Los tres que la semana pasada respaldaron al oficialismo en medio de la tensión con Juntos por el Cambio.

Aunque, la expectativa para el oficialismo está en lograr las adhesiones del bloque de radicales que integran Dante Rossi y Sebastián Peralta.

Rossi, el jefe de esa bancada, en su momento había presentado iniciativas en torno a seguridad que el oficialismo podría atender con correcciones al proyecto que se debatirá mañana. Entre ellas, la participación de los municipios en la prevención; aunque anoche se desprendió de esa bancada que pretenden que las armas de letalidad sean únicamente para las localidades de más de 30 mil habitantes.

“Si hay una adhesión expresa con ese artículo, y siempre y cuando conste que a la ley provincial después la deben respaldar los concejos deliberantes locales, se puede conversar”, dijeron desde esa porción radical.

El resto de Juntos presionará para que Rossi no se pliegue al oficialismo porque marcaría una ruptura del interbloque en la segunda discusión de esta nueva legislatura después de lo ocurrido la semana pasada por el Tribunal de Cuentas. “Si Rossi acompaña, irá en contra de su historia dentro del alfonsinismo”, lanzaron a este diario los radicales que están en el otro bloque.

En tanto, el otro punto que objeta el espacio de Rossi es la creación de un nuevo instituto que dependería del Copec (Consejo para la Planificación Estratégica de la provincia de Córdoba). Si el instituto queda dentro de la órbita del ministerio de Seguridad, podría existir otro guiño de ese bloque radical.

Otro miércoles intenso

El bloque llaryorista pretende encarar el debate con mesura desde las comisiones y no anticiparse a cualquier escenario, aunque anoche una voz con peso legislativo dijo que “vamos a andar bien”. “No puede haber oposición porque sí. Resulta que en todos lados se habla de dar gobernabilidad, en la Nación, en otras provincias y acá… a un gobernador que asumió hace menos de diez días le quieren marcar la cancha con un reclamo que es urgente de la sociedad como la seguridad”, dijo un referente del bloque.

Y reconoció que siguen abiertos a la posibilidad de construir consensos para que la ley salga. “No se trata de ver cuántos palos pongo en la rueda y oponerse, por ejemplo, a la creación de fiscalías para luchar contra el narcotráfico. Enredar esto con la tensión nacional cuando en el Congreso seguramente acompañen el ajuste, habla de una incoherencia total”, dijeron y agregaron que un especialista convocado por la oposición dijo que “no es tan grave la situación de Córdoba como la que se vive en otras provincias”. “No se puede creer, ¿entonces qué quieren?”, dijo el legislador.

Asimismo, la oposición sigue con ganas de tensar el debate parlamentario y aseguró que el acompañamiento “va a depender de lo que presenten mañana (por hoy)”. “Veremos si son inteligentes para leer bien el clima”, lanzó una legisladora de la oposición a este diario que volvió con aquello del “cambio de época en la Unicameral que dejó de ser una escribanía”.

Al margen del juego político, cierto es que la crisis de seguridad que vive la provincia desde hace años merece un debate serio, maduro. Sin que la sociedad cordobesa tenga por qué ver como miden el volumen de sus bloques y hasta dónde pueden seguir tirando de la cuerda.