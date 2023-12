Enroque corto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Casari: para el 2025

La periodista recibía un mensaje del informante radical sobre las nuevas autoridades del Foro de Intendentes Radicales. El intendente de Vicuña Mackenna, Roberto Casari, será vicepresidente.

Informante radical: Tengo un comentario para hacer sobre lo del foro de intendentes. Y dos formas de verlo: vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cuál uso?

Periodista: La que prefiera. A esta altura… (risas).

I R: Bueno, siendo positivos, está bueno que Roberto Casari esté en la conducción. Hace unos meses se sabía que andaba rosqueando para presidir el foro pero bueno, no es malo que haya terminado como vice. Por lo que entiendo, se mantendrá el esquema actual y rotarían después de un año así que lograría conducir el foro en 2025.

P: ¿Y cuál es el vaso medio vacío?

I R: Justamente ese, que Casari tendrá que esperar al 2025 cuando, por lo que se andaba comentando, la idea era que fuese al revés. Le cuento unas inferencias que yo hice, por ahí le pueden servir para el análisis: en su momento, cuando fue la interna entre Luis Juez y Mario Negri en las Legislativas, Casari no acompañó a Juez y a mí me da la impresión que la gente de De Loredo no se ha olvidado de eso y han tenido sus diferencias desde entonces.

P: Entonces dice que a Casari quizás le pasaron factura dos añitos después.

I R: Ojo, son mis inferencias pero no creo estar tan errado, ¿eh?

De Rivas, ¿ya tiene su equipo?

El periodista consultaba a su informante sobre los últimos pasos de Guillermo De Rivas en su plan para convertirse en el candidato del peronismo en 2024.

Periodista: Estaba surfeando las redes y me cruce con varias publicaciones del oficialismo. Siempre Guillermo De Rivas en el medio de las actividades.

Informante: Y sí. ¿Le parece extraño?

P: No. De hecho, es lógico. Lo que digo es que siempre hay que estar atento a las caras que se ven en esas reuniones. Así como se pueden interpretar cosas de la foto de Martín Llaryora con De Rivas la semana pasada, ahora me pongo a hacer lo mismo.

I: Claro. Imagino a lo que se refiere. Hay algunos que se le han pegado al “Tití” (como apodan a De Rivas) y ya se presume que van a formar parte del equipo. Uno de esos es Pablo Bertea (actual subsecretario de Hábitat).

P: ¡Lo vi! Creo que en una reunión con profesionales.

I: Creo que eso fue este martes. No es un simple detalle verlo a Bertea. Fue el que le armó el primer acto de militancia hace unos días y ahora se está comprometiendo fuerte en la campaña que se viene. Dijo que capaz se ve candidato a intendente en 2028, pero que ahora va a trabajar para que De Rivas llegue a la intendencia. Está de más decir que, si lo logran, ya tiene un lugar asegurado.

P: ¿Ya se están repartiendo cargos? (risas)

I: Grave error sería ese. Lo que digo es que no existe algo como el “derivismo”. Tiene gente que lo rodea, pero no hay “riñón” consolidado. Si Bertea se la juega de esta manera ahora, es porque percibe que hay lugar para cosas fuertes. Recuerde que fue uno de los que “cayó” de rango entre la primera y la segunda gestión de Llamosas. Era el que tenía a cargo la caja social y después pasó a Hábitat. Me parece que ahora debe estar aspirando a llegar más alto. Gobierno, jefatura de Gabinete, Servicios.

P: Muy adelantado está este análisis.

I: Es verdad. Hice una de más.