Por Julieta Fernández

Lejos de tratarse de una lista de regalos para Papá Noel, el Sindicato de Trabajadores Municipales lanzó un comunicado en el que enumera los últimos reclamos al Ejecutivo en la previa a las fiestas de fin de año. Aunque la revisión paritaria es el ítem número uno, el escrito que lanzaron desde el gremio abarca diversos pedidos al gobierno municipal, incluida la renuncia de la presidenta del Ente de Prevención Ciudadana, Cecilia Márquez.

En primera instancia (y en respuesta al reclamo más latente por parte de los afiliadosl), el sindicato conducido por Jorgelina Fernández resaltó que aún no ha recibido “comunicación alguna sobre la solicitud de recomposición salarial para este mes por parte del gobierno municipal, pese a la pérdida del 30% del poder adquisitivo”. En segundo lugar, el comunicado menciona lo ocurrido con la segunda tanda del llamado a concurso cerrado que fue acordada en el primer semestre de este año y aún no ha sido publicada “generando incertidumbre e inquietud entre nuestros afiliados/as”. Sobre los concursos abiertos, reclamaron que el jefe de gabinete, Julián Oberti, se había comprometido a llevar adelante esta instancia pero aún no habría ninguna definición al respecto.

Hace menos de una semana, el sindicato que nuclea a los trabajadores municipales había reclamado, entre otras cuestiones, que la gestión “controle el grifo que da entrada de personal a fundaciones y cooperativas” a partir de la situación socio económica suscitada en los últimos días. De esta manera, el STM apuntaba a aquellas áreas que habían aumentado considerablemente el número de contratados políticos en los últimso años. “Pedimos que se tomen medidas concretas que den señales de compostura política como poner fin a acuerdos políticos que incrementan el personal estatal sin justificación”, manifestaron desde el gremio y también plantearon que se eliminen los coordinadores con salarios de secretarios o subsecretarios “que duplican roles y tareas o, peor aún, que no tienen ninguna función”.

El último listado de reclamos no puede desligarse de los últimos dichos del secretario de Economía, Pablo Antonetti. El funcionario -al igual que en los últimos años de la segunda gestión Llamosas- hizo cierto alarde de superávit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas en el Municipio, asegurando que el impacto de la crisis económica y de las medidas que tome el nuevo gobierno nacional podrían sentirse “un poco menos” en el Palacio de Mójica y que la prioridad estaría puesta en el pago de sueldos y asistencia social. Estas expresiones podrían ser entendidas por el sindicato como una evidencia de que habría recursos para costear la recomposición salarial de este mes.

Los otros ítems de la lista

Más alla de la recomposición salarial y la incertidumbre frente a los concursos cerrados y abiertos, el Sindicato de Trabajadores Municipales insistió con una serie de reclamos que ya ha planteado anteriormente (aunque ahora, con un tono más contundente). Pidieron que en el área de Cultura se tome alguna resolución por parte de la fiscalía respecto a dos cargos impugnados en dicha dependencia por “generar conflictos y violencia laboral”.También hicieron hincapié en que hay siete viviendas adjudicadas en la gestión anterior y adeudadas al sindicato que no fueron contempladas en el presupuesto municipal del 2024. Agregaron que en el Corralón Municipal y el Viejo Mercado habría sumarios paralizados que “dejan a trabajadores en una situación de incertidumbre laboral”.

El ex Edecom ocupa un lugar preponderante dentro de la lista de reclamos del gremio en el que reiteran el pedido de elementos y ropa de trabajo adecuada para los agentes del ex Edecom y Espacios Verdes. Además, el Sindicato le pide al Ejecutivo que aparte a la presidenta del ex Edecom, Cecilia Márquez y a Soraya Lezcano, integrante del directorio. “Son funcionarias que no responden a las necesidades de trabajadores y vecinos”. Aseguraron que desde la presidencia del ente “se están generando aprietes y amenazas a compañeros precarizados”.

El sindicato se reuniría en asamblea del Consejo Directivo y las comisiones internas para definir las medidas de fuerza a tomar.

Continúan las inscripciones para las Colonias de Verano

La Secretaría de Deporte y Turismo del municipio informó que se encuentran abiertas las inscripciones para las colonias de verano del Centro 11, el Polideportivo N°2 y el Piletón Municipal. En ese marco, el vocal de la Fundación Deportes Rio Cuarto, Franco Chiaretta. explicó: “Vamos a tener la colonia de verano del Centro 11, la colonia en el piletón N°2 para todos los niños y niñas, la colonia de adultos mayores y la de deporte adaptado. Son colonias sin cupo y estamos preparados para recibir a toda la familia del deporte”.

Cabe mencionar que la colonia de verano del Centro 11 está destinada a niños y niñas de 4 a 13 años y cuenta con dos horarios (matinal y vespertino). En este caso es una actividad con arancel.

En tanto, las actividades en el Piletón Municipal y el Polideportivo N° 2 son gratuitas y están orientadas a niños y niñas de 5 a 12 años, a adultos mayores de 55 años en adelante, y a personas con discapacidad de todas las edades. Con respecto a los horarios en todas sus modalidades funcionan de 9 a 12 hs.

Ambas actividades comienzan el martes 2 de enero de 2024. Los interesados pueden anotarse en los espacios deportivos o consultar toda la información en la web deportesriocuarto.gob.ar/colonias-de-verano.

“Muni Cerca”

Por otra parte, el Municipio informó que el aula móvil de capacitación “Muni Cerca” se instaló en la Plaza Olmos de la Juventud “con el objetivo de que los vecinos conozcan esta nueva propuesta del Gobierno de Río Cuarto”. Al respecto, la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Karin Bogni, comentó que la unidad está equipada con 12 computadoras para ofrecer cursos en los diferentes barrios de la ciudad.

“La idea es llegar con la tecnología a cada uno de los sectores que la necesiten. En este momento, estamos dictando talleres sobre herramientas básicas de tecnología como manejo de celular y PC. Ya pasamos por el Centro de Jubilados de Banda Norte, el CIC de Barrio Obrero, la Escuela Quechalén y la Vecinal Roque Sáenz Peña”, detalló Bogni.