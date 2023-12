PJ estima plan de 60 días para anunciar candidato (¿no adelanta?)

Por Gabriel Marclé

Pasan los días y el Partido Justicialista sigue teniendo las mismas incógnitas: ¿Quién será el candidato/a para ser intendente/a en 2024 y cuándo se lo/a podrá votar? Tal como lo viene adelantando Alfil desde hace meses, Juan Manuel Llamosas terminará este año sin dar respuestas a estas cuestiones y entre la dirigencia peronista local corren apuestas sobre los anuncios puntuales en torno a esto.

Más allá de esto, el actual intendente y presidente del PJ le viene dejando en claro a quienes pretenden sucederlo que lo más importante será utilizar el tiempo como herramienta, reconociendo que el contexto nacional en lo económico y social podría trastocar cualquier programa de campaña. Hay un plan: el PJ se tomará sesenta días para asegurarse de que los números y el curso de los días determinen la mejor opción posible entre los tres nombres mejor posicionados en la carrera por la sucesión, Guillermo De Rivas, Adriana Nazario y Agustín Calleri.

Al contrario de lo que podía decirse días atrás, los tres en carrera parecen vinculados en un trayecto más armonioso de la campaña, atinando a librarse de tensiones innecesarias y en común entendimiento de la “igualdad de condiciones”. Los plazos se acortan y el plan tiene en cuenta múltiples variables que se despegan del tablero nacional, el provincial y también de las especulaciones que circundan lo local. Tal como se lo viene anticipando, el candidato del oficialismo saldrá de un análisis meramente numérico, por encuestas y desempeños personales: hay objetivos que cada pretendiente deberá cumplir incluso antes de lo pensado.

La certeza es que, con este plan de sesenta días, no habrá forma de adelantarlo todo, como se especuló en algún momento. Se especulaba que esta maniobra permitiría alejar las urnas lo más posible para evitar los golpes de las crisis que suelen impactar en los oficialismos, pero esto puede resultar un arma de doble filo. “La crisis te puede sorprender a comienzos de año o en la mitad y eso es algo que aprendimos del 2020. Además, no se puede pensar en una elección si todavía no se tiene candidato”, aportaba al respecto un dirigente allegado a la mesa dirigencial del PJ local. Es quizá su último argumento el que más pese en las consideraciones de Llamosas por estos días: los tiempos siguen estirándose frente a la necesidad de contar con una ventana más amplia para que él eventual sucesor de Llamosas pueda instalarse como tal.

Claro que no se trata solo de cuánto tiempo se tenga, sino de cómo se lo utiliza. En lo antes mencionado, los “desafíos personalizados” de cada precandidato, los sesenta días deberán ser aprovechados al máximo para transformar las falencias en virtudes y mejorar los números que las consultoras vienen tomando desde hace meses. La dirigencia del PJ espera que en la mitad del trayecto ya se hayan cumplido los objetivos.

Desafíos

Según pudo saber Alfil, entre los armadores del justicialismo -los que intentan mantener neutralidad- ya circula una lista de pros y contras que será tenida en cuenta durante este periodo. Yendo al caso por caso, Guillermo De Rivas -el favorito del llamosismo- afrontará esta última etapa previa a la definición cruzado por las dificultades que implica participar de la gestión municipal y ser la cara de la resolución de conflictos, como el que empieza a configurarse alrededor del Sindicato de municipales. Su éxito o fracaso en esa línea podría ser determinante para juzgar su potabilidad como candidato en 2024. Por ahora, el centro de la estrategia del equipo que lo asesora se centra en incrementar sus niveles de conocimiento y crear la narrativa de “continuidad” de la bien ponderada gestión Llamosas.

En el caso de Adriana Nazario, aunque los niveles de reconocimiento la ponen encima del resto, la principal deuda tiene que ver con su involucramiento en lugares de gestión, la valoración del electorado “menos 40” y su reciente vinculación a la figura de Sergio Massa durante la campaña presidencial, cuestión que puede pesarle en lo local. Más allá de estas cuestiones, la líder de La Militante sigue caminando y suma el visto bueno de sectores que reconfirman su fuerte presencia en lo institucional.

Por último, el que más pendiente está del tiempo a favor es Agustín Calleri. El recientemente nombrado titular de la Agencia Córdoba Deporte puede utilizar sus meses al frente de esa área provincial para acrecentar su presencia pública y plegarse a hechos que impacten positivamente en el humor social. Sus niveles de conocimiento en la ciudad son altísimos, dignos de una figura del deporte de su estirpe, pero “hay cosas por mejorar” reconocen desde el PJ sobre alguien que hasta hace algunas semanas parecía fuera y ahora recupera terreno.

Calendario provincial

Más allá de las cuestiones locales, la incidencia de Martín Llaryora en el cronograma electoral es una variable de peso. El gobernador quiere estar en la campaña, metido, involucrado y protagonizándola, esperando una victoria oficialista que le sirva para ratificar su poderío en Córdoba y también para acrecentar su llegada al escenario nacional, que estará con los ojos puestos en la elección de la capital alterna, la primera prueba electoral de la nueva era política en el país. Con esto en consideración, se piensa que Llaryora no daría la voz de aura hasta que se “acomode” el tablero económico y social.