Enroque Corto

Una bellvillense a la Universidad Provincial

La Legislatura provincial designó ayer a la licenciada Maria Julia Oliva Cúneo como nueva rectora normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba, en reemplazo del actual rector, el magister Oorge Omar Abel Jaimez. La académica es oriunda de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, y su nombramiento también tiene que ser leído en clave politico y territorial.

Informante: Uno de los legisladores que defendieron la designación de Oliva fue Abraham Galo, un dirigente de Bell Ville que responde directamente a Martin Llaryora, le cuento.

Alfil: Lo ví y lo escuché, destacó su procedencia del interior, y el hecho de que es mujer... Escuché también que Galo criticó al legislador radical Carlos Briner...

Informante: Así es. La oposición no estaba en el recinto en ese momento. Pero Briner fue intendente de Bell Ville y conoce bien a Julia Oliva, y por eso Galo lo criticó. La nueva rectora es de su pago, después de todo...







El acuerdo Caserio-Llaryora

El sector que lidera el ex senador Carlos Caserio dio ayer su primer paso formalmente en el llaryorismo.

Informante: Se venía hablando en Punilla de un supuesto acuerdo entre Caserio y Martín Llaryora. Ahora, con lo que le voy a contar quedó claro que ya es un hecho.

Periodista: Cuente.

I.: Ayer, Mariana Caserio, hija del dirigente de Punilla y ex legisladora, compartió en las redes sociales su nombramiento en el Ersep. “Quiero agradecerle al gobernador Martín Llaryora la confianza al convocarme para desempeñar el cargo de vicepresidenta del Ersep. Lugar que como siempre me ha tocado voy a desempeñar con responsabilidad y compromiso para seguir trabajando en pos de los cordobeses y las cordobesas”, publicó.

P.: Bueno, en verdad el enojo de Caserio y su sector siempre fue con el ex gobernador Juan Schiaretti…

I.: Totalmente. Ahora, con esto, se sobreentiende que Llaryora tendrá a esa porción del peronismo de Punilla jugando a su favor. Lo cual, déjeme decirle, no cayó para nada bien en el peronismo que durante cuatro años le bancó la parada a Schiaretti y que jugó para Llaryora en las provinciales. Política, le dicen…

Un viral que no cayó bien…

La agitada y fallida sesión del miércoles en la Unicameral siguió dejando tela para cortar. Por ello, la informante legislativa llamó al periodista.

Informante Legislativa: Espero que cuando le paso data me cite como mujer y ponga que soy ‘una’ informante y no ‘un’. Por las dudas…

Periodista: No la tenía tanto con las cuestiones de género.

IL: No, lo hago para aflojar las tensiones un poco. Escuche, dos cositas puntuales. Siga con mucha atención cómo miran en el oficialismo la manera en la que se conducen algunas mujeres radicales. Hay cosas que no caen bien…

P: Sea más específica.

IL: Voy al punto. A los muchachos no les venía gustando el alto perfil que trata de tener la jefa del interbloque (Alejandra) Ferrero. Más aún después de una nota en que se contó que la habían dejado afuera de una reunión, pero ahora los cañones apuntan a otra.

P: A ver…

IL: ¿Vio el video viral en el despacho de Facundo Torres?

P: Sí…

IL: Bueno, no les cayó bien que expongan al presidente provisorio con que no conoce el reglamento. No está bueno eso en la Legislatura y se vienen algunos llamados de atención. Ojo que todo vuelve. Lo dejo…







La CGT Córdoba contra el DNU de Milei

El periodista llamó al informante gremial para preguntarle cómo había seguido la sesión de la Legislatura en la que naufragó el intento del oficialismo por aumentar el aporte jubilatorio y al Apross de los estatales. Después, la charla se inclinó al contexto nacional

Informante Gremial: Ahora, ya que estamos hablando, también le cuento que la CGT Córdoba ya ha expresado su más enérgico rechazo a al DNU que comunicó este miércoles el presidente Milei.

Periodista: Le digo, más allá de los comunicados, los canticos de ayer en Plaza de Mayo eran preguntando adónde está la CGT...

I.G.: Sí, lo sé. Igual, a esa pregunta hágasela a la CGT de Chacón, usted sabe que la CGT Nacional ha decidido desconocernos como parte de esa estructura. En el momento en que la unidad es más necesaria que nunca…

P.: Volviendo al punto, ¿qué dice el comunicado de la CGT Córdoba?

I.G.: Fácil, nos declaramos en estado de alerta y movilización, repudiamos el decreto, porque destruye las bases del Estado de Derecho, dejando el país en manos del mercado y la libertad absoluta para quienes ponen sus ganancias por sobre todo valor social y humano. Porque destroza los derechos laborales y sociales que costó más de 100 años conquistar, y porque entrega la soberanía y los recursos naturales… Podría seguir horas, pero creo que lo resume bastante bien.







Río III adheriría a la ley de seguridad

La aprobación de la ley de seguridad ya tuvo una importante repercusión en el interior provincial. Un radical de Río Tercero informó al periodista.

Periodista: ¿Qué dicen por allá?

Radical riotercerense: La Municipalidad de Río Tercero podría adherir a la ley.

P.: ¿En serio?

R.R.: Le cito lo que dijo a Tribuna el secretario de Seguridad de Marcos Ferrer, Miguel Canuto.

P.: Tomo nota.

R.R.: Canuto declaró que “aún no conocemos en detalle cómo funcionará y qué facultades tendrá la policía municipal, pero el intendente ya ha manifestado que está dispuesto a adherir”.

P.: ¿O sea que Ferrer adheriría a la ley que los radicales no querían votar?

R.R.: Eso parece.