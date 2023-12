J.C. Maraddón



Las máquinas de ritmos, los samplers y toda la parafernalia instrumental que dio sustento a mucho del pop de los años ochenta, decantó en los noventa hacia productos de laboratorio que, después de un par de hits disparados hacia las discotecas, se desvanecían con la misma rapidez con que habían explotado. Fue la época en que los productores tomaron definitivamente el comando y, bajo su reinado, reclutaban determinadas voces para entonar composiciones surgidas de la probeta de los estudios de grabación, y firmadas por nombres detrás de los cuales se escudaba un equipo de trabajo con varios niveles de compromiso.

Dentro de las fórmulas utilizadas para impulsar un determinado tema en la escalera de los charts de ventas, estaba la que apelaba a algún intérprete de música étnica o regional, al que se lo dotaba de elementos sonoros modernos que transformaban en una pieza bailable a cualquier cosa que anduviese dando vueltas. Quizás el ejemplo más nítido de estas reinvenciones sea el de la malograda cantante israelí Ofra Haza, cuyas interpretaciones basadas en la música tradicional de Oriente Medio fueron procesadas hasta obtener una remezcla de ritmos poderosos que coparon las pistas de baile algo más de treinta años atrás.

Un fenómeno por el estilo ocurrió con un artista oriundo de Irlanda del Norte, Peter Cunnah, quien venía de liderar una banda indie cuando se instaló en Londres dispuesto a consagrarse como estrella pop. Entre los cientos de canciones que había compuesto, una llamada “Things Only Can Get Better” (Las cosas solo pueden mejorar) lo puso más cerca de su objetivo porque tenía gancho y podía llegar lejos. Cunnah la grabó como parte del repertorio del grupo D:Ream, pero tuvo que aparecer Tom Frederikse en la producción para que cobrase la forma de un material apreciado en los clubes danzantes británicos, donde fue aclamada como la favorita de los parroquianos.

En 1997, cuatro años después de ser lanzada como single, “Things Only Can Get Better” recibió un espaldarazo inesperado, gracias al efecto que Frederikse había operado sobre el estribillo, que se escuchaba como si lo cantara a coro una multitud. La frase “las cosas sólo pueden mejorar” encajó justo con lo que quería transmitir Tony Blair en su campaña para ser elegido primer ministro del Reino Unido por el Partido Laborista. Y la victoria que instaló a Blair en Downing Street motivó que el mayor hit de D:Ream quedara asociado para siempre a ese triunfo electoral.

A ese guiño poco comprensible fuera de Gran Bretaña apela el sexto episodio de la última temporada de “The Crown”, la serie cuyos capítulos finales fueron estrenados por Netflix justo cuando una avalancha de usuarios argentinos comienza a desprenderse de esa suscripción debido a su elevado costo. Un niño entona a capella una versión estilizada de “Things Only Can Get Better” en una supuesta coronación de Blair como rey de Inglaterra, pesadilla recurrente en esos años para la reina Isabel II que presenciaba con resentimiento cómo el flamante funcionario era aclamado por su popularidad, mientras la realeza empezaba a generar rechazo.

A manera de contrapartida de ese single que aquí pasó desapercibido pero que en las Islas Británicas tuvo un suceso descomunal, el mismo episodio muestra cuál es la canción con la que se identifica la ocupante del trono, además del consabido himno “God Save The Queen”. Dos veces se oye allí “Jerusalem”, una composición que se apoya en versos escritos por William Blake a comienzos del siglo diecinueve, musicalizada por Hubert Parry en 1916 y orquestada por Edward Elgar. La adaptación rockera de “Jerusalem” correspondió a Emerson, Lake & Palmer, que la versionó en 1973 en el disco “Brain Salad Surgery”.