Por Víctor Ramés

[email protected]

Toda la vida pasa frente al muro rojo

En el marco de su muestra Vamos a la Caverna, en La Casona Municipal (Av. Gral. Paz esquina La Rioja), el artista Fernando Vélez lleva más allá la idea de “activación”, pasando directamente a la acción al iniciar una nueva obra in situ, para homenajear los quince años de su primer proyecto personal, el Muro Rojo.

Esta obra de 2009 que el artista fue construyendo colectivamente, partió de instalar un fondo pintado de rojo en su propia casa, donde durante varios meses recibió a personas conocidas o completamente desconocidas con propuestas para ser fotografiadas ante el muro. “Durante los dos años que duró, pasaron por mi casa 150 personas, de las cuáles más de 100 eran totalmente desconocidas” cuenta el artista.

Vamos a la Caverna, su muestra en la Casona Municipal, presenta una retrospectiva de su producción de 2009 a la actualidad. “Fotógrafo, cronista, performer, realizador audiovisual y gestor de Casa Deformers”, Fernando Vélez da comienzo esta tarde a una serie de jueves, como anfitrión, para quienes concurran a su llamado y deseen ser fotografiados para tener un lugar en el nuevo Muro Rojo. He aquí el texto por las redes de la convocatoria:

“Desde el jueves 9 a las 18.30 estaré esperando en La Casona Municipal (Av. Gral. Paz esquina La Rioja) a las personas que quieran participar de esta nueva serie de retratos que busca indagar sobre la identidad. Las consignas son:

- Pensar una idea sobre cómo querés aparecer en la foto.

- Podés llevar cualquier elemento y/o personas que te ayuden a plasmar la idea.

El hecho de participar me autoriza a publicar tus imágenes en la cuenta específica del proyecto en Instagram (apariciones del ser).”

Al pasar del ámbito privado del primer Muro Rojo, a esta nueva versión, existe una restricción absolutamente lógica: “No poner en riesgo el patrimonio de la Casona ni a las personas que trabajan en ella.” Y agrega el artista: “Recordar que yo soy una guía y facilitador para tu manifestación.” Para contactarse, se puede hacer consultas por privado en la cuenta de Instagram apariciones del ser.

La propuesta es un salto a lo desconocido para Fer Vélez. “Es muy distinto este muro al anterior, más allá del paso de los años y de cómo la gente utiliza las redes y todo eso. Ha cambiado mucho y tampoco sé qué llegada tiene la temática de la propuesta, qué enganche tiene con la gente, eso es algo que no lo sé. Sí te puedo decir que estoy sorprendido por el interés que ha generado por lo menos esta primera convocatoria, se comunicaron avisándome que iban a estar, que querían venir, bastante personas, algunas son amigos, conocidos míos, hay gente con la que yo he tenido vínculos en las redes, que no las conozco, pero que sí han estado en mi cuenta de Facebook y he llegado a chatear con alguna de ellas, pero nunca tuvimos un encuentro personal. Y también se comunicó gente que no sé quiénes son. Por otro lado, yo no estoy pudiendo controlar la convocatoria, eso es un punto central porque antes me escribían a mí en mi cuenta, y yo los anotaba, y después la gente que se anotaba a veces venía y a veces no, se anotaba y no venía. O había gente que venía y no se animaba a hacer la foto, esas cosas pasaban. Había gente que se anotaba muchas veces y que nunca venía, y ahora yo sobre eso no tengo ningún control porque se está comunicando de distintos lugares, yo no sé qué gente puede llegar a caer desde la difusión que se está haciendo en la misma zona, desde la difusión que están haciendo medios independientes. Así que para mí es una gran incógnita lo que va a suceder al menos este primer jueves. Tengo que decirte también que la casona se va a abrir especialmente para eso, no es un horario habitual, no es que en verano esté abierta la casona. Es decir, que tiene un montón de condimentos…”

Este jueves a las 18.30, primera cita para retratarse y ser parte del nuevo Muro Rojo. La actividad es completamente gratuita.

Con una noche gratuita llega Jesús María

Arranca esta noche una nueva edición (la número 59) del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, con una programación que trae una nutrida grilla de números artísticos, y esta noche de apertura destaca al trío cordobés Sin Límites Folk, al joven cantautor de Concordia Matías Rojas, el dúo con sangre tucumana Sant2, la cantante y compositora riojana Priscila Ortiz, la banda jesusmariense de folklore Delmonte, los cuarteteros de Chipote y, para que siga el pasito cordobés, Los Herrera. Esta noche inaugural, tradicionalmente conocida como “la Previa”, será la única noche gratuita del evento. Hasta el lunes 20 de enero extenderá su reinado folklórico cada noche en su lugar, el predio del Anfiteatro José Hernández, a 50 km de la ciudad de Córdoba, y con su apertura atraerá a todo el país a través de sus transmisiones radiofónicas y televisivas en vivo, poniendo en marcha la temporada de grandes festivales del verano.

A lo largo de sus doce noches de destrezas gauchas, danza folklórica y artistas en escena, pasarán muchas figuras, además de las ya nombradas. Algunas de ellas serán Luciano Pereyra; La Barra 30 años, Dúo Coplanacu, Jorge Rojas, Los Nocheros, La Delio Valdéz, Los Tekis, La Konga, Soledad, Eugenia Quevedo y LBDC, Raly Barrionuevo, Silvia Lallana, Cecilia Mezzadra y Eli Fernández, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos; Nahuel Pennisi. Para todos los gustos, una representación aproximada del rompecabezas del folklore argentino hoy, determinando cada grilla su noche y su público. Los precios varían, pero una media señala la entrada general a 26 mil pesos, Platea A 80 mil pesos y Platea B 60 mil pesos.