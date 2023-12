Las cosas sólo podían mejorar J.C. Maraddón Cultura 26 de diciembre de 2023

En 1997, cuatro años después de ser lanzada como single, la canción “Things Only Can Get Better” recibió un espaldarazo inesperado, al ser utilizada por Tony Blair en su campaña electoral, tal como lo refleja el sexto episodio de la última temporada de “The Crown”.