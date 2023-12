Enroque Corto

Cuenta regresiva al 31 de mayo, en la UCR

Un correligionario le confesó al periodista que se quedó esperando a que el Comité Central de la Unión Cívica Radical convocara a elecciones internas antes de fin de año.

Periodista: Está apurado…

Radical: Apurado, no, pero me preocupa que comencemos otra vez con las dilaciones.

P.: El mandato de las actuales autoridades concluirá el 31 de mayo, así que hay tiempo para realizar las elecciones sin demasiados apuros.

R.: Usted sabe que los tiempos son todo un tema en el radicalismo cordobés. Siempre uno impugna algo…

P.: Entiendo que si el Comité Central convoca a elecciones al regresar de las vacaciones, o sea en febrero, habrá tiempo suficiente, de acuerdo con la Carta Orgánica, para que las elecciones sean en mayo y pueda cumplirse con la conclusión de los mandatos, el 31 de mayo.

R.: Valoro su optimismo, pero recuerdo lo que fueron las internas en 2021, y no estoy tan seguro de cómo saldrá todo.

P.: Bueno, por ahora los tiempos dan. Relájese y celebre el año nuevo.

Receta “anti Milei”: bono y aumento

En tiempos de ajuste, el intendente de Villa de las Rosas se despachó con un doble anuncio: bono e incremento salarial para todos los municipales.

Informante: Como todavía me dura el espíritu festivo de la Navidad, hoy vengo con noticias lindas…

Periodista: Que amoroso. Cuente nomás.

I.: Resulta que, a contramano de la crisis y el ajuste, el intendente Javier Oviedo de Hacemos Unidos por Córdoba, anunció frente a sus empleados un bono de 30 mil pesos para todos y prometió un aumento de sueldo para enero.

P.: Mire usted. Realmente, todo un dato en estos tiempos…

I.: Claro que sí. Aclaro que las buenas noticias no alcanzan a sus funcionarios políticos que no recibirán ninguna de las dos cosas.

Eiben, cabeza de comisión en Parlasur

La delegación argentina en el Parlamento Parlasur elevó las designaciones de los cargos en las distintas comisiones. Hay un cordobés.

Informante: ¿Se acuerda que le conté que el diputado del Parlasur de La Libertad Avanza por Córdoba, Rodolfo Eiben, tenía el apoyo del gobierno provincial para quedarse con la presidencia pro tempore del Parlasur?

Alfil: Si, pero al final quedó el salteño Alfredo Olmedo.

Informante: Si, pero Eiben no salió con las manos vacías. Fue elegido para presidir la comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlasur.

Alfil: Suena interesante.

Informante: Si, lo es. En Asuntos Económicos se propone al parlamentario Gustavo Arrieta, en Presupuesto a Fabiana Martín, en Derechos Humanos a Victoria Donda, y en Asuntos Jurídicos a Ricardo Branda. Eiben, como ve ,es el único cordobés.

Enojados con Briner

El fin de semana no fue suficiente para que el oficialismo hiciera catarsis acerca de lo que ocurrió el miércoles pasado en la Unicameral y el desplante opositor. Por esto, el informante legislativo llamó al periodista.

Informante Legislativo: Sabrá que todo sigue tenso acá…

Periodista: Me imagino. Igual, creí que la Navidad los había apaciguado un poco.

IL: No, algunos compañeros no olvidan. El enojo está por la falta de quórum, usted lo sabe y a eso sumar cómo se hizo rogar el pibe (Federico) Alesandri. Pero, hay otros apuntados.

P: A ver…

IL: Lo de (Carlos) Briner no cayó bien. Un tipo al que se le va a crear un juzgado especial para luchar contra el narcotráfico con el tema de la ley de seguridad y él se opone. ¡Cómo se explica! O cómo lo explica él con sus vecinos cuando vuelva a Bell Ville. En fin…

Sindicatos, primer round

El informante gremial conversaba con el periodista, que estaba expectante por ver cómo sería el primer movimiento del sindicalismo cordobés en la era Milei.

Periodista: ¿Qué tenemos que esperar para mañana?

Informante Gremial: Y, enojo hay. Pero la movilización es de cuerpos orgánicos. Además, entre nos, usted sabe que demasiado no se puede hacer cuando el “adversario” es un gobierno que acaba de asumir, y que viene legitimado por una parte importante de la sociedad.

P.: No esperaba escucharlo tan caído…

I.G.: Caídos no estamos. Va a ser una buena movilización. Pero no hay que dejar de ser realistas. Los gremios, los movimientos sociales… la calle… son actores importantes en el juego, pero lo que manda es la percepción de la gente, y si bien los muchachos que ahora están a cargo del timón arrancaron fuerte, el crédito social que tienen es aún muy importante. En este momento, no es fácil condicionarlos. En unos meses puede cambiar la cosa. No en lo inmediato.

P.: Por un momento no supe si me hablaba del oficialismo nacional o del provincial…

I.G.: Ja, ja… la verdad es que tienen sus parecidos… Nuestra movilización es fundamentalmente contra el decreto de Milei, pero también queremos avisarle al oficialismo provincial que acá estamos, y que no nos vamos a quedar quietos para que nos decoren con la tijera...

P.: Entonces… ¿primer round?

I.G.: Si quiere llámelo así. Pero recuerde que los primeros rounds, son rounds de estudio.