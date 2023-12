Educación casi lista con Bedano, poco gremio y mucho San Justo

Por Bettina Marengo

Mientras el gobierno de Martín Llaryora busca cerrar legislativamente un acuerdo de ajuste con los trabajadores estatales sin desacomodar el frente gremial, donde la Uepc tiene la fuerte delegación Capital en oposición, el Ministerio de Educación, con el llaryorista Horacio Ferreyra a la cabeza, tiene casi completo su esquema de gestión, con la novedad política de la presencia de la exlegisladora y extitular de Córdoba Cultura Nora Bedano como secretaria de Coordinación Territorial del Ministerio, una de las tres secretarías que ahora tendrá la cartera.

La villamariense revista en las filas de Martin Gill, exintendente de esa ciudad y actual ministro de Mutuales y Cooperativas de Llaryora, quien con impulso de sectores cercanos al ahora exministro Walter Grahovac, pechó para el cargo que quedó en manos de Ferreyra. “Bedano es pata política en un ministerio de técnicos y académicos”, explicó una fuente que conoce de cerca la rosca educativa y que recordó que Ferreyra ya viene circulando por el interior en tren de promoción llaryorista.

Como sea, el hombre que es oriundo de San Justo, como el gobernador, y es considerado hijo político de otra ex ministra de Educación, Evelina Feraudo, también como el gobernador, pudo armar su organigrama sin cruzarse con el ruido gremial de las paritarias que la Provincia dice no poder pagar luego de diciembre, y el incremento de los descuentos salariales para la Caja de Jubilaciones y el Apross. Los otros datos políticos, además de Bedano, es que casi no hay funcionarios de peso de origen gremial luego de quince años de Grahovac, extitular de la UEPC, al frente del Ministerio.

Ferreyra puso a Luis Franchi en la Secretaría de Educación. Se trata de alguien muy cercano que fue su mano derecha en la Municipalidad de Córdoba, cuando el ministro era secretario de Educación y Franchi el director general de Gestión Educativa.

La secretaría de Educación es un viceministerio estratégico en sí mismo y más todavía con un gobernador que aseguró que Educación es una de las áreas donde pretende marcar su impronta y hacer cambios sustanciales. Salud y Seguridad, con la irrupción de lo privado en la gestión, son otras.

Hasta el 10 de diciembre, ese rol estuvo a cargo de la histórica profesora Delia Provinciali, ahora jubilada, que acompañó el período Grahovac. A propósito del exministro, su pareja, la pedagoga Adriana Fontana, quedaría al frente del Isep (Instituto Superior de Estudios Pedagógicos) que se fundó durante su gestión. En cambio, Llaryora se quedó con la dirección de la todavía no normalizada Universidad Provincial, donde asumen dos propios, la bellvillense María Julia Oliva Cuneo como rectora y el exdecano de Arte y Diseño, Daniel Artaza, como vicerrector. Oliva Cuneo desplazó a Jorge Jaimez, cercano a Grahovac.

En la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías, Ferreyra designó a una técnica muy cercana, Gabriela Peretti, que estaba trabajando en la dirección de Nivel Medio y en las escuelas PROA, con lo que queda explícito la incidencia del ministro, que también dejó puesto a su sucesora en la ciudad de Córdoba, Alicia La Terza.

Antes de Navidad, Ferreyra encabezó una primera reunión con todo su equipo en el predio educativo Cielo y Tierra de la Provincia. Los oradores fueron tres: él, Franchi y Peretti.

En las subsecretarías también hay presencia sanjusteña: Claudia Maine, exconcejala de San Francisco y del palo llaryorista fue designada subsecretaria de Fortalecimiento Institucional. En tanto, en la Subsecretaría de Administración quedó la abogada Lucia Escalera, que viene de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, y está en ese puesto para asegurarse que “todo salga administrativamente perfecto” para que pase el (alivianado) filtro del Tribunal de Cuentas en manos de la oposición.

También hay novedades en las direcciones de nivel, ya completas con excepción de Nivel Inicial (jardines de infantes). Como director general de Educación Primaria quedó Cruz Sebastián Álvarez, que proviene de la Universidad Blas Pascal y la educación privada. En Jóvenes y Adultos asumió Sergio Cornatosky, que tiene el doble atributo de ser de origen sindical, casi el único entre los funcionarios de relieve, y oriundo de la cantera de Villa María, donde se desempeña como supervisor. En Secundaria fue designada Andrea Silvana Fessia, ex jefa de Inspectores del nivel, en la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza quedó Hugo Zanet, que ya estaba en el cargo. Además, Peretti puso en funciones al nuevo director general de Educación Superior, Ariel Alfredo Zecchini, cuyo director de tesis fue el propio Ferreyra.