J.C. Maraddón



Difícil tarea para un músico la de emprender un nuevo proyecto grupal luego de haber pertenecido a los Beatles. Sin embargo, pese a que nada podría asemejarse a la experiencia colaborativa (y de vida) que atravesaron sus cuatro integrantes a lo largo de toda una década, cada uno de ellos en algún momento de su carrera en solitario intentó involucrarse en una formación distinta, como líder o como un miembro más, aun a sabiendas de que ninguna otra asociación de esa clase iba siquiera poder compararse con lo que significó el cuarteto nacido en Liverpool a finales de la década del cincuenta.

Producto de su romance con Yoko Ono, que derivó en emprendimientos artísticos conjuntos, John Lennon dio impulso a la Plastic Ono Band en 1969, cuando todavía formaba parte de los Beatles. El Festival de Toronto en septiembre de ese año fue el escenario de su lanzamiento y, además de la dupla principal, participaban invitados de lujo como Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, Alan White y Klaus Voormann. “Give Peace a Chance”, “Cold Turkey” e “Instant Karma” fueron los temas más conocidos de esta efímera agrupación que acompañó a Lennon en su proceso de despegar del universo beatle.

Por su parte, el baterista de los Fabulosos Cuatro publicó varios álbumes en soledad hasta que en 1989 se decidió a formar la Ringo Starr & His All-Starr Band, una banda en la que lo acompañaron en un primer momento Joe Walsh, Nils Lofgren, Dr. John, Billy Preston y Levon Helm, entre muchos otros. Con un repertorio en el que se incluyen no pocos temas de los Beatles, el grupo ha seguido vigente hasta la actualidad y ha editado casi una decena de discos desde entonces, siempre integrado por famosos que van entrando y saliendo de acuerdo a su disponibilidad.

George Harrison se unió en 1988 a los Traveling Wilburys, un nombre ficticio para una formación que supuestamente alistaba a cinco hermanos, aunque en realidad detrás de falsos nombres se escondían figuras como Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty, además del guitarrista de los Beatles. Sacaron un primer álbum con el que alcanzaron gran notoriedad y, luego de la muerte de Orbison, llegaron a publicar un segundo long play, hasta que en 1990 se produjo su disolución, que coincidió a la vez con la etapa en la que Harrison cosechó la mayor repercusión masiva de su trayectoria.

Pero tal vez ha sido Paul McCartney el beatle más prolífico tras la separación del legendario cuarteto, porque no sólo acumuló una considerable obra por su propia cuenta, sino que también fue el que posicionó otra banda con una pegada que se extendió a lo largo de un periodo prolongado. Junto a su primera esposa, Linda Eastman, y a Denny Laine, ex guitarrista de The Moody Blues, Paul fundó en 1971 el grupo Wings, al que se le acreditan diez álbumes entre 1971 y 2001, durante 30 años de existencia en los que el bajista de los Beatles alternó entre esta formación y su búsqueda solista.

De toda esa producción, se considera como la obra más trascendente “Band On The Run”, un disco lanzado en diciembre de 1973, que está cumpliendo medio siglo y, más allá de la antigüedad que eso significa, se conserva más que lozano. En un rapto de locura, McCartney decidió grabar este puñado de canciones en un estudio de Nigeria, hasta donde llevó a los músicos y a Geoff Emerick, ingeniero de sonido que había trabajado con los Beatles. Aunque la estadía en África estuvo plagada de inconvenientes, el resultado no podía ser mejor y con “Band On The Run” cabe afirmar que Wings se convirtió en una banda de verdad.