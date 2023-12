Enroque Corto

Comupro con Prunotto

Las nuevas autoridades de la liga de intendentes del PRO y vecinalistas se reunieron con la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Informante: El intendente de Pampayasta Sud y presidente transitorio de la Comupro, Guillermo Ristorto, se reunió con Prunotto para coordinar actividades y proyectos para el 2024 entre los municipios y comunas que integran el ente y la Legislatura provincial.

Periodista: ¿No es que buscaban darle otro perfil a la liga, con distancia del oficialismo?

I.: Claro, pero ese es otro sector. Las nuevas autoridades que recuerde estarán al frente de Comupro hasta abril, parece tener toda la voluntad de colaborar con el Hacemos Unidos. Ristorto fue acompañado por el intendente de la localidad de Dalmacio Velez, Rubén Sargiotto, que se sumará a la Comupro. Ristorto dijo que la reunión con Prunotto fue “muy fructífera” y anticipó que fue la primera de varias más.

¿Más PRO libertarios?

La semana pasada en Alfil se contó que la concejala electa dentro del PRO, Jéssica Rovetto Yapur, tenía en la puerta de su despacho en el Concejo consignas libertarias. Algo así como un guiño para dar un salto a las fuerzas del cielo. Parece que hay más amarillos en esa.

Informante Libertario: ¿Cómo le va? Le tengo un chismecito que le puede gustar.

Periodista: ¿Qué pasó? Cuente.

IL: Se debe conformar La Libertad Avanza en Córdoba y hacen falta avales. ¿Y a qué no sabe qué? Al parecer, hay dos amarillos que podrían aportar varios.

P: A ver…

IL: Cuentan que, tanto la concejala Soher El Sukaría, como Sebastián García Díaz pueden sumar 1000 avales cada uno. El tema es de dónde y si esas fichas de afiliación no tuvieron nada que ver con las que se usaron para la disputa amarilla en Córdoba. Se la dejo.

La histórica propuesta de Vilches

Hoy va a ser una jornada agitada en el Concejo Deliberante por el tratamiento de la creación de la agencia de fiscalización y control. Pero, además, porque también se debatirá la reducción en la dieta de los ediles, tal como lo impulsó el intendente Daniel Passerini. Y allí, la concejala de la izquierda, Laura Vilches, va por una antigua propuesta suya.

Informante Concejo: Vilches mandó una que es marca registrada de ella dentro de la izquierda.

Periodista: ¿Ah sí? ¿Qué hizo?

IC: Como se va a tratar la reducción de las dietas por la situación de crisis, ella dice que eso es demagogia y pedirá que todos los funcionarios del Municipio y los concejales perciban de dieta lo mismo que una maestra de grado municipal. Algo que ya había impulsado en la Legislatura y ahora vuelve a traer al Concejo.

Cossar advierte por Ersep

El ex legislador provincial Marcelo Cossar calienta motores en la interna de la Unión Cívica Radical. Un dirigente de ese partido le contó al periodista en qué anda por estos días.

Periodista: Nada de vacaciones…

Radical: No, por supuesto que no. Hoy (por ayer) salió con los tapones de punta contra el gobernador Martín Llaryora.

P.: ¿Qué dijo?

R.: Que Llaryora tiene la obsesión de destruir todo lo que sea control y transparencia. Y que después de lo que hizo con el Tribunal de Cuentas, ahora va por el Ersep (Ente Regulado de los Servicios Públicos). Le cito: “Ahora quieren que el Erseo instrumente un mecanismo de aprobación de las subas de las tarifas sin el control de la gente. Se cargan toda una historia de lucha por los derechos de los usuarios, consumidores y libre competencia”.

Crece la causa “bomberos”

El periodista conversaba con su informante municipal, en la previa de la sesión en la que el oficialismo hará su segundo intento por sancionar la creación de la Agencia de Fiscalización y Control.

Informante Municipal: …mire, qué quiere que le diga… yo he escuchado lo mismo de usted… que los dos votos que faltan van a salir de la UCR, que en realidad va a apoyar el Frente Cívico, que los votos no están y faltan dos para llegar, que puede haber algunos ausentes que faciliten el trámite, en fin… ninguna precisión. Va a haber que esperar para ver qué pasa… Si se crea o no el Ente de Fiscalización y Control.

Periodista: Ahora, la presión sigue subiendo...

I.M.: Y qué le parece. Ayer nos enteramos de la detención de nada menos que el ex sub jefe de Policía, Folli, que también estuvo al frente de Defensa Civil en la Municipalidad, todo en el marco de la causa de certificados truchos…

P.: Este jueves el Concejo va a estar para alquilar balcones…

Reclamo de Río Tercero

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, cordobesa de Juntos por el Cambio, se reunió en CABA con el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

Informante: La radical quiso visitar a Petri para hablar de los derechos adquiridos que tiene la ciudad de Río Tercero sobre, por ejemplo, las indemnizaciones a la víctimas de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1995.

Alfil: Claro, está en riesgo todo lo que sea fondos públicos.

Informante: Si, por eso pidió explicaciones sobre los decretos del presidente Javier Milei sobre Fabricaciones Militares, que ahora puede ser privatizada. Y pidió por el pago de indemnizaciones en cumplimiento de la Ley 27.179 sancionada en el año 2015. Eso es ley, habrá que ver si no la derogan.

Alfil: Además, está la Universidad de Río Tercero, recién aprobada.

Informante: Y con el presupuesto congelado...