Por J.C. Maraddón

[email protected]

A más de medio siglo de la publicación de “Cien años de soledad” por parte de Gabriel García Márquez y con Mario Vargas Llosa autoexiliado de las letras a los 87 años, cabe preguntarse qué queda hoy de aquel famoso boom de la literatura latinoamericana en el que ambos se contaron como protagonistas. Y por añadidura, vale la pena analizar cuánta vigencia ostenta ese estilo denominado “realismo mágico”, que encandiló con su fantástico exotismo a lectores de los lugares más recónditos del planeta, quienes cayeron rendidos ante esa prosa cuasi poética que los llevaba por paisajes de la imaginación representados como sueños vívidos.

Ante el panorama apocalíptico que la pandemia evidenció y del que el cambio climático tiende a ser señalado como el principal culpable, corren el riesgo de quedar sobrepasados los títulos literarios que sorprendieron por su descripción de catástrofes que ponían en peligro a la especie humana. Y la dinámica que experimenta la evolución de la tecnología empieza a dejar en ridículo algunas historias ancladas en la ciencia ficción, que en su momento desataron temores con respecto al futuro y que hoy palidecen frente inventos que a todas luces trasponen los límites de la ética y alimentan las peores pesadillas.

También han sido superados por la realidad aquellos planteos distópicos de algunos escritores del siglo veinte que alertaron sobre sociedades manejadas por regímenes totalitarios cuya forma de sujeción era convencer a los ciudadanos de que debían obedecer por su propio bien. El planeta está plagado hoy de sistemas de control visibles e invisibles, ante los que la gente cede su información personal sin chistar, con tal de no quedar afuera del consumo de la información que circula online. Nada que surja de las páginas de un libro podría ser más aterrador que leer la letra chica de lo que debemos aceptar para descargar una aplicación en nuestro teléfono.

La caducidad de varios de estos géneros no implica que se haya dejado de leerlos, sino que tal vez ya no tengan mucho más que aportar excepto el goce mismo de entretenerse con ellos. Pero en el caso del realismo mágico, por su misma esencia de salirse de cualquier lógica para ingresar en universo donde todo está permitido, quizás no haya elementos de la actualidad que desmientan sus deslumbrantes recursos estilísticos, que tan bien funcionaron en los años sesenta y que llevaron a García Márquez a obtener el Premio Nobel de Literatura en 1982.

Podría ser que el grupo editorial Penguin Random House, donde se aúnan varios de los sellos que antes trabajaban por separado, haya entendido por estas razones que era este el momento de volver a recurrir al renombre del autor colombiano fallecido en México en 2014. Y en conmemoración del décimo aniversario de su muerte, ha anunciado el lanzamiento en el mes de marzo de “En agosto nos vemos”, una novela inédita que se encontraba entre los archivos de este popular literato y cuya publicación ha sido autorizada por sus herederos al considerar que debía ser conocida por sus seguidores.

Según se detalla en la información transmitida por los editores, se trata de un texto que se cuenta entre los esfuerzos creativos postreros de García Márquez, ya afectado por el cáncer linfático en 2004, cuando entregó para su publicación la que hasta ahora era su última novela conocida, “Memoria de mis putas tristes”. Por supuesto, no se puede disociar esta iniciativa de la siempre insaciable sed de seguir extrayendo réditos de un autor exitoso más allá de su muerte. Pero no hay que descartar que en este caso, sea oportuno revisitar una corriente literaria a la que se creía extinguida.