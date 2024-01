Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Pesada herencia”: ahora con denuncia

La cronista recibía un mensaje del informante regional, quien le transmitía las declaraciones del intendente de Chucul, Pablo Viguié. En diálogo con LV16, el jefe municipal anunció que denunciará al ex intendente, Luis Poloni, por la doble venta de terrenos y deudas que habría dejado en la comuna.

Informante regional: ¡Feliz año nuevo! ¿Le sirve que le cuente algo o le vuelvo a hablar después cuando no esté con las sobras del 31?

Periodista: Acá estamos firmes. Trabajando y comiendo sobras también, obvio (risas). ¿Qué tiene?

I R: Le iba a contar el otro día y se me pasó. Ya sé que están al tanto de lo de Chucul pero ahora le agrego que Pablo Viguié va a denunciar al ex intendente Luis Poloni. Dijo que hay un terreno que figuraría vendido dos veces y algunas deudas y cuestiones que quedaron ahí en la comuna. Faltarían dos tractores y algunas herramientas del Municipio también.

P: No me sorprendió pero ya lo hemos tratado en estos últimos días. Hay una seguidilla de intendentes que asumieron hace poco y declararon la emergencia económica en sus localidades o le achacan varias cuestiones a las gestiones anteriores.

I R: Las “pesadas herencias”. Sí, se ha escuchado mucho de eso últimamente. Es un combo difícil el que se la ha juntado a varios intendentes que empezaron hace poco. No se olvide que el 2023 fue récord de renovación de autoridades en varios municipios porque muchos mandatarios no pudieron ser candidatos, ya que no salió la “re re”. Hay gestiones que tenían unos cuantos años y hay cuestiones que deben haber sorprendido, o quizás no tanto, a los nuevos intendentes. A eso súmele que se viene fiera la mano con la inminente falta de recursos de parte de Nación para obra pública.

Dova (Gustavo) brindó por su candidatura

El periodista se preparaba para cerrar el 2023, cuando el mensaje del dirigente peronista lo devolvía a la realidad política de la ciudad.

Dirigente: Imagino que está preparando el asado ya. Espere, no ponga la carne. Primero, vea esto.

Periodista: ¿En serio? ¿Me quiere hablar de trabajo a unas horas de terminar el año? ¡Descanse un poco!

D: Usted sabe que la rosca no descansa.

P: Eso es cierto. ¿Qué tiene?

D: Mensaje de fin de año, brindis de Gustavo Dova deseándole a los riocuartenses un gran 2024 y pidiendo que lo acompañen en lo que se viene.

P: No fue el único. Imagino que todos los peronistas con ganas de ser candidato harán lo mismo.

D: Claro, pero tal vez usted no se percató de que hace unos días, antes de Navidad, Dova armó un brindis en el Club Alberdi para decir que quiere tener la oportunidad de ser el intendente de la ciudad de Río Cuarto, peleando dentro del Partido Justicialista.

P: Se supo algo de ese acto. Trascendió.

D: Ya se. Lo que digo es que en el video del brindis mostró parte de lo que fue ese acto y replicó algo que parece va a ser su punto fuerte en la campaña.

P: ¿Eso sería…?

D: ¡Las barriadas! Bah, los sectores más desfavorecidos. Dice que quiere gestionar para que la gente en necesidad esté contenida por el Estado. “Lo primero es la gente más humilde”, parece poner en su slogan de campaña. Me da la sensación de que se ve venir lo que puede pasar en este mes del año y se aferra a un sector que la puede pasar mal como alguien que puede darles herramientas para salir de ahí.

P: Bueno, fue secretario de Desarrollo Social casi tres años.

D: Hasta que lo bajaron a Desarrollo Regional después de las elecciones provinciales. Fue uno de los “castigados” de esos días en los que el peronismo no pudo hacer ganar a (Martin) Llaryora en la ciudad. En fin, lo social está en el centro, aunque no es el único. Adriana Nazario también está haciendo el trabajo fino en las barriadas y Guillermo De Rivas tiene “emisarios” que se abocan a eso.

Seguridad en verano

El periodista consultaba con su informante en el oficialismo sobre el tratamiento local de la Ley Provincial de Seguridad en la ciudad.

Periodista: Córdoba, San Francisco y Villa María ya adhieren a la Ley Provincial de Seguridad que aprobaron hace poco. ¿Primerearon a Río Cuarto?

Informante: No me pregunte por qué, pero creo que el Concejo Deliberante terminó el año e inició el receso sin adherir. Raro, pero supongo que responde a otras cosas. El intendente (Juan Manuel Llamosas) ya anda anunciando que en enero se van a poner a tono con las acciones de seguridad que plantea Provincia y con algunas cosas extra. Es un mes complicado enero, siempre. Así que vamos a necesitar más que lo que se tiene hoy.

P: ¿Ah sí? No lo había escuchado.

I: Sí. Habló de profundizar las acciones que se llevan a cabo en materia prevención. Se vienen medidas locales, es lo que parece.

P: ¿De qué tipo?

I: No tengo confirmación, pero supongo que se van a implementar nuevos equipos de prevención. Hoy está bastante en un limbo el tema, pero se espera que haya decisiones fuertes. Después está lo de la videovigilancia. Puede que el gobernador ayude con ese tema porque hay mucho domo sin funciones porque falta la cámara. Veremos qué pasa, pero para que la Ley aplique debe ser refrendada por el Concejo y ahí no habrá novedades hasta febrero.

Los pendientes de enero

La cronista dialogaba con el analista político sobre lo que depararán los primeros días en el Palacio de Mójica.

Informante: Después del brindis se vienen al menos dos cuestiones complejas para Llamosas. Ya lo expresó en algunas entrevistas que dio hace poco: una de las principales preocupaciones es lo que ocurra con el transporte.

Periodista: Y también está lo de la paritaria de los municipales, un compromiso asumido para los primeros días del año.

I: Claro, ese es otro pendiente importante también. Igual, permítame decirle que lo del transporte creo que va a ser algo más urgente y que traerá sus efectos en lo inmediato. De por sí, había incertidumbre sobre lo del pago del subsidio de diciembre, que usualmente se hace en los primeros días de enero. Va a ser un post feriado potente.

P: Sin mencionar que, al menos por un tiempo, el Ejecutivo tiene la facultad de aumentar el boleto y ya de por sí, la última modificación no terminó de convencer al 100% a la empresa.

I: Totalmente. Como en los últimos años, el transporte seguirá siendo una gran piedra en el zapato para la gestión y eso que no estamos hablando de lo que pueda ocurrir con el subsidio municipal. Ha sido clave en los últimos meses para garantizar que el servicio siga, aún con los recortes de frecuencias que hubo hace unos días, cuando el servicio funcionaba al 70%.